Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cebd7ee3-81f6-4fd9-9c4d-ec6e8bb26780","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Külföldön egyre több közismert nő beszél nyíltan változókori tapasztalatairól. Itthon egyelőre kevesen vállalják, pedig a nyilvánosság segít megismertetni az új lehetőségeket, új irányokat a menopauza kezelésében. Mi a leggyakoribb kérdés, ami a menopauzával kapcsolatban elhangzik? Milyen tünetekkel kell számolnunk? Hormonpótlás: igen vagy nem? Hogyan vetette vissza évtizedekre a tünetegyüttes kezelését egyetlen rosszul kommunikált tanulmány?","shortLead":"Külföldön egyre több közismert nő beszél nyíltan változókori tapasztalatairól. Itthon egyelőre kevesen vállalják, pedig...","id":"20250411_hvg-valtozasok-kora-klimax-menopauza-tunetek-tevhitek-perimenopauza-egymillio-magyar-no-keves-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cebd7ee3-81f6-4fd9-9c4d-ec6e8bb26780.jpg","index":0,"item":"6027257d-5a66-4954-a1f3-4180beab115a","keywords":null,"link":"/360/20250411_hvg-valtozasok-kora-klimax-menopauza-tunetek-tevhitek-perimenopauza-egymillio-magyar-no-keves-orvos","timestamp":"2025. április. 11. 17:30","title":"„Rengetegszer dolgoztam súlyos fejfájással és kialvatlanul” – egymillió magyar nőt érint, mégis csak negyven orvos ért igazán a menopauzához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99edb392-10eb-4155-85ce-b2fa66dd94ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rengeteg adatot gyűjtenek manapság az okostelefonok, ezek segítségével pedig a pszichológiai rendellenességek is azonosíthatók – hívja fel egy figyelmet egy kutatás.","shortLead":"Rengeteg adatot gyűjtenek manapság az okostelefonok, ezek segítségével pedig a pszichológiai rendellenességek is...","id":"20250410_depresszio-felismerese-okostelefonok-adataibol-kinai-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99edb392-10eb-4155-85ce-b2fa66dd94ff.jpg","index":0,"item":"702b9b8e-8aa9-4cad-ac22-02b25b07c28e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_depresszio-felismerese-okostelefonok-adataibol-kinai-tanulmany","timestamp":"2025. április. 10. 13:03","title":"Meglepő dolog segítheti a depresszió korai felismerését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf5d52f-aadf-4172-9a62-b80f951e6cbb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A hatóság szerint a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjainak trágárkodásai megsértették a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezéseket.","shortLead":"A hatóság szerint a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjainak trágárkodásai megsértették a kiskorúak védelmére vonatkozó...","id":"20250410_tv2-tragar-beszed-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cf5d52f-aadf-4172-9a62-b80f951e6cbb.jpg","index":0,"item":"f5f86d8e-1050-46df-af56-a024bf74bf43","keywords":null,"link":"/elet/20250410_tv2-tragar-beszed-birsag","timestamp":"2025. április. 10. 10:24","title":"Trágár beszéd miatt négymillió forintra bírságolta a médiatanács a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc00700e-077a-41b4-bd1b-f2686b3cc7d2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég körülbelül 1,5 millió iPhone-t szállított Indiából az Egyesült Államokba külön chartergépeken, hogy megelőzze Donald Trump elnök vámjainak hatályba lépését.","shortLead":"A cég körülbelül 1,5 millió iPhone-t szállított Indiából az Egyesült Államokba külön chartergépeken, hogy megelőzze...","id":"20250411_Az-Apple-iphone-india-repulo-szallitas-usa-600-tonna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc00700e-077a-41b4-bd1b-f2686b3cc7d2.jpg","index":0,"item":"c995b0be-eede-4424-ac63-dac8a12e6d37","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Az-Apple-iphone-india-repulo-szallitas-usa-600-tonna","timestamp":"2025. április. 11. 19:21","title":"Az Apple drogdílereket megszégyenítő módon csempészi be saját termékeit az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b54ee6-5785-4cb1-9a2f-aaadb065404b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lázár egyelőre újabb hivatalt adott azoknak, akik már eddig is gazdagodtak a kormánnyal való együttműködésen, miközben a gyanús közbeszerzéseket nem a NER-esek körében vizsgálná.","shortLead":"Lázár egyelőre újabb hivatalt adott azoknak, akik már eddig is gazdagodtak a kormánnyal való együttműködésen, miközben...","id":"20250410_hvg-nusz-zrt-utdijfizetes-autopalya-meszaros-lorinc-vida-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b54ee6-5785-4cb1-9a2f-aaadb065404b.jpg","index":0,"item":"57696220-382d-464b-84a6-f5cf5a075325","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-nusz-zrt-utdijfizetes-autopalya-meszaros-lorinc-vida-jozsef","timestamp":"2025. április. 10. 06:15","title":"Állami posztot kapott Lázártól a milliárdos, aki Mészáros Lőrinc földije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b976a9-c8fb-438d-ae21-ca0fc504d4e8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vámháború felfüggesztése csak ideig-óráig adott támaszt az olajáraknak.","shortLead":"A vámháború felfüggesztése csak ideig-óráig adott támaszt az olajáraknak.","id":"20250410_Megint-esik-az-olaj-ara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3b976a9-c8fb-438d-ae21-ca0fc504d4e8.jpg","index":0,"item":"afc56dc7-8f4e-458f-8179-de582d10eb70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Megint-esik-az-olaj-ara","timestamp":"2025. április. 10. 15:13","title":"Megint esik az olaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást okozó hiba.","shortLead":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást...","id":"20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055.jpg","index":0,"item":"3dd69f30-2f78-4132-ba7a-9d3df4d748f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","timestamp":"2025. április. 11. 14:03","title":"Összeomlik a gépén az Office? Megérkezett a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is futtat az új belépőknek szóló nyereményjátékokat, illetve egyszeri jóváírási akciókat. A taglétszám szinten tartása, illetve növelése régóta nagy kihívás a nyugdíjkasszáknak, még úgy is, hogy a múlt évben már sikerült megállítani az évek óta tartó lassú, de szinte folyamatos csökkenést.","shortLead":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is...","id":"20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65.jpg","index":0,"item":"9983650a-42be-4a93-981b-8e5439a8020d","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","timestamp":"2025. április. 10. 11:11","title":"Toborzókampányokkal köszöntik a tavaszt a nyugdíjkasszák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]