Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fa6f0187-8c3b-4597-8dd7-760424ed1548","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem tudni, mire gondolt, mert nagyon hamar elkapták. ","shortLead":"Nem tudni, mire gondolt, mert nagyon hamar elkapták. ","id":"20250410_kannakat-teletankolta-egy-autos-majd-meglepett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6f0187-8c3b-4597-8dd7-760424ed1548.jpg","index":0,"item":"2cd91232-4ca4-487f-b839-be6dfb86206d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_kannakat-teletankolta-egy-autos-majd-meglepett","timestamp":"2025. április. 10. 08:42","title":"Még a csomagtartójában lévő kannákat is teletankolta egy autós, majd meglépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Utoljára 2021-ben volt ilyen olcsó az olaj, az áresés részben Trump vámjainak köszönhető.","shortLead":"Utoljára 2021-ben volt ilyen olcsó az olaj, az áresés részben Trump vámjainak köszönhető.","id":"20250409_A-vamhaboru-pozitiv-hatasa-tartosan-olcsobb-lehet-a-benzin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"4e18a284-3800-4eba-8e26-a33233cdcb61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_A-vamhaboru-pozitiv-hatasa-tartosan-olcsobb-lehet-a-benzin","timestamp":"2025. április. 09. 19:41","title":"A vámháború pozitív hatása: tartósan olcsóbb lehet a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e1de4c-0bc6-4477-8bca-f2c66db6f395","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint “lelepleződött a Tisza Párt”, Magyar az országjárásról reagált. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint “lelepleződött a Tisza Párt”, Magyar az országjárásról reagált. ","id":"20250410_Magyar-Peter-arrol-hogy-Orban-szerint-el-kellene-tunnie-a-kozeletbol-Jegyezzen-meg-ket-szamot-Tisza-51-szazalek-Fidesz-37-szazalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6e1de4c-0bc6-4477-8bca-f2c66db6f395.jpg","index":0,"item":"41d1c375-c01b-4da4-b6d3-4b8367d011c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Magyar-Peter-arrol-hogy-Orban-szerint-el-kellene-tunnie-a-kozeletbol-Jegyezzen-meg-ket-szamot-Tisza-51-szazalek-Fidesz-37-szazalek","timestamp":"2025. április. 10. 21:00","title":"Magyar Péter arról, hogy Orbán szerint el kellene tűnnie a közéletből: Jegyezzen meg két számot, Tisza 51 százalék, Fidesz 37 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f20f714-715b-42b2-9651-6199c5d4b1b0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Nemzetbiztonsági érdeket veszélyeztetne Rogán Antal kabinetminiszter szerint, ha a külügyi tárca elárulná a HVG-nek, van-e még diplomata-útlevele Dzsudzsák Balázsnak vagy Balog Zoltánnak, és kapott-e újonnan ilyet például Lánczi Tamás. Azt is titkolja a kormány, hogyan jutott el magyar közvetítéssel 100 millió eurónyi orosz hitel Milorad Dodikékhoz.","shortLead":"Nemzetbiztonsági érdeket veszélyeztetne Rogán Antal kabinetminiszter szerint, ha a külügyi tárca elárulná a HVG-nek...","id":"20250410_Rogan-dontott-titok-kinek-van-diplomata-utlevele-igy-nem-tudjuk-Lanczinak-van-e-vagy-visszaadta-e-mar-Balog-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f20f714-715b-42b2-9651-6199c5d4b1b0.jpg","index":0,"item":"4c0beba1-3cb6-4971-9889-6826eb7a7014","keywords":null,"link":"/360/20250410_Rogan-dontott-titok-kinek-van-diplomata-utlevele-igy-nem-tudjuk-Lanczinak-van-e-vagy-visszaadta-e-mar-Balog-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 06:45","title":"Rogán döntött: titok, kinek van diplomata-útlevele, így nem tudjuk, Lánczinak van-e, vagy visszaadta-e már Balog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e55a4f9-2517-4285-9ba0-68558924c4a3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Inkább azt írja ki a pólójára, mennyi pénzt tett zsebre a Hunyadi-sorozatért – ezzel is támadták Ruttkay Zsófia forgatókönyvírót, miután meghekkelve a díszbemutatót tiltakozásképpen egy „FUCK NER” feliratú pólóban állt ki az Orbán-rendszer összesereglett elitje elé. Pedig nem kapott extra magas fizetést a munkájáért, miközben évtizedek óta a többi független filmes szakemberrel együtt napi harcot vív azért, hogy egyáltalán dolgozhasson. Milyen megélni, hogy eközben a NER-kegyencek milliárdokért készíthetnek filmeket? Hogyan szállt ki a produkcióból, és miért vívódott, hogy elmenjen-e egyáltalán a bemutatóra? Felveszi újra a pólót? Hány ezer eurós titoktartási szerződés köti? És szükség van egyáltalán állami pénzből készült kurzusfilmekre? A botrányt kavaró tiltakozás óta Ruttkay Zsófia először szólalt meg hosszabban, a Fülke Extrában Gergely Zsófiával beszélgetett.","shortLead":"Inkább azt írja ki a pólójára, mennyi pénzt tett zsebre a Hunyadi-sorozatért – ezzel is támadták Ruttkay Zsófia...","id":"20250411_ruttkay-zsofia-hunyadi-sorozat-forgatokonyv-fuck-ner-interju-podcast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e55a4f9-2517-4285-9ba0-68558924c4a3.jpg","index":0,"item":"151750ac-1a9a-415c-bb5c-de02a47490bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_ruttkay-zsofia-hunyadi-sorozat-forgatokonyv-fuck-ner-interju-podcast-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 06:01","title":"Természeti csapás, hogy Rákay Philip vagy Dobó Kata kap milliárdokat filmkészítésre – a Hunyadi FUCK NER-pólós forgatókönyvírója, Ruttkay Zsófia a Fülke Extrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánymédia nagyon felkapta a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalását, amiben az uniós források visszatartásáról beszél. Erre reagált Magyar Péter. ","shortLead":"A kormánymédia nagyon felkapta a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalását, amiben az uniós források...","id":"20250410_magyar-peter-tisza-orban-korrupcio-eu-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342.jpg","index":0,"item":"6d5caa9d-a2bf-4451-82ce-deb2dcdeb5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_magyar-peter-tisza-orban-korrupcio-eu-tamogatas","timestamp":"2025. április. 10. 14:04","title":"Magyar Péter: Nem a Tisza Párt, hanem „az Orbán-kormány ipari méretű korrupciója miatt nem érkezik meg” az uniós pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Itt az amerikai birodalom vége. Trump vámjai az újkori történelem legnagyobb gazdaságpolitikai hibáját jelentik. Amit Amerika csinál, az öngyilkosság. Az EU félénk, Kína dühös, Trump pedig szadista hajlamait éli ki és gúnyolódik. Az amerikai elnök vámháborúja a világsajtó fókuszában. Lapszemle.","shortLead":"Itt az amerikai birodalom vége. Trump vámjai az újkori történelem legnagyobb gazdaságpolitikai hibáját jelentik. Amit...","id":"20250410_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"40a75180-f8d7-4999-8f8d-53ed20c23820","keywords":null,"link":"/360/20250410_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 10. 10:30","title":"Miért függesztette fel Trump a vámokat – maga döntött, vagy egy tévéinterjú térítette jobb belátásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e059b4e2-7521-4698-9b7c-338b6193fd69","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nincs logika abban, amit Donald Trump amerikai elnök tesz a vámpolitikájával, viszont bármit kiválthat vele – mondja Vigvári Gábor, a Budapesti Corvinus Egyetem világgazdasági tanszékének vezetője, aki szerint az a globalizáció, amit ismerünk, bármikor megfordulhat.","shortLead":"Nincs logika abban, amit Donald Trump amerikai elnök tesz a vámpolitikájával, viszont bármit kiválthat vele – mondja...","id":"20250410_hvg-vigvari-gabor-kozgazdasz-trump-vampolitika-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e059b4e2-7521-4698-9b7c-338b6193fd69.jpg","index":0,"item":"2f623abc-4ecf-4cd5-bf62-93b53df69d18","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-vigvari-gabor-kozgazdasz-trump-vampolitika-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 10. 06:30","title":"„A háborútól kezdve a szép lassan átalakuló világgazdaságig bármi lehet Trump vámháborújából”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]