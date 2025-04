Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hétvégén jött a hír, hogy több elektronikai eszköz mentesül az amerikai importvámok alól. Igaz, röviddel azután kiderült az is, hogy a mentesség csak átmeneti, de egyelőre optimisták a részvénypiacok.","shortLead":"Hétvégén jött a hír, hogy több elektronikai eszköz mentesül az amerikai importvámok alól. Igaz, röviddel azután...","id":"20250414_Trump-vamok-europai-tozsdek-BET-BUX-index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"19ffef03-95a6-48b7-870a-d142dfa652ee","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Trump-vamok-europai-tozsdek-BET-BUX-index","timestamp":"2025. április. 14. 11:03","title":"Trump újabb vámkavarására reagálva erősödéssel nyitottak az európai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1779db9d-9546-4793-b955-efd5e831ae47","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"Egy influenszer nem csak úgy lehet hatással mások életére, hogy segít kiválasztani, melyik kuponkódos gyümölcsjoghurt a legjobb, vagy melyik mátrai házikóba lehet menni kedvezménnyel – mondja Kovalcsik Kriszti, akinek több mint 41 ezres követői bázisa van Instagramon. Közösségi oldalán egyebek mellett őszintén beszél gyerekkorában kialakult evészavaráról, testi-lelki egészségről, gyereknevelésről, de nem tartja magát távol olyan „közügyektől” sem, mint a Pride betiltása vagy a kormány családpolitikájának visszásságai. Interjú.","shortLead":"Egy influenszer nem csak úgy lehet hatással mások életére, hogy segít kiválasztani, melyik kuponkódos gyümölcsjoghurt...","id":"20250413_Lustalany-Kovalcsik-Kriszti-Instagram-kozosseg-influenszer-politika-anyasag-eveszavar-testkep-lombik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1779db9d-9546-4793-b955-efd5e831ae47.jpg","index":0,"item":"d4c8a26a-9be3-4dac-9b77-239e8416a41a","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Lustalany-Kovalcsik-Kriszti-Instagram-kozosseg-influenszer-politika-anyasag-eveszavar-testkep-lombik","timestamp":"2025. április. 13. 12:30","title":"Kovalcsik Kriszti, Lustalány: Volt, hogy a „nézeteimre” hivatkozva azt mondták, mégsem akarnak velem dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai elnöknek nem tetszett a tévécsatorna műsora, ezért büntetést sürgetett, és arról írt, hogy el kellene venni a CBS sugárzási engedélyét.","shortLead":"Az amerikai elnöknek nem tetszett a tévécsatorna műsora, ezért büntetést sürgetett, és arról írt, hogy el kellene venni...","id":"20250414_trump-cbs-sugarzasi-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de.jpg","index":0,"item":"5937399c-56a8-4e8e-8773-73063ebf6faa","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_trump-cbs-sugarzasi-engedely","timestamp":"2025. április. 14. 10:22","title":"Trump nem bírja a kritikát, most a CBS-nek ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e0d7c1-e622-4317-9537-353e01e834e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Oscar Piastri szezonbeli második sikerét aratta, mellette George Russell és Lando Norris állhatott fel a dobogóra.","shortLead":"Oscar Piastri szezonbeli második sikerét aratta, mellette George Russell és Lando Norris állhatott fel a dobogóra.","id":"20250413_forma-1-bahreini-nagydij-oscar-piastri-mclaren-george-russell-lando-norris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73e0d7c1-e622-4317-9537-353e01e834e1.jpg","index":0,"item":"67d58ffb-9939-40c4-a753-4cf6b1f786ff","keywords":null,"link":"/sport/20250413_forma-1-bahreini-nagydij-oscar-piastri-mclaren-george-russell-lando-norris","timestamp":"2025. április. 13. 19:07","title":"Forma-1: Az élről rajtoló Piastri behúzta a bahreini nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fa6266-161e-480c-90d2-288af665c4ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról írt, hogy kerülné az összeesküvés-elméleteket, de egy év alatt három tűzeset több mint gyanús.","shortLead":"A főpolgármester arról írt, hogy kerülné az összeesküvés-elméleteket, de egy év alatt három tűzeset több mint gyanús.","id":"20250414_karacsony-gergely-gyujtogatas-rakosrendezo-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fa6266-161e-480c-90d2-288af665c4ab.jpg","index":0,"item":"1aa99e46-f03d-4bab-a944-634b400dedef","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_karacsony-gergely-gyujtogatas-rakosrendezo-tuz","timestamp":"2025. április. 14. 11:00","title":"Karácsony Gergely: Gyújtogatásra gyanakodnak az illetékesek a rákosrendezői tűznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ac080e-7d48-4f2b-992f-90e608f1c048","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hadházy Ákos szerint csak a Louis Vuitton-kiskosztüm került majdnem kétmillió forintba, amit aznap este viselt Mészáros Lőrinc felesége.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint csak a Louis Vuitton-kiskosztüm került majdnem kétmillió forintba, amit aznap este viselt Mészáros...","id":"20250413_Varkonyi-Andrea-Meszaros-Lorinc-Operettszinhaz-Hofeherke-tamogatas-Pro-Filii-Alapitvany-Hadhazy-Akos-Louis-Vuitton-ruha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99ac080e-7d48-4f2b-992f-90e608f1c048.jpg","index":0,"item":"4d07b7bc-2a3c-4e24-9cf3-9ceadb08d341","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Varkonyi-Andrea-Meszaros-Lorinc-Operettszinhaz-Hofeherke-tamogatas-Pro-Filii-Alapitvany-Hadhazy-Akos-Louis-Vuitton-ruha","timestamp":"2025. április. 13. 09:41","title":"Várkonyi Andrea négymilliós outfitben mehetett jótékonykodni az Operettszínházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b170414-09dc-4ec3-8fc2-47ab3ffe54aa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kórház intenzív osztályát és sebészetét érte találat, áldozatokat nem jelentettek. ","shortLead":"A kórház intenzív osztályát és sebészetét érte találat, áldozatokat nem jelentettek. ","id":"20250413_Gaza-korhaz-legicsapas-tamadas-megsemmisult-Izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b170414-09dc-4ec3-8fc2-47ab3ffe54aa.jpg","index":0,"item":"93e74226-4444-491f-a071-c809f31ba578","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Gaza-korhaz-legicsapas-tamadas-megsemmisult-Izrael","timestamp":"2025. április. 13. 10:16","title":"Megsemmisülhetett az utolsó működő kórház egy része Gáza városában egy légicsapás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":" A kiránduló egy szikláról esett le, a túzoltók és a mentősök is nehezen tudták megközelíteni.","shortLead":" A kiránduló egy szikláról esett le, a túzoltók és a mentősök is nehezen tudták megközelíteni.","id":"20250413_Visegrad-lezuhant-turazo-szakadek-helikopter-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"a68cf6fd-6c25-46ae-95aa-0f19f4c6ad69","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Visegrad-lezuhant-turazo-szakadek-helikopter-mentes","timestamp":"2025. április. 13. 15:58","title":"Szakadékba zuhant egy túrázó Visegrádnál, mentőhelikopter vitte kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]