[{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Frontálisan ütközött egy kamion és egy személyautó szombaton reggel az M0-s autóút és az M1-es autópálya csomópontjánál, a Budapest felé vezető oldalon, Törökbálint térségében.","shortLead":"Frontálisan ütközött egy kamion és egy személyautó szombaton reggel az M0-s autóút és az M1-es autópálya...","id":"20250412_Kamion-es-auto-utkozott-teljes-az-utzar-az-M0-son","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"4da6fb86-e3bb-4a25-85a1-008e6dcc4fd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250412_Kamion-es-auto-utkozott-teljes-az-utzar-az-M0-son","timestamp":"2025. április. 12. 08:12","title":"Kamion és autó ütközött: teljes az útzár az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1627527c-6778-42e9-bbe3-40ee69b247c0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az akadályokat buldózerként elsöprő Donald Trump útját még nem nehezítik meg a tüntetők és a belső vitáikkal elfoglalt demokraták, ám az elégedetlenséget felszíthatja, ha a vámháború berobbantja az inflációt.","shortLead":"Az akadályokat buldózerként elsöprő Donald Trump útját még nem nehezítik meg a tüntetők és a belső vitáikkal elfoglalt...","id":"20250412_hvg-tuntetesek-usa-eledezo-demokratak-avamhaboru-veszelye-eletjelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1627527c-6778-42e9-bbe3-40ee69b247c0.jpg","index":0,"item":"1424ba87-fb20-436f-9d23-1ec225c71ee8","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-tuntetesek-usa-eledezo-demokratak-avamhaboru-veszelye-eletjelek","timestamp":"2025. április. 12. 15:00","title":"Trump ámokfutása felébresztette a vereségtől kiütött demokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ozsváth Kálmán, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, – először úgy tűnt, hogy – állami hivatalnokként egy olyan dalt posztolt, amiben több politikust hazaárulónak, poloskának, szemét bandának neveznek. A KSH gyorsan közölte: már csak a volt a szóvivőjük Ozsváth.","shortLead":"Ozsváth Kálmán, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, – először úgy tűnt, hogy – állami hivatalnokként...","id":"20250413_KSH-szovivo-Ozsvath-Kalman-Magyar-Peter-Kollar-Kinga-AI-dal-hazaarulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5.jpg","index":0,"item":"7c55132b-a15a-4c38-9d34-0ecd27c20a74","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_KSH-szovivo-Ozsvath-Kalman-Magyar-Peter-Kollar-Kinga-AI-dal-hazaarulo","timestamp":"2025. április. 13. 14:22","title":"A KSH – közben már csak volt – szóvivője is beszállt a Fidesz mellé üzengetni Magyarnak: Peti, most legyen nagy pofád!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az Európai Unió támogatásaiból jóval nagyobb arányban részesültek közvetlenül vagy közvetve az Orbán-kormányhoz és a Fideszhez közeli cégek és szervezetek, mint azok, amelyek semlegesek. Ha tehát az unió korlátozza Magyarország hozzáférését a pénzekhez, azt leginkább Bayerék köre érzi meg.","shortLead":"Az Európai Unió támogatásaiból jóval nagyobb arányban részesültek közvetlenül vagy közvetve az Orbán-kormányhoz és...","id":"20250412_A-Tiborcz-hatas-avagy-mi-a-problemaja-Bayer-Zsoltnak-es-a-Civil-Osszefogas-Forumnak-az-europai-unios-penzekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357.jpg","index":0,"item":"c4663c7a-dd15-4e51-a00a-d7f20e48a602","keywords":null,"link":"/360/20250412_A-Tiborcz-hatas-avagy-mi-a-problemaja-Bayer-Zsoltnak-es-a-Civil-Osszefogas-Forumnak-az-europai-unios-penzekkel","timestamp":"2025. április. 12. 12:24","title":"A Tiborcz-hatás, avagy mi a problémája Bayer Zsoltnak és a Civil Összefogás Fórumnak az európai uniós pénzekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hét múlva folytatják.","shortLead":"Egy hét múlva folytatják.","id":"20250412_Tobb-mint-ket-oran-at-targyalt-Washington-es-Teheran-az-irani-atomprogramrol-de-meg-nem-tudtak-megallapodni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"0320dd90-ad24-4338-bb5a-bf217ad97155","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Tobb-mint-ket-oran-at-targyalt-Washington-es-Teheran-az-irani-atomprogramrol-de-meg-nem-tudtak-megallapodni","timestamp":"2025. április. 12. 19:15","title":"Több mint két órán át tárgyalt Washington és Teherán az iráni atomprogramról, de még nem tudtak megállapodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7079c0b-878a-45f9-bf51-27b752ae64d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyar szemmel az lehet a legfurcsább, hogy nyilvános tévé viták vannak politikusok között. ","shortLead":"Magyar szemmel az lehet a legfurcsább, hogy nyilvános tévé viták vannak politikusok között. ","id":"20250412_Lengyelorszagban-sem-egyszeru-az-elet-addig-vitaztak-a-vitarol-a-politikusok-mig-vegul-kettot-tartottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7079c0b-878a-45f9-bf51-27b752ae64d1.jpg","index":0,"item":"2573d5f8-7ddd-464a-a03b-7826524df6e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Lengyelorszagban-sem-egyszeru-az-elet-addig-vitaztak-a-vitarol-a-politikusok-mig-vegul-kettot-tartottak","timestamp":"2025. április. 12. 11:23","title":"Lengyelországban sem egyszerű az élet: addig vitáztak a vitáról a politikusok, míg végül inkább kettőt tartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062b9930-ab2a-47fb-9f35-f823ec0e4c55","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy tüntetés, sok kép.","shortLead":"Egy tüntetés, sok kép.","id":"20250412_Ilyen-volt-Bayer-Zsolt-tuntetese-a-HVG-fotosanak-szemevel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062b9930-ab2a-47fb-9f35-f823ec0e4c55.jpg","index":0,"item":"6e32b373-5bdc-43db-81d8-8588f8611b0c","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Ilyen-volt-Bayer-Zsolt-tuntetese-a-HVG-fotosanak-szemevel-ebx","timestamp":"2025. április. 12. 17:19","title":"Ilyen volt Bayer Zsolt tüntetése a HVG fotósának szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720ff319-90a9-4ff0-bfbd-c24fef51c01a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A földhasználati változások, a vegyszerek egyaránt hozzájárulnak a szárazföldi gerinctelen populációk csökkenéséhez. Nemrégiben egy újabb bűnöst is találta a kutatók: a Délkelet-Ázisából származó lódarazsat, amely szinte válogatás nélkül zabálja fel a bogarakat, méheket, lepkéket, pókokat.","shortLead":"A földhasználati változások, a vegyszerek egyaránt hozzájárulnak a szárazföldi gerinctelen populációk csökkenéséhez...","id":"20250412_azsiai-lodarazslarva-beltartalmanak-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/720ff319-90a9-4ff0-bfbd-c24fef51c01a.jpg","index":0,"item":"4158d16f-cdc2-4826-bbea-aa427a6ec632","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_azsiai-lodarazslarva-beltartalmanak-vizsgalata","timestamp":"2025. április. 12. 12:03","title":"1400 különböző rovart találtak az ázsiai lódarázs gyomrában, ez elég rossz hír a méheknek és az embereknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]