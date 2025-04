„Mély szomorúsággal tudatjuk szeretett barátunk és zenésztársunk, Clem Burke halálhírét, aki a rákkal vívott csatája után hunyt el” – olvasható a Blondie amerikai punk-rock zenekar Instagram-oldalán.

A 70 éves zenészt a Rolling Stone magazin korábban minden idők egyik legjobb dobosának nevezte, aki olyan toplistás slágerekhez járult hozzá, mint a Call Me, a The Tide Is High, az Atomic és a Heart Of Glass. Hosszú és változatos karrierje során játszott Iggy Poppal, Bob Dylannel, a Ramones-szal, az Eurythmics-szel és a Take Thatből Mark Owennel is.

„Clem nem pusztán dobos volt, ő volt a Blondie szívverése. Tehetsége, energiája és a zene iránti szenvedélye páratlan volt, sikerünkhöz való hozzájárulása mérhetetlen. Clem nemcsak a színpadon, hanem azon kívül is inspiráló személyiség volt. Ragadós lelkesedése, kemény munkamorálja mindenkit megérintett, akinek volt szerencséje megismerni őt” – búcsúztak tőle zenésztársai.

Burke New Jersey-ben született és nőtt fel, és elmondása szerint legkorábbi emléke az volt, amikor apja gitározott neki – írja a BBC. 1974-ben került a Blondie-hoz, amelynek hatása megszámlálhatatlanul sok zenekaron kimutatható – és ez 1982-es feloszlásuk után csak tovább erősödött. Újjáalakulásuk után, 2014-ben Budapesten is koncerteztek, akkor a következő felállásban: Debbie Harry énekesnő, Chris Stein gitáros és basszusgitáros, Clem Burke dobos és ütőhangszeres, Leigh Fox basszusgitáros, Matt Katz-Bohen billentyűs, valamint Tommy Kessler gitáros. 2017-ben új lemezt adtak ki, amiről a HVG is beszámolt:

Kiemelt képünkön Clem Burke látható a 2021-es Tribeca Fesztiválon New Yorkban. Forrás: Angela Weiss / AFP.