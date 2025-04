Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72aa5381-f5b4-42ff-914c-d25a2e974043","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több mint 9000 autót szállíthat. ","shortLead":"Több mint 9000 autót szállíthat. ","id":"20250402_ot-autoszallito-BYD-tengeri-flotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72aa5381-f5b4-42ff-914c-d25a2e974043.jpg","index":0,"item":"dc61d8b8-5658-48b4-a306-c93879cce811","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_ot-autoszallito-BYD-tengeri-flotta","timestamp":"2025. április. 02. 08:36","title":"Újabb hatalmas autószállítóval bővült a BYD tengeri flottája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22196ce1-4b47-4534-92a7-746cad896535","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ismét a gyülekezési törvény módosítása ellen tiltakoztak. Az Erzsébet hídon elhangzott beszédek után többfelé is elindultak a résztvevők.","shortLead":"Ismét a gyülekezési törvény módosítása ellen tiltakoztak. Az Erzsébet hídon elhangzott beszédek után többfelé is...","id":"20250401_gyulekezesi-jog-pride-betiltas-tuntetes-hadhazy-akos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22196ce1-4b47-4534-92a7-746cad896535.jpg","index":0,"item":"36efb4a5-227d-4ebf-96ec-a627799ea89f","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_gyulekezesi-jog-pride-betiltas-tuntetes-hadhazy-akos-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 17:20","title":"Megint négy hidat bénítottak meg a tüntetők, Hadházy 24 órás demonstrációt ígért jövő keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca3120b-fccf-4cd9-ad93-f7c9912e426b","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Magyarország immunis a változásra, akik azt hitették el magukkal, hogy ez a föld valaha is kész lesz, valaha is normális ország lesz, délibábot kergetnek, szimpatikus álmodozók. Vélemény.","shortLead":"Magyarország immunis a változásra, akik azt hitették el magukkal, hogy ez a föld valaha is kész lesz, valaha is...","id":"20250403_hvg-Para-Kovacs-Imre-Nemzedekek-joga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca3120b-fccf-4cd9-ad93-f7c9912e426b.jpg","index":0,"item":"f27520b1-c36d-4941-b7f0-61ec51f8abf3","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-Para-Kovacs-Imre-Nemzedekek-joga","timestamp":"2025. április. 03. 08:30","title":"Para-Kovács Imre: Elcsesztük ezt rendesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók fejlesztették ki a YCT-529 kódnévvel ellátott fogamzásgátló tablettát, ami hormonmentes módon segít megakadályozni a nem kívánt teherbeesést. A készítményt férfiaknak kell szedniük.","shortLead":"Amerikai kutatók fejlesztették ki a YCT-529 kódnévvel ellátott fogamzásgátló tablettát, ami hormonmentes módon segít...","id":"20250401_hormonmentes-ferfi-fogamzasgatlo-yct-529","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"3c801e05-93ef-473b-9d7f-3481a521ea72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_hormonmentes-ferfi-fogamzasgatlo-yct-529","timestamp":"2025. április. 01. 19:03","title":"99%-ban hatékony a férfiaknak szánt új fogamzásgátló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt kedden késő este nyújtotta be az erről szóló törvénymódosítási javaslatot.","shortLead":"Semjén Zsolt kedden késő este nyújtotta be az erről szóló törvénymódosítási javaslatot.","id":"20250402_haborus-veszelyhelyzet-semjen-zsolt-orszaggyules-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c.jpg","index":0,"item":"53a9e5ab-9254-4b71-a758-e9291d8c2dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_haborus-veszelyhelyzet-semjen-zsolt-orszaggyules-torvenymodositas","timestamp":"2025. április. 02. 06:15","title":"Novemberig maradhat a háborús veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ab127b-b0ee-490a-b82e-d50e804c7981","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szuverenitásvédelmi csata intézkedése legfeljebb tíz évre szól, és csak az EGT-országokon kívüli állampolgársággal rendelkező kettős állampolgárokat érinti. ","shortLead":"A szuverenitásvédelmi csata intézkedése legfeljebb tíz évre szól, és csak az EGT-országokon kívüli állampolgársággal...","id":"20250401_allampolgarsag-felfuggesztese-torvenymodositas-javaslat-fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ab127b-b0ee-490a-b82e-d50e804c7981.jpg","index":0,"item":"f0e4a4d0-8b2b-4025-be3e-1fea11a5c053","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_allampolgarsag-felfuggesztese-torvenymodositas-javaslat-fidesz-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 23:40","title":"Benyújtotta a Fidesz az állampolgárság felfüggesztését lehetővé tevő javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd67167-db2c-47b2-bd80-097f120ea60d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A következő években nagy fejlesztésekre készül a légitársaság.","shortLead":"A következő években nagy fejlesztésekre készül a légitársaság.","id":"20250403_wizz-air-utaselegedettseg-fejlesztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bd67167-db2c-47b2-bd80-097f120ea60d.jpg","index":0,"item":"6e00780d-41ed-4705-acd1-3d6252cee810","keywords":null,"link":"/kkv/20250403_wizz-air-utaselegedettseg-fejlesztesek","timestamp":"2025. április. 03. 12:43","title":"A Wizz Air apró betűk nélküli szabályzatot és új repülőket ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dollár gyengült, az euró erősödött, a forint árfolyama pedig stabilnak bizonyult, miután Donald Trump amerikai elnök az egész világ ellen vámháborút hirdetett. Az európai tőzsdék (is) estek, az olajárak csökkentek.","shortLead":"A dollár gyengült, az euró erősödött, a forint árfolyama pedig stabilnak bizonyult, miután Donald Trump amerikai elnök...","id":"20250403_forint-arfolyam-trump-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"7e3f6914-da36-4fed-a99e-ce06c021d7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_forint-arfolyam-trump-vamok","timestamp":"2025. április. 03. 10:35","title":"A forint egyelőre jól viseli Trump vámháborúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]