[{"available":true,"c_guid":"df7b362f-04a5-401b-a7e1-2bd435787d20","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az európai belső biztonság megerősítését célzó stratégiát fogadott el az Európai Bizottság.","shortLead":"Az európai belső biztonság megerősítését célzó stratégiát fogadott el az Európai Bizottság.","id":"20250401_A-ProtectEU-nevu-uj-egyuttmukodes-vedi-az-EU-t-a-hibrid-fenyegetesek-a-szervezett-bunozes-es-a-kiberterben-elkovetett-buncselekmenyek-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df7b362f-04a5-401b-a7e1-2bd435787d20.jpg","index":0,"item":"9db2d3cc-f0da-4942-a585-1cf9fd1fad23","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_A-ProtectEU-nevu-uj-egyuttmukodes-vedi-az-EU-t-a-hibrid-fenyegetesek-a-szervezett-bunozes-es-a-kiberterben-elkovetett-buncselekmenyek-ellen","timestamp":"2025. április. 01. 20:18","title":"A ProtectEU nevű új együttműködés védheti az uniót a hibrid fenyegetések, a szervezett bűnözés és a kibertérben elkövetett bűncselekmények ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97edc5f8-110b-468f-8ad3-d79b613dd74f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Rév Marcellék cége és a Mohácsról szóló dokumentumfilm is kap pénzt. ","shortLead":"Rév Marcellék cége és a Mohácsról szóló dokumentumfilm is kap pénzt. ","id":"20250402_nemzeti-filmintezet-dokumentumfilm-tamogatas-boban-markovic-mohacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97edc5f8-110b-468f-8ad3-d79b613dd74f.jpg","index":0,"item":"c9daaf03-29df-47a1-982d-a56684377a86","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_nemzeti-filmintezet-dokumentumfilm-tamogatas-boban-markovic-mohacs","timestamp":"2025. április. 02. 14:00","title":"Boban Markovic életrajzi filmjét 259 millióval támogatja a filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a421be7d-e007-40af-a3eb-303ec8458b58","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"A büntetőintézkedéssel sújtott számlák, ingatlanok és ingóságok egy része később mentesítést kapott a korlátozás alól – tudta meg a HVG.","shortLead":"A büntetőintézkedéssel sújtott számlák, ingatlanok és ingóságok egy része később mentesítést kapott a korlátozás alól –...","id":"20250403_orosz-szankcio-befagyasztott-szamla-mentesites-nemzeti-ado-es-vamhivatal-kimentett-vagyon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a421be7d-e007-40af-a3eb-303ec8458b58.jpg","index":0,"item":"72dfc066-cb06-4cb5-896d-a498099550dc","keywords":null,"link":"/360/20250403_orosz-szankcio-befagyasztott-szamla-mentesites-nemzeti-ado-es-vamhivatal-kimentett-vagyon","timestamp":"2025. április. 03. 06:30","title":"Több százmilliárd forint értékű orosz vagyont fagyasztott be Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9f36d7-3666-4752-b748-2eedbb09decd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindenki jó színben legyen feltüntetve a mobillal készült fotókon – erre ad esélyt egy kínai technológiai újítás különböző bőrszínnel, azokon belül is mindenféle bőrtónussal rendelkező emberek széles köreinek.","shortLead":"Mindenki jó színben legyen feltüntetve a mobillal készült fotókon – erre ad esélyt egy kínai technológiai újítás...","id":"20250401_hvg-borszin-bortonus-mobilfotok-tecno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9f36d7-3666-4752-b748-2eedbb09decd.jpg","index":0,"item":"8b7b9bf4-b8fd-4f5f-b74c-ed146efd2279","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-borszin-bortonus-mobilfotok-tecno","timestamp":"2025. április. 01. 16:10","title":"Kevesen gondolnak bele, pedig fontos: nem minden bőrszín néz ki jól a telefonos fotókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Richard Grenell korábban százmilliókért lobbizott a magyar kormánynak.","shortLead":"Richard Grenell korábban százmilliókért lobbizott a magyar kormánynak.","id":"20250402_4ig-tanacsado-testulet-richard-grenell-matt-mowers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97.jpg","index":0,"item":"5212a7dd-07ec-4e23-a3bb-04c9218c149a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_4ig-tanacsado-testulet-richard-grenell-matt-mowers","timestamp":"2025. április. 02. 19:54","title":"Trump-közeli tagok jönnek a kormányközeli 4iG tanácsadó testületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7ccae3-2618-4d20-a8f6-2bbf62b1db93","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A riválisainál jelentősen olcsóbb Aston Martin Valhalla a márka első sorozatgyártású középmotoros plugin hibrid modellje.","shortLead":"A riválisainál jelentősen olcsóbb Aston Martin Valhalla a márka első sorozatgyártású középmotoros plugin hibrid...","id":"20250402_ilyen-egy-sporolos-hiperauto-itt-az-1079-loeros-legujabb-aston-martin-valhalla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae7ccae3-2618-4d20-a8f6-2bbf62b1db93.jpg","index":0,"item":"436d3ba0-c68d-4217-ab74-a2698a4d9016","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_ilyen-egy-sporolos-hiperauto-itt-az-1079-loeros-legujabb-aston-martin-valhalla","timestamp":"2025. április. 02. 07:59","title":"Ilyen egy spórolós hiperautó, itt az 1079 lóerős legújabb Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8250e66-9907-458e-a433-4934cfbc052a","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Súlyosabb büntetési tételek, új szabadságkorlátozó módszer és az elkövetők pellengérre állítása. Számos intézkedés bekerült a kormány új, drogellenesnek mondott módosító csomagjába, de a megelőzésről elfelejtettek szót ejteni.","shortLead":"Súlyosabb büntetési tételek, új szabadságkorlátozó módszer és az elkövetők pellengérre állítása. Számos intézkedés...","id":"20250401_Drogtorveny-buntetes-Btk-modositas-birtoklas-kabitoszer-kereskedelem-diler-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8250e66-9907-458e-a433-4934cfbc052a.jpg","index":0,"item":"52e948af-3a43-4a17-8378-1ff892472f4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Drogtorveny-buntetes-Btk-modositas-birtoklas-kabitoszer-kereskedelem-diler-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 15:37","title":"A fogyasztónak vallania kell a díleréről, az orvosnak a kezelt gyerekről, és súlyosabb büntetést kap, aki betépve bűnöz – benyújtották az új drogtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7beda13-7247-4588-a72c-4af0b965ef66","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Először írt indiai történész tudományos könyvet Közép- és Kelet-Európáról. Rakesh Batabyal az 1989-90-es rendszerváltás utáni évtizedek változásait tekinti át. Batabyalt annak idején egy amerikai történész Romániáról szóló munkája inspirálta arra, hogy a térséggel foglalkozzon, Magyarországon a politikán túl különösen a filmművészet és az irodalom ragadta meg.","shortLead":"Először írt indiai történész tudományos könyvet Közép- és Kelet-Európáról. Rakesh Batabyal az 1989-90-es rendszerváltás...","id":"20250401_szeretettel-delhibol-rakesh-batabyal-tortenesz-interju-kelet-kozep-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7beda13-7247-4588-a72c-4af0b965ef66.jpg","index":0,"item":"f6c4e848-5035-48ad-a4e2-fd35e9ed8bfa","keywords":null,"link":"/360/20250401_szeretettel-delhibol-rakesh-batabyal-tortenesz-interju-kelet-kozep-europa","timestamp":"2025. április. 01. 16:00","title":"„Láttam, amikor az Andrássy úton téglákat dobáltak a Pride-menetre, Delhiben pedig vidám és erőszakmentes felvonulás volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]