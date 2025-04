Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemcsak a BYD, a Zeekr és a Huawei is feszegeti a hipergyors villanyautó töltés határait.","shortLead":"Nemcsak a BYD, a Zeekr és a Huawei is feszegeti a hipergyors villanyautó töltés határait.","id":"20250401_elkepesztoen-gyors-villanyautok-toltokkel-rukkolnak-elo-a-kinai-gyartok-byd-zeekr-huawei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2.jpg","index":0,"item":"6621d3f2-8c4a-438f-8da0-1f6b23089dde","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_elkepesztoen-gyors-villanyautok-toltokkel-rukkolnak-elo-a-kinai-gyartok-byd-zeekr-huawei","timestamp":"2025. április. 01. 07:59","title":"Elképesztően gyors villanyautótöltőkkel rukkolnak ki a kínai gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Universitatea Cluj szurkolói üveggel és bottal estek neki a három magyarul beszélő fiúnak.","shortLead":"Az Universitatea Cluj szurkolói üveggel és bottal estek neki a három magyarul beszélő fiúnak.","id":"20250402_romania-kolozsvar-universitatea-cfr-cluj-fociultrak-magyar-fiatalok-verekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"e333e935-0a13-46e0-8aee-602820f9b3db","keywords":null,"link":"/elet/20250402_romania-kolozsvar-universitatea-cfr-cluj-fociultrak-magyar-fiatalok-verekedes","timestamp":"2025. április. 02. 13:45","title":"Román fociultrák vertek meg magyar fiatalokat Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Die Zeit szerzője szerint Donald Trump többet tett az európai védelmi és biztonsági szövetségért, mint az utóbbi 20 évben bárki. Ugyanez a logika működhet az amerikai elnök protekcionista gazdaságpolitikájával kapcsolatban is. A Spiegel eközben arról ír, hogy Európa két gázimperialista fogságában vergődik.","shortLead":"A Die Zeit szerzője szerint Donald Trump többet tett az európai védelmi és biztonsági szövetségért, mint az utóbbi 20...","id":"20250401_die-zeit-amerikai-vamhaboru-europa-elony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4.jpg","index":0,"item":"3259c2b8-c7a8-4d78-8505-560f75d4290f","keywords":null,"link":"/360/20250401_die-zeit-amerikai-vamhaboru-europa-elony","timestamp":"2025. április. 01. 10:55","title":"Így járhat jól Európa a vámháborúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset felháborodást váltott ki az országban, még a miniszterelnök is megdöbbent és vizsgálatot rendelt el az ügyben.","shortLead":"Az eset felháborodást váltott ki az országban, még a miniszterelnök is megdöbbent és vizsgálatot rendelt el az ügyben.","id":"20250402_tevedes-11-eves-gyerek-pszichiatria-rendorseg-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa.jpg","index":0,"item":"b52fd3c1-2bd4-496b-9b5d-3f56055345bf","keywords":null,"link":"/elet/20250402_tevedes-11-eves-gyerek-pszichiatria-rendorseg-vizsgalat","timestamp":"2025. április. 02. 12:11","title":"Tévedésből begyógyszereztek és pszichiátriára zártak egy 11 éves gyereket Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6186a62-7408-475c-a95e-b64758f4d229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pechére arra jártak a rendőrök és letartóztatták.","shortLead":"Pechére arra jártak a rendőrök és letartóztatták.","id":"20250402_A-II-keruleti-rendorkapitanysag-elott-asta-el-a-drogot-az-ukran-diler","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6186a62-7408-475c-a95e-b64758f4d229.jpg","index":0,"item":"9f9b10ae-4ff7-42e3-a3f7-0eeb33a72c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_A-II-keruleti-rendorkapitanysag-elott-asta-el-a-drogot-az-ukran-diler","timestamp":"2025. április. 02. 09:04","title":"A II. kerületi rendőrkapitányság előtt ásta el a drogot az ukrán díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325ceed8-f287-486b-b1a2-20db86be1f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-díjas rendezőt tanúként hallgatták meg a kongresszus bizottsági ülésén.","shortLead":"Az Oscar-díjas rendezőt tanúként hallgatták meg a kongresszus bizottsági ülésén.","id":"20250402_Oliver-Stone-a-Kennedy-gyilkossag-aktajanak-ujranyitasat-surgeti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/325ceed8-f287-486b-b1a2-20db86be1f05.jpg","index":0,"item":"979c43fa-234d-4dd0-9e07-37dcf7e00564","keywords":null,"link":"/elet/20250402_Oliver-Stone-a-Kennedy-gyilkossag-aktajanak-ujranyitasat-surgeti","timestamp":"2025. április. 02. 16:49","title":"Oliver Stone a Kennedy-gyilkosság aktájának újranyitását sürgeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7beda13-7247-4588-a72c-4af0b965ef66","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Először írt indiai történész tudományos könyvet Közép- és Kelet-Európáról. Rakesh Batabyal az 1989-90-es rendszerváltás utáni évtizedek változásait tekinti át. Batabyalt annak idején egy amerikai történész Romániáról szóló munkája inspirálta arra, hogy a térséggel foglalkozzon, Magyarországon a politikán túl különösen a filmművészet és az irodalom ragadta meg.","shortLead":"Először írt indiai történész tudományos könyvet Közép- és Kelet-Európáról. Rakesh Batabyal az 1989-90-es rendszerváltás...","id":"20250401_szeretettel-delhibol-rakesh-batabyal-tortenesz-interju-kelet-kozep-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7beda13-7247-4588-a72c-4af0b965ef66.jpg","index":0,"item":"f6c4e848-5035-48ad-a4e2-fd35e9ed8bfa","keywords":null,"link":"/360/20250401_szeretettel-delhibol-rakesh-batabyal-tortenesz-interju-kelet-kozep-europa","timestamp":"2025. április. 01. 16:00","title":"„Láttam, amikor az Andrássy úton téglákat dobáltak a Pride-menetre, Delhiben pedig vidám és erőszakmentes felvonulás volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9484b36-4f05-4418-be7f-d7d6bc4bbf15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emiatt maradhatott el a március 21-re tervezett évadismertető sajtótájékoztató is.","shortLead":"Emiatt maradhatott el a március 21-re tervezett évadismertető sajtótájékoztató is.","id":"20250401_Vizsgalatot-rendelt-el-a-kultusztarca-az-Operahazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9484b36-4f05-4418-be7f-d7d6bc4bbf15.jpg","index":0,"item":"dc2a8d5e-e0e0-44bf-9ca9-add888e747f1","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Vizsgalatot-rendelt-el-a-kultusztarca-az-Operahazban","timestamp":"2025. április. 01. 08:34","title":"Vizsgálatot rendelt el a kultusztárca az Operaházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]