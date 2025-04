Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2336033c-f19c-40d4-9f82-b92deb055cd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó megfontolja, hogy egyes modelljeiben újra meghonosítsa a nyitott kulisszás manuális váltót.","shortLead":"Az olasz gyártó megfontolja, hogy egyes modelljeiben újra meghonosítsa a nyitott kulisszás manuális váltót.","id":"20250410_visszaterhet-a-kezi-valtas-elvezete-a-ferrarikba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2336033c-f19c-40d4-9f82-b92deb055cd6.jpg","index":0,"item":"e228e974-f2ac-444a-afd4-4462db6ab42e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_visszaterhet-a-kezi-valtas-elvezete-a-ferrarikba","timestamp":"2025. április. 10. 06:41","title":"Visszatérhet a kézi váltás élvezete a Ferrarikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 21 Kutatóközpont népszerűségi rangsorát tavaly októberben még Orbán Viktor vezette, most azonban Most Magyar Péter áll az élen, a második Hadházy Ákos. Sulyok Tamás államfő nagyon népszerűtlen, Gyurcsány Ferenc még inkább.","shortLead":"A 21 Kutatóközpont népszerűségi rangsorát tavaly októberben még Orbán Viktor vezette, most azonban Most Magyar Péter...","id":"20250411_magyar-peter-legnepszerubb-politikus-hadhazy-akos-orban-viktor-21-kutatokozpont-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6.jpg","index":0,"item":"dade0905-40bd-4db2-9b65-8b6ff5e908dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_magyar-peter-legnepszerubb-politikus-hadhazy-akos-orban-viktor-21-kutatokozpont-felmeres","timestamp":"2025. április. 11. 10:59","title":"Magyar Péter a legnépszerűbb politikus, Orbán Viktor az elsőről fél év alatt a harmadik helyre csúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0845fb3-6c17-4ac0-bacd-695ee0cb9f25","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mindössze kilenc hónappal a kezdés után leállították a Leapmotor T03 lengyelországi gyártását.","shortLead":"Mindössze kilenc hónappal a kezdés után leállították a Leapmotor T03 lengyelországi gyártását.","id":"20250410_Mattot-kapott-a-Stellantis-kinai-autoja-kibabraltak-vele-a-franciak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0845fb3-6c17-4ac0-bacd-695ee0cb9f25.jpg","index":0,"item":"c0d3ebce-c12a-48b5-a8f8-686656fd1332","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_Mattot-kapott-a-Stellantis-kinai-autoja-kibabraltak-vele-a-franciak","timestamp":"2025. április. 10. 07:34","title":"Máris megbukott a Stellantis európai gyártású kínai autója: kibabráltak vele a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9337a9c-37a5-4c40-8fc5-67444bd8faf9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A múlt héten elszenvedett veszteségek ledolgozására persze nem volt elég.","shortLead":"A múlt héten elszenvedett veszteségek ledolgozására persze nem volt elég.","id":"20250409_Elkepeszto-szarnyalast-hozott-az-amerikai-reszvenypiacon-Trump-legujabb-bejelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9337a9c-37a5-4c40-8fc5-67444bd8faf9.jpg","index":0,"item":"c6dfac6f-2bfa-42e3-8c5f-22335e6612f4","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Elkepeszto-szarnyalast-hozott-az-amerikai-reszvenypiacon-Trump-legujabb-bejelentese","timestamp":"2025. április. 09. 22:52","title":"Elképesztő szárnyalást hozott az amerikai részvénypiacon Trump legújabb bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Kegyelmi kérvény helyett perújításban gondolkodik a Fenyő-gyilkosság ügyében jogerősen 7 év szabadságvesztésre ítélt Gyárfás Tamás védője. Zamecsnik Péter a HVG-nek azt is mondta, ettől függetlenül a volt producernek börtönbe kell vonulnia.","shortLead":"Kegyelmi kérvény helyett perújításban gondolkodik a Fenyő-gyilkosság ügyében jogerősen 7 év szabadságvesztésre ítélt...","id":"20250410_gyarfas-tamas-kegyelem-borton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11.jpg","index":0,"item":"a32b1b5b-7321-4e47-8d22-00e787c7bc8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_gyarfas-tamas-kegyelem-borton-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 15:58","title":"Nem kérnek államfői kegyelmet Gyárfás Tamásnak, akinek néhány héten belül kell börtönbe vonulnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint az volt a bűne, hogy elhatárolódott az amerikai alelnök kijelentéseitől.","shortLead":"A hírek szerint az volt a bűne, hogy elhatárolódott az amerikai alelnök kijelentéseitől.","id":"20250411_gronlad-donald-trump-jd-vance-katonai-bazis-felmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"725bdecc-a254-4984-875b-16630353494e","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_gronlad-donald-trump-jd-vance-katonai-bazis-felmentes","timestamp":"2025. április. 11. 16:16","title":"Felmentették annak a grönlandi katonai támaszpontnak a vezetőjét, ahol nemrég J. D. Vance-t fogadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa93f63-b1a4-4972-a53e-1671ef84ea2b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor januárban azt ígérte, Donald Trump elnökké választása a magyar emberek zsebére, családok költségvetésére is jó hatással lesz. Ehelyett a háború továbbra sem ért véget, Trump a magyar gazdaságot is sújtó vámháborút indított, aminek indoklásában a magyarországi korrupció is szerepel, de még Rogán Antalt sem sikerült levetetni a szankciós listáról. Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert, akkor mégis milyen előnyökkel jár a Trump-adminisztráció, és kiderült az is, hogy Rogán Antal szerint nem is a feleségéé azok a sok millió forintot érő luxuscikkek, amikkel fotózkodott. De akkor kié? Videón a HVG kormányinfós kérdései, és a válaszok.","shortLead":"Orbán Viktor januárban azt ígérte, Donald Trump elnökké választása a magyar emberek zsebére, családok költségvetésére...","id":"20250410_trump-elonyok-rogan-felesege-taska-kormanyinfo-kerdesek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfa93f63-b1a4-4972-a53e-1671ef84ea2b.jpg","index":0,"item":"ffcd0d1d-45a1-47f8-9f38-611efdd608aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_trump-elonyok-rogan-felesege-taska-kormanyinfo-kerdesek-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 13:14","title":"Mit profitáltak Trumpból a magyarok, Rogán Barbara lízingelte a luxustáskát? – a HVG kérdései a kormányinfón ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd203fa-5630-4189-a286-c68435e8fbe7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nehéz észrevétlennek maradni egy ilyen autóval. ","shortLead":"Nehéz észrevétlennek maradni egy ilyen autóval. ","id":"20250410_Lopott-BMW-csucsmodellt-foglaltak-le-a-hataron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd203fa-5630-4189-a286-c68435e8fbe7.jpg","index":0,"item":"07ef0f29-7cdf-4f49-b073-5f5efac6d277","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_Lopott-BMW-csucsmodellt-foglaltak-le-a-hataron","timestamp":"2025. április. 10. 10:27","title":"Lopott BMW csúcsmodellt foglaltak le a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]