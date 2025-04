Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","shortLead":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","id":"20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81.jpg","index":0,"item":"f3ae825b-828e-484c-99c2-f9e913b14431","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","timestamp":"2025. április. 10. 07:59","title":"48 éve gyártják, és most sokkal erősebb lett a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB és a Bankszövetség megállapodása alapján az alapszámlának mindaddig elengedik a havi díját, amíg az infláció nem csökken három egymást követő hónapban 4 százalék alá. Ez a lépés jelenleg havi 1334 forint megtakarítást eredményezne. De mikor térhet vissza az infláció 4 százalék alá?","shortLead":"Az MNB és a Bankszövetség megállapodása alapján az alapszámlának mindaddig elengedik a havi díját, amíg az infláció nem...","id":"20250408_bankmonitor-alapszamla-dijmentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1.jpg","index":0,"item":"e3ad7252-657e-4e84-b153-4616176358ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_bankmonitor-alapszamla-dijmentesseg","timestamp":"2025. április. 08. 17:19","title":"Mennyit nyerhetünk az alapszámla díjmentességével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1bf142-469e-41b5-a4ea-8616683b28f5","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Kilátogattunk a HVG Állásbörze első napjára, ahol az előadások és az állásdömping mellett izgalmas programok várják az érdeklődőket: van szerencsekerék, ingyenes stílustanácsadás – idén a férfiaknak is – és sok olyan szűrővizsgálat, amire eddig esetleg nem tudtunk időt fordítani. ","shortLead":"Kilátogattunk a HVG Állásbörze első napjára, ahol az előadások és az állásdömping mellett izgalmas programok várják...","id":"20250409_Allasborze-jobline-oneletrajz-Koltai-Jeno-sportkozpont-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e1bf142-469e-41b5-a4ea-8616683b28f5.jpg","index":0,"item":"5e6ade39-e0ae-47d2-beee-d78a43e7054c","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Allasborze-jobline-oneletrajz-Koltai-Jeno-sportkozpont-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 14:02","title":"Felszolgálórobotok és rengeteg fiatal a 36. HVG Állásbörzén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65dbba5-1a47-4c9e-ba53-2aa7a093aa56","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Szerdán 10 órakor elindult és csütörtök 17 óráig tart a legnagyobb élő állásbörze. Több mint 1000 minőségi állás, ingyenes tanácsadás CV írástól állásinterjúig, inspiráló előadások és nyereményjátékok várják az álláskeresőket a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. Az ezzel párhuzamosan indult online állásbörze péntek estig tart a hvgallasborze.hu oldalon. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Íme egy kis ízelítő az első nap programjából. ","shortLead":"Szerdán 10 órakor elindult és csütörtök 17 óráig tart a legnagyobb élő állásbörze. Több mint 1000 minőségi állás...","id":"20250409_Elindult-a-HVG-Allasborze-mar-varnak-a-munkaadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a65dbba5-1a47-4c9e-ba53-2aa7a093aa56.jpg","index":0,"item":"e28f0d11-b55f-448c-af93-d3bb8fd7b68a","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Elindult-a-HVG-Allasborze-mar-varnak-a-munkaadok","timestamp":"2025. április. 09. 10:00","title":"Elindult a HVG Állásbörze, már várnak a munkaadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc339e49-f9b9-471c-b669-9928ac8e6936","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állam és az önkormányzatok megvásárolják a bezárt vidéki Takarékfiók-ingatlanokat, hogy oda ATM-eket lehessen telepíteni. A kormány palackvisszaváltó automatákat is akar a falvakba.","shortLead":"Az állam és az önkormányzatok megvásárolják a bezárt vidéki Takarékfiók-ingatlanokat, hogy oda ATM-eket lehessen...","id":"20250410_A-kormany-automatasitja-a-falvakat-Meszaros-Lorinc-jol-jar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc339e49-f9b9-471c-b669-9928ac8e6936.jpg","index":0,"item":"61de3433-5147-4cdd-93b3-1698824ac675","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250410_A-kormany-automatasitja-a-falvakat-Meszaros-Lorinc-jol-jar","timestamp":"2025. április. 10. 10:31","title":"A kormány automatásítja a falvakat, Mészáros Lőrinc jól jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7b9b90-7f17-4d7c-87bf-6c34a544b31d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy erőkkel dolgoznak a romok között a sérültek mentésén. ","shortLead":"Nagy erőkkel dolgoznak a romok között a sérültek mentésén. ","id":"20250408_Kozel-huszan-meghaltak-amikor-beomlott-egy-szorakozohely-teteje-a-Dominikai-Koztarsasagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e7b9b90-7f17-4d7c-87bf-6c34a544b31d.jpg","index":0,"item":"f98c934c-1351-4a31-ae86-1c5adf327327","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_Kozel-huszan-meghaltak-amikor-beomlott-egy-szorakozohely-teteje-a-Dominikai-Koztarsasagban","timestamp":"2025. április. 08. 16:46","title":"Tizennyolcan meghaltak egy szórakozóhelyen a Dominikai Köztársaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6f0187-8c3b-4597-8dd7-760424ed1548","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem tudni, mire gondolt, mert nagyon hamar elkapták. ","shortLead":"Nem tudni, mire gondolt, mert nagyon hamar elkapták. ","id":"20250410_kannakat-teletankolta-egy-autos-majd-meglepett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6f0187-8c3b-4597-8dd7-760424ed1548.jpg","index":0,"item":"2cd91232-4ca4-487f-b839-be6dfb86206d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_kannakat-teletankolta-egy-autos-majd-meglepett","timestamp":"2025. április. 10. 08:42","title":"Még a csomagtartójában lévő kannákat is teletankolta egy autós, majd meglépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mutatjuk, mi változik kedd délutántól szerda hajnalig.","shortLead":"Mutatjuk, mi változik kedd délutántól szerda hajnalig.","id":"20250408_Lezarjak-az-Erzsebet-hidat-kedden-delutan-a-hidfoglalas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99.jpg","index":0,"item":"cf388f82-2257-4f18-8699-08e061cd669a","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Lezarjak-az-Erzsebet-hidat-kedden-delutan-a-hidfoglalas-miatt","timestamp":"2025. április. 08. 13:54","title":"Egy sor buszjárat terelve közlekedik az Erzsébet hídi tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]