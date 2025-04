Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4d938de2-c93f-41c2-9ef4-018f7e329f41","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A logisztikai, intralogisztikai ipar egyik jelentős seregszemléje a stuttgarti LogiMAT szakvásár. ","shortLead":"A logisztikai, intralogisztikai ipar egyik jelentős seregszemléje a stuttgarti LogiMAT szakvásár. ","id":"20250407_Legujabb-iparagi-fejlesztesek-logisztika-intralogisztika-Jungheinrich-LogiMAT-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d938de2-c93f-41c2-9ef4-018f7e329f41.jpg","index":0,"item":"46cb6271-0515-460f-a321-3dcd47c4e676","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250407_Legujabb-iparagi-fejlesztesek-logisztika-intralogisztika-Jungheinrich-LogiMAT-podcast","timestamp":"2025. április. 07. 11:30","title":"Ezek a legújabb iparági fejlesztések: nemzetközi trendek és innovációk egy helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7811692c-8136-4111-8ade-06ff2ed530c7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy valójában ez Trump célja?","shortLead":"Lehet, hogy valójában ez Trump célja?","id":"20250406_vam-donald-trump-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7811692c-8136-4111-8ade-06ff2ed530c7.jpg","index":0,"item":"3e408113-5ff6-4862-98fc-20e1f5cb0618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_vam-donald-trump-targyalas","timestamp":"2025. április. 06. 19:51","title":"Legalább ötven ország alkudozna Washingtonnal a büntetővámok csökkentése érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d8ff3a-0084-4947-98c4-27eb368925e1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A sportállamtitkár szerint hamarosan minden rendelkezésre áll majd Magyarországon a felkészüléshez a nagy nemzetközi versenyekre. Schmidt Ádám arról is beszélt, hogy a magyar álláspont szerint nem szabad az orosz és fehérorosz sportolókat büntetni Moszkva Ukrajna ellen indított háborújáért.","shortLead":"A sportállamtitkár szerint hamarosan minden rendelkezésre áll majd Magyarországon a felkészüléshez a nagy nemzetközi...","id":"20250407_tatai-edzotabor-sportszovetseg-sportolok-felkeszules-magyarorszag-schmidt-adam-sportallamtitkar-orosz-feherorosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d8ff3a-0084-4947-98c4-27eb368925e1.jpg","index":0,"item":"4eb282ed-8db2-4bbc-aa30-2db742eb3a46","keywords":null,"link":"/sport/20250407_tatai-edzotabor-sportszovetseg-sportolok-felkeszules-magyarorszag-schmidt-adam-sportallamtitkar-orosz-feherorosz","timestamp":"2025. április. 07. 18:29","title":"Arra köteleznék a sportszövetségeket, hogy az államtól kapott pénzt itthon költsék el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591c414d-1674-45a8-bc3e-77fdb6e2175c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Népszava cikke szerint csak azok a tanárok jelentkezhetnek az Oktatási Hivatal által szervezett intézményvezetői képzésre, akiket leokéz a fenntartó, vagyis állami iskolák esetében a tankerületi központ is.","shortLead":"A Népszava cikke szerint csak azok a tanárok jelentkezhetnek az Oktatási Hivatal által szervezett intézményvezetői...","id":"20250407_iskolaigazgato-oktatasi-hivatal-tankeruleti-kozpont-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/591c414d-1674-45a8-bc3e-77fdb6e2175c.jpg","index":0,"item":"4ad5545e-71e2-4940-88fa-4f6ef6aba3b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_iskolaigazgato-oktatasi-hivatal-tankeruleti-kozpont-engedely","timestamp":"2025. április. 07. 08:33","title":"Iskolaigazgató szeretne lenni? Ehhez bizony már központi jóváhagyás kell!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853e986a-bbe4-4bd3-b9f5-a9cd1ec8d95d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Portré Alekszandr Ovecskin orosz jégkorongozóról, aki megdöntötte a legendás Wayne Gretzky NHL-gólrekordját.","shortLead":"Portré Alekszandr Ovecskin orosz jégkorongozóról, aki megdöntötte a legendás Wayne Gretzky NHL-gólrekordját.","id":"20250407_Alekszandr-Ovecskin-orosz-jegkorongozo-golrekord-Wayne-Gretzky-NHL-portre-Vlagyimir-Putyin-vodka-Cheetos-Washington-Capitals-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/853e986a-bbe4-4bd3-b9f5-a9cd1ec8d95d.jpg","index":0,"item":"c2d07c29-5072-4994-b683-845d4ef8cb6a","keywords":null,"link":"/sport/20250407_Alekszandr-Ovecskin-orosz-jegkorongozo-golrekord-Wayne-Gretzky-NHL-portre-Vlagyimir-Putyin-vodka-Cheetos-Washington-Capitals-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 06:45","title":"Vodkát iszik és Cheetost zabál Putyin jó barátja, aki halhatatlanná vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c38786-704b-40b5-8c12-0c8d5f13b3b3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Némi alkohol is szerepet játszott a történtekben.","shortLead":"Némi alkohol is szerepet játszott a történtekben.","id":"20250407_elloptak-a-kocsijat-valojaban-vasuti-sineken-felejtette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5c38786-704b-40b5-8c12-0c8d5f13b3b3.jpg","index":0,"item":"e9974234-151d-483a-bd10-0331ae3b1927","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_elloptak-a-kocsijat-valojaban-vasuti-sineken-felejtette","timestamp":"2025. április. 07. 10:40","title":"Azt hitte egy férfi, hogy ellopták a kocsiját – valójában a vasúti síneken felejtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi elsősorban a vámháború miatt kritizálta az elnököt.","shortLead":"A férfi elsősorban a vámháború miatt kritizálta az elnököt.","id":"20250407_egyesult-allamok-florida-letartoztatas-donald-trump-halalos-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa.jpg","index":0,"item":"752e0aad-2e8c-4810-b235-b2cbdc9b93a5","keywords":null,"link":"/elet/20250407_egyesult-allamok-florida-letartoztatas-donald-trump-halalos-fenyegetes","timestamp":"2025. április. 07. 08:02","title":"Letartóztattak egy floridai férfit, aki Trump megölésével fenyegetőzött a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Los Angeles-i filmipari szereplők arra próbálják rábírni a döntéshozókat, hogy teremtsenek jobb feltételeket a produkciók gyártásához, különben Hollywood „Detroittá válik”.","shortLead":"A Los Angeles-i filmipari szereplők arra próbálják rábírni a döntéshozókat, hogy teremtsenek jobb feltételeket...","id":"20250407_Los-Angeles-Hollywood-filmipar-filmgyartas-szakszervezet-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2.jpg","index":0,"item":"af014eb8-cf4a-452e-944d-68137246ce47","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Los-Angeles-Hollywood-filmipar-filmgyartas-szakszervezet-tiltakozas","timestamp":"2025. április. 07. 16:11","title":"„Tegyük Hollywoodot újra Hollywooddá” – ezért tüntettek a filmgyártás fellegvárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]