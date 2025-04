Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e4875885-aef9-4ba6-9ea6-08e7fe745bca","c_author":"Székács Linda","category":"gazdasag","description":"Higiéniás termékekhez még csak-csak, fájdalomcsillapítókhoz és görcsoldókhoz viszont aligha jutnak hozzá a rászoruló magyar nők és lányok, pedig a menzesszel járó görcsök sokaknál okoznak extrém fájdalmat. A gyógyszerek jelentős drágulása miatt aligha jutnak enyhüléshez, akik egy csomag betétet sem tudnak megvásárolni.","shortLead":"Higiéniás termékekhez még csak-csak, fájdalomcsillapítókhoz és görcsoldókhoz viszont aligha jutnak hozzá a rászoruló...","id":"20250406_menstruacio-fajdalom-gorcs-fajdalomcsillapito-gyogyszer-dragulas-menstruacios-szegenyseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4875885-aef9-4ba6-9ea6-08e7fe745bca.jpg","index":0,"item":"19f71625-a26f-4356-a593-4344b42ae0bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_menstruacio-fajdalom-gorcs-fajdalomcsillapito-gyogyszer-dragulas-menstruacios-szegenyseg-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 12:00","title":"A mosdó felé tartva éjszakánként elájultam – nem elég, hogy a betét drága, a menstruációs fájdalom enyhítése is egyre megfizethetetlenebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Megrázó képet festenek egy telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseinek a tapasztalatai arról, hogy milyen a mai magyar társadalomban megöregedni, idősnek lenni. Sokan már a negyvenes éveikben kénytelenek súlyos csomagot cipelni. Mit mond a telefonos segítő annak, aki öngyilkosságra készül? Mikor váltak bűnbakká az idősek? Mit jelent valójában a sikeres öregedés?","shortLead":"Megrázó képet festenek egy telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseinek a tapasztalatai arról, hogy milyen a mai...","id":"20250405_Idosek-telefon-lelkisegely-szolgalat-oregedes-betegseg-magany-ongyilkossag-egeszsegugy-szocialis-ellatas-Delutan-Alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18.jpg","index":0,"item":"ed5b6ab6-8f71-4308-8138-acadb816a23b","keywords":null,"link":"/360/20250405_Idosek-telefon-lelkisegely-szolgalat-oregedes-betegseg-magany-ongyilkossag-egeszsegugy-szocialis-ellatas-Delutan-Alapitvany","timestamp":"2025. április. 05. 20:00","title":"Volt már olyan, aki a hídról hívott minket, hogy ugrani fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b305fc-bda4-42c0-ac53-71ec3a41693e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump vámháborúja a világ minden részére elért. ","shortLead":"Donald Trump vámháborúja a világ minden részére elért. ","id":"20250407_tozsde-forint-arfolyamok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b305fc-bda4-42c0-ac53-71ec3a41693e.jpg","index":0,"item":"6b51fc90-0900-42f6-89d3-aec6a5e148f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_tozsde-forint-arfolyamok-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 09:50","title":"Mindenki aggódik, ám Trumpnak tetszik, ahogy vörösbe borult a világ - percről percre a nagy zuhanás napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ba73b1-5ce4-4f81-8ced-aa0927a62e04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És aztán ki is posztolta a felvételt, amin a korábbi brit miniszterelnök próbálja hárítani a támadást. ","shortLead":"És aztán ki is posztolta a felvételt, amin a korábbi brit miniszterelnök próbálja hárítani a támadást. ","id":"20250407_Boris-Johnson-strucc-tamadas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33ba73b1-5ce4-4f81-8ced-aa0927a62e04.jpg","index":0,"item":"6620bca3-be2a-4a9f-b094-312365ccb68f","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Boris-Johnson-strucc-tamadas-video","timestamp":"2025. április. 07. 09:26","title":"A felesége levideózta, amint Boris Johnsont megcsipkedi egy strucc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681f27c7-6739-4e3c-a80b-18c6d07df081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négy férfi közül egynél nem tudták bizonyítani, hogy bűncselekményt követett volna el. ","shortLead":"A négy férfi közül egynél nem tudták bizonyítani, hogy bűncselekményt követett volna el. ","id":"20250407_izraeli-zaszlo-rongalas-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/681f27c7-6739-4e3c-a80b-18c6d07df081.jpg","index":0,"item":"91a9c294-9ea5-4a48-8c76-e23d0a314055","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_izraeli-zaszlo-rongalas-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 07. 13:08","title":"Letartóztatást indítványozott az ügyészség az izraeli és magyar zászlókat megrongáló külföldi férfiak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56c62d5-e633-4d84-a07d-6a2b9e40ee70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Generációjának egyik legtehetségesebb építészeként emlékeznek rá.","shortLead":"Generációjának egyik legtehetségesebb építészeként emlékeznek rá.","id":"20250407_Z-Halmagyi-Judit-epitesz-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e56c62d5-e633-4d84-a07d-6a2b9e40ee70.jpg","index":0,"item":"da805f18-d2a4-4ae6-add5-951958e0e238","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Z-Halmagyi-Judit-epitesz-meghalt","timestamp":"2025. április. 07. 10:24","title":"Meghalt Z. Halmágyi Judit építész, több fontos budapesti épület tervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az emelkedő árak ellenére nagyon élénk a kereslet. ","shortLead":"Az emelkedő árak ellenére nagyon élénk a kereslet. ","id":"20250407_rekord-a-hasznaltauto-piacon-munkashitel-hajtotta-a-keresletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f.jpg","index":0,"item":"80398e8b-3a17-407e-acd8-cc94eabfc077","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_rekord-a-hasznaltauto-piacon-munkashitel-hajtotta-a-keresletet","timestamp":"2025. április. 07. 08:18","title":"Márciusi rekord a használtautó-piacon: a munkáshitel is hajtotta a keresletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e2447f-c057-4d27-a928-d45fe41342ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyan kap az államtól fizetést, nem is keveset, de van, amit irigyel az egyszerű, dolgozó emberektől Laurent herceg.","shortLead":"Ugyan kap az államtól fizetést, nem is keveset, de van, amit irigyel az egyszerű, dolgozó emberektől Laurent herceg.","id":"20250407_belga-laurent-herceg-tarsadalombiztositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e2447f-c057-4d27-a928-d45fe41342ac.jpg","index":0,"item":"bd70139d-8f16-41b2-bbbd-0da3c1f64049","keywords":null,"link":"/elet/20250407_belga-laurent-herceg-tarsadalombiztositas","timestamp":"2025. április. 07. 11:14","title":"Perel a belga király öccse, mert nem jogosult társadalombiztosításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]