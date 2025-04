Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Budapest Airport és a mianmari junta.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250403_Liszt-Ferenc-katonai-diktatura-Del-Kelet-Azsiaban-Elvitelre-podcast-Budapest-Airport-repter-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"6e003368-7d4a-4265-833d-766332169d45","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Liszt-Ferenc-katonai-diktatura-Del-Kelet-Azsiaban-Elvitelre-podcast-Budapest-Airport-repter-foldrenges","timestamp":"2025. április. 06. 06:00","title":"Liszt Ferenc és egy katonai diktatúra Dél-Kelet-Ázsiában │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kormány mostanában számos intézkedéssel célozta meg a kistelepüléseket, ezek közül a legnagyobb hullámokat talán a kocsmaprogram vetette. Egy vendéglátóipari egység maximum 3 millió forintot kaphat, de ezt szinte bármire elköltheti. KAP ki is nyitotta az ötletládát, hogy tippeket adjon a kocsmárosoknak, mire fordíthatják majd a pályázaton nyert összeget. Megkopott a rexasztal, Gyuri bácsi kimaxolta a tartozást, megfakult a Bíró Ica-naptár? Ez többé nem jelenthet problémát! A biztonság kedvéért persze a Botaniq Budai Klub is kapott néhány tippet.","shortLead":"A kormány mostanában számos intézkedéssel célozta meg a kistelepüléseket, ezek közül a legnagyobb hullámokat talán...","id":"20250405_duma-aktual-kocsmaprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea.jpg","index":0,"item":"0c23fe0b-a574-4428-bc45-a69c62abcc82","keywords":null,"link":"/360/20250405_duma-aktual-kocsmaprogram","timestamp":"2025. április. 05. 17:30","title":"Kocsmaprogram de luxe: mire lenne elég a hárommilliós támogatás Tiborcz István exkluzív klubjában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e03d77-1510-454a-9594-eb71a84287b0","c_author":"Feledi Márton","category":"itthon","description":"Az egész Európát végigtekerő szerb egyetemisták a MOME kampuszán éjszakáznak. Elmondták, mik a követeléseik.","shortLead":"Az egész Európát végigtekerő szerb egyetemisták a MOME kampuszán éjszakáznak. Elmondták, mik a követeléseik.","id":"20250405_Szerb-biciklis-tuntetok-MOME","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95e03d77-1510-454a-9594-eb71a84287b0.jpg","index":0,"item":"24584cfe-2d0f-4fea-9392-940801f5fc75","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Szerb-biciklis-tuntetok-MOME","timestamp":"2025. április. 05. 21:55","title":"Szerb biciklis tüntetők: Ez nem a politikáról szól, hanem arról, hogy működik-e a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c751783-2ff2-4f08-8e96-fe7102b3435d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mit gondol, melyik pártra szavazna Pókember az országgyűlési választásokon, és melyikre Darth Vader? A kérdés viccesnek tűnhet, azonban jóval több van mögötte, mint első látásra tűnik.","shortLead":"Mit gondol, melyik pártra szavazna Pókember az országgyűlési választásokon, és melyikre Darth Vader? A kérdés viccesnek...","id":"20250405_hvg-politika-partpreferencia-hosok-gonosztevok-elfogultsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c751783-2ff2-4f08-8e96-fe7102b3435d.jpg","index":0,"item":"ff8b0839-b576-43a2-bad5-cb0aa1955047","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-politika-partpreferencia-hosok-gonosztevok-elfogultsag","timestamp":"2025. április. 05. 10:45","title":"A Fideszre vagy a Tiszára szavazna Pókember?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d608e29-77ce-4e46-b52a-dcf601e674d9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyik férfi a drogot a saját szájában próbálta elrejteni a rendőrök elől.","shortLead":"Az egyik férfi a drogot a saját szájában próbálta elrejteni a rendőrök elől.","id":"20250405_drogos-sofor-helycsere-biztonsagi-ov-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d608e29-77ce-4e46-b52a-dcf601e674d9.jpg","index":0,"item":"8e059134-8485-4513-8388-3e51a0c769db","keywords":null,"link":"/elet/20250405_drogos-sofor-helycsere-biztonsagi-ov-video","timestamp":"2025. április. 05. 08:36","title":"Helyet cserélt a bedrogozott sofőr a bedrogozott utasával, de a kizárt biztonsági öv lebuktatta - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Windows 11-es alkalmazásokká válhatnak kedvenc webhelyei egy új Firefox-funkciónak, a Taskbar Tabsnak köszönhetően. Az újdonság hátterében a progresszív webalkalmazások (PWA) nevű technológia áll, amely hamarosan a Mozilla böngészőjében is megjelenik.","shortLead":"Windows 11-es alkalmazásokká válhatnak kedvenc webhelyei egy új Firefox-funkciónak, a Taskbar Tabsnak köszönhetően...","id":"20250406_pwa-weboldal-alkalmazas-funkcio-firefox-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576.jpg","index":0,"item":"3a77b501-54f7-4245-8147-71339ca32a35","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_pwa-weboldal-alkalmazas-funkcio-firefox-bongeszo","timestamp":"2025. április. 06. 08:03","title":"Windows van a gépén? Meg Firefox is? Kap valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump javasolta az izraeli miniszterelnöknek, hogy személyesen tárgyaljanak, az eddig vártnál is korábban létrejöhet a találkozójuk.","shortLead":"Donald Trump javasolta az izraeli miniszterelnöknek, hogy személyesen tárgyaljanak, az eddig vártnál is korábban...","id":"20250405_Netanjahu-Trump-vamok-vamhaboru-izrael-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2.jpg","index":0,"item":"ae12fccb-a491-4216-9052-599e5a8a73ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Netanjahu-Trump-vamok-vamhaboru-izrael-usa","timestamp":"2025. április. 05. 14:59","title":"Netanjahu már hétfőn Trumphoz utazhat, hogy megpróbálja lebeszélni a vámokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bcb0de-97d7-4f0e-b839-ec5950c993f7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egy idős házaspár szerelmének utolsó próbáját, Michael Haneke osztrák rendező Oscar-díjas filmjének színpadi változatát Pogány Judit és Gálffi László megrendítő alakításában a minap mutatták be az Örkény Színházban.","shortLead":"Egy idős házaspár szerelmének utolsó próbáját, Michael Haneke osztrák rendező Oscar-díjas filmjének színpadi változatát...","id":"20250404_hvg-vegso-kiszallas-szerelem-orkeny-szinhaz-pogany-judit-galffi-laszlo-michael-haneke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1bcb0de-97d7-4f0e-b839-ec5950c993f7.jpg","index":0,"item":"5941ea65-967c-4c01-82c9-714dbb9f4520","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-vegso-kiszallas-szerelem-orkeny-szinhaz-pogany-judit-galffi-laszlo-michael-haneke","timestamp":"2025. április. 04. 19:30","title":"Szerelem az, amikor valakit minden körülmények között megőrzöl méltóságában – Pogány Judit és Gálffi László egész életük tudásanyagát viszik a színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]