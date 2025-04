Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e240b951-a310-40ac-aaf3-32bb2126c956","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a megütött férfi eszméletét vesztette, a támadók kereket oldottak.","shortLead":"Miután a megütött férfi eszméletét vesztette, a támadók kereket oldottak.","id":"20250409_Ugy-megutotte-a-baratnojet-sertegeto-ferfit-egy-techno-partin-hogy-az-majdnem-belehalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e240b951-a310-40ac-aaf3-32bb2126c956.jpg","index":0,"item":"027a6a1e-1530-45be-8707-46da571b8447","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Ugy-megutotte-a-baratnojet-sertegeto-ferfit-egy-techno-partin-hogy-az-majdnem-belehalt","timestamp":"2025. április. 09. 10:07","title":"Úgy megütötte a barátnőjét sértegető férfit az Arénában egy technopartin, hogy az majdnem belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző szerint nem lehet tudni, melyik felmérés áll közel a valósághoz, de egy kampányban nem is ez a fontos kérdés, hanem az: melyik hat jobban.","shortLead":"Az elemző szerint nem lehet tudni, melyik felmérés áll közel a valósághoz, de egy kampányban nem is ez a fontos kérdés...","id":"20250410_torok-gabor-tisza-ketharmad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2.jpg","index":0,"item":"869ebe7f-41ce-437a-91b5-b119b0b26323","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_torok-gabor-tisza-ketharmad","timestamp":"2025. április. 10. 12:56","title":"Török Gábor: Ezek a számok bizony már a Tisza magabiztos, kétharmadhoz közeli győzelmét jelenthetnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae54bc5-5349-40dd-a126-8b97fd233aaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik oldalon a parkolók helyén kerékpársávot alakítanak ki már a húsvéti hosszú hétvégén. ","shortLead":"Az egyik oldalon a parkolók helyén kerékpársávot alakítanak ki már a húsvéti hosszú hétvégén. ","id":"20250408_74es-trolibusz-dohany-utca-parkolas-biciklisav-niedermuller-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae54bc5-5349-40dd-a126-8b97fd233aaf.jpg","index":0,"item":"43b8329b-957c-418e-a23e-7280b5366690","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_74es-trolibusz-dohany-utca-parkolas-biciklisav-niedermuller-peter","timestamp":"2025. április. 08. 15:19","title":"Húsvéttól végük lesz a Dohány utcai csapdáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7967253b-0454-4c0a-91c4-73284ce00aa6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Instagramnál már bevált módszerrel védené meg a kéretlen tartalmaktól a fiatalkorú felhasználókat a Meta a Facebookon, és a nekik küldött, de nem nekik való üzenetektől is így óvná meg őket.","shortLead":"Az Instagramnál már bevált módszerrel védené meg a kéretlen tartalmaktól a fiatalkorú felhasználókat a Meta...","id":"20250408_facebook-messenger-meta-felhasznaloi-fiokok-fiatalkoru-felhasznalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7967253b-0454-4c0a-91c4-73284ce00aa6.jpg","index":0,"item":"bef76705-ef7b-41e6-9417-5a3013983a65","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_facebook-messenger-meta-felhasznaloi-fiokok-fiatalkoru-felhasznalok","timestamp":"2025. április. 08. 15:03","title":"Privátra állítja a fiatalkorú felhasználók Facebook- és Messenger-fiókját a Meta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e04b71-d2ff-479f-85a2-21bbe2106c8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha még A kis hableányt is hozzácsapjuk, több szén-dioxidot bocsátottak ki, mint néhány nagyobb repülőtér egy egész évben.","shortLead":"Ha még A kis hableányt is hozzácsapjuk, több szén-dioxidot bocsátottak ki, mint néhány nagyobb repülőtér egy egész...","id":"20250408_hofeherke-disney-karbonlabnyom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91e04b71-d2ff-479f-85a2-21bbe2106c8d.jpg","index":0,"item":"ef652808-80d5-4d1a-8cb8-37c2cea15532","keywords":null,"link":"/kultura/20250408_hofeherke-disney-karbonlabnyom","timestamp":"2025. április. 08. 16:38","title":"A Disney Hófehérkéjének nagyobb volt a karbonlábnyoma, mint a legutóbbi Halálos iramban-filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce491cfe-32f2-4fdf-b4f0-7b694745cbc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy az ember őse nem szándékosan készített éles kőszerszámokat, hanem véletlenül talált ilyeneket.","shortLead":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy az ember őse nem szándékosan készített éles kőszerszámokat, hanem véletlenül talált...","id":"20250409_osember-koszerszam-termeszetes-kovek-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce491cfe-32f2-4fdf-b4f0-7b694745cbc6.jpg","index":0,"item":"a1ff229b-e389-46dc-9b78-5b140b1aa3a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_osember-koszerszam-termeszetes-kovek-hasznalata","timestamp":"2025. április. 09. 18:03","title":"Új elmélettel álltak elő az ember fejlődéséről, ez mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4e1982-13b1-42cd-9d46-b8759abf7f6c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A megállapodás már csak a két párt küldötteinek, illetve tagságának jóváhagyására vár.","shortLead":"A megállapodás már csak a két párt küldötteinek, illetve tagságának jóváhagyására vár.","id":"20250409_nemetorszag-kormanykoalicio-cdu-sdu-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d4e1982-13b1-42cd-9d46-b8759abf7f6c.jpg","index":0,"item":"a537083d-8c98-4c5b-986c-0dbadcf1b86c","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_nemetorszag-kormanykoalicio-cdu-sdu-megallapodas","timestamp":"2025. április. 09. 13:45","title":"Megvan a megegyezés a német kereszténydemokraták és szociáldemokraták között a kormányalakításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kanadai kormány bejelentése szerint egyben keretet dolgoznak ki a belföldi autógyártás fokozására és az ehhez szükséges beruházások számára.","shortLead":"A kanadai kormány bejelentése szerint egyben keretet dolgoznak ki a belföldi autógyártás fokozására és az ehhez...","id":"20250409_kanada-viszontvam-trump-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de.jpg","index":0,"item":"1e732506-f49c-4634-83bb-bb5a68329fe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_kanada-viszontvam-trump-autok","timestamp":"2025. április. 09. 05:25","title":"Kanada viszontvámot vezet be szerdától az Egyesült Államokból importált járművekre, válaszul a Donald Trump által bejelentett intézkedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]