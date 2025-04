Wes Anderson hollywoodi sztárokat felvonultató A főníciai séma című vígjátékát és az iráni Dzsafar Panahi legújabb alkotását is a 78. cannes-i fesztivál hivatalos programjának versenyében mutatják be, ahol a francia Julia Ducournau a második, a belga Jean-Pierre és Luc Dardenne pedig a harmadik Arany Pálmájáért versenyezhet – jelentette be Thierry Frémaux, a fesztivál művészeti igazgatója csütörtökön párizsi sajtótájékoztatóján.

Az igazgató csaknem háromezer benevezett alkotás közül 19 versenyfilm meghívását jelentette be – ezek közül hatot nők rendeztek –, de jelezte, hogy a következő héten még bővülhet a lista. Magyar produkció nem szerepel a válogatásban, pedig kettő is esélyes lehetett volna rá: Nemes Jeles László Az árva című és Enyedi Ildikó Csendes barát című új filmje.

Magyar játékfilm legutóbb 2021-ben vett részt a fesztiválon, a szintén Enyedi rendezte Feleségem története, valamint Mundruczó Kornél Evolúció című drámája is itt premierezett. 2022-ben kisjátékfilm kategóriában Cannes-ban mutatták be Szelestey Bianka Hajszálrepedés című alkotását, 2023-ban pedig a legjobb rövidfilm kategória díját vihette haza Buda Flóra Anna a 27 című, állami támogatás nélkül készült animációs filmjéért.

Buda Anna Flóra Arany Pálma-díjas rendező: Nem tudom elképzelni, hogy visszaköltözzek a mai Magyarországra Igazi művészközegből származik a Cannes-ban a rövidfilmek kategóriájában Arany Pálmát nyert Buda Flóra Anna, apja képzőművész, ő maga művésztelepen nőtt fel. 27 című filmje a kortárs közeg legjellemzőbb személyes és szociális problémáit dolgozza fel. A Franciaországban élő művész azt mondja, ott úgy tud élni és alkotni, ahogy szeretne, és ez idehaza nem volt elmondható.

A 78. cannes-i filmfesztivált május 13. és 24. között rendezik, a nemzetközi zsűri elnöke Juliette Binoche Oscar-díjas francia színésznő lesz. A teljes programot itt lehet elérni.