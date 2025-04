Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"513638b4-849d-46bf-a8d3-53ae99f19100","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Friedrich Merz például háborús bűncselekmény elkövetésével vádolta meg Oroszországot a történtek miatt. ","shortLead":"Friedrich Merz például háborús bűncselekmény elkövetésével vádolta meg Oroszországot a történtek miatt. ","id":"20250414_ukrajna-szumi-tamadas-nemzetkozi-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/513638b4-849d-46bf-a8d3-53ae99f19100.jpg","index":0,"item":"0e6c4789-5c2e-4a2b-9e83-850cbe0c0c6b","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_ukrajna-szumi-tamadas-nemzetkozi-reakciok","timestamp":"2025. április. 14. 06:25","title":"„Oroszország volt és marad az agresszor\" – több európai és amerikai politikus is elítéli az idei év leghalálosabb rakétatámadását Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szerb elnök balszerencséjére a kamera megmutatta az eredeti levelet, és kiderült, mi olvasható ott valójában.","shortLead":"A szerb elnök balszerencséjére a kamera megmutatta az eredeti levelet, és kiderült, mi olvasható ott valójában.","id":"20250414_vucsics-elo-adas-hamisitas-kisfiu-level-szerbia-dokovic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790.jpg","index":0,"item":"28d4de12-244a-4216-9e59-3b787770ed25","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_vucsics-elo-adas-hamisitas-kisfiu-level-szerbia-dokovic","timestamp":"2025. április. 14. 10:36","title":"Vucsics élő adásban hamisította meg egy kisfiú levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b170414-09dc-4ec3-8fc2-47ab3ffe54aa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kórház intenzív osztályát és sebészetét érte találat, áldozatokat nem jelentettek. ","shortLead":"A kórház intenzív osztályát és sebészetét érte találat, áldozatokat nem jelentettek. ","id":"20250413_Gaza-korhaz-legicsapas-tamadas-megsemmisult-Izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b170414-09dc-4ec3-8fc2-47ab3ffe54aa.jpg","index":0,"item":"93e74226-4444-491f-a071-c809f31ba578","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Gaza-korhaz-legicsapas-tamadas-megsemmisult-Izrael","timestamp":"2025. április. 13. 10:16","title":"Megsemmisülhetett az utolsó működő kórház egy része Gáza városában egy légicsapás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e284a227-39c4-4e23-8241-8e9148a24aad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csillag István volt közlekedési és gazdasági miniszter szerint az MNB-alapítványok nem véletlenül azután jöttek létre, hogy Simicska Lajos eltűnt a színről, a létrehozásukat azonban Varga Mihálynak és Orbán Viktornak is jóvá kellett hagnyia.","shortLead":"Csillag István volt közlekedési és gazdasági miniszter szerint az MNB-alapítványok nem véletlenül azután jöttek létre...","id":"20250413_csillag-istvan-mnb-alapitvanyok-matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e284a227-39c4-4e23-8241-8e9148a24aad.jpg","index":0,"item":"0b5f879f-0963-4f4d-921c-45f93f386bfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_csillag-istvan-mnb-alapitvanyok-matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 13. 15:15","title":"Csillag István: Orbánnak is jóvá kellett hagynia az MNB-alapítványokat, de nem erre a célra szánták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b7dbc1-fecf-40f5-8348-b822d1f599ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszer is összehozta ezt a bravúrt, de néhány hónap pihenő után visszatér a képernyőre, már hétfőn látható lesz.","shortLead":"Kétszer is összehozta ezt a bravúrt, de néhány hónap pihenő után visszatér a képernyőre, már hétfőn látható lesz.","id":"20250412_Visszater-az-ATV-hez-a-sajat-musorat-lekeso-hirados-Toth-Geza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b7dbc1-fecf-40f5-8348-b822d1f599ae.jpg","index":0,"item":"8c2515a1-7e45-4504-827e-dc6b1af2a001","keywords":null,"link":"/elet/20250412_Visszater-az-ATV-hez-a-sajat-musorat-lekeso-hirados-Toth-Geza","timestamp":"2025. április. 12. 20:43","title":"Visszatér az ATV-hez a saját műsorát lekéső híradós, Tóth Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c61e30-8f6f-4946-969f-df990b00d88c","c_author":"Lenthár Balázs","category":"itthon","description":"Mateusz Piskorskit még a PiS-kormány idején vette őrizetbe a lengyel Belbiztonsági Ügynökség, mert azzal vádolták, hogy az oroszoknak és a kínaiaknak is kémkedik.","shortLead":"Mateusz Piskorskit még a PiS-kormány idején vette őrizetbe a lengyel Belbiztonsági Ügynökség, mert azzal vádolták...","id":"20250413_oroszbarat-lengyel-szelsojobboldali-piskorski-magyar-hirlap-karpatalja-kmksz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2c61e30-8f6f-4946-969f-df990b00d88c.jpg","index":0,"item":"01d70a18-6097-4a3d-a3ee-dd2562204101","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_oroszbarat-lengyel-szelsojobboldali-piskorski-magyar-hirlap-karpatalja-kmksz","timestamp":"2025. április. 13. 13:05","title":"A kárpátaljai magyarok elleni támadás elkövetőihez köthető lengyel szélsőjobboldali elemzőt idéz hosszasan a Magyar Hírlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz-frakcióvezetője is agitál, hogy írják alá a megafonos Apáti Bence petícióját.","shortLead":"A Fidesz-frakcióvezetője is agitál, hogy írják alá a megafonos Apáti Bence petícióját.","id":"20250413_Alairasgyujtestol-varja-Kocsis-Mate-hogy-a-tiszasok-eltunjenek-a-kozeletbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"5380c8ba-fcfd-45c4-941f-aaa44a35739b","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Alairasgyujtestol-varja-Kocsis-Mate-hogy-a-tiszasok-eltunjenek-a-kozeletbol","timestamp":"2025. április. 13. 21:09","title":"Aláírásgyűjtéstől várja Kocsis Máté, hogy a tiszások eltűnjenek a közéletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, növekednek az amerikai igények az Ukrajnának nyújtandó segítségért cserébe.","shortLead":"Úgy tűnik, növekednek az amerikai igények az Ukrajnának nyújtandó segítségért cserébe.","id":"20250413_Amerika-Ukrajna-gazvezetek-koveteles-felugyelet-orosz-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"b1f20c4a-5521-4748-90bf-db93f40a7ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Amerika-Ukrajna-gazvezetek-koveteles-felugyelet-orosz-gaz","timestamp":"2025. április. 13. 08:45","title":"Amerika újabb követelése: átvenné az irányítást az egyik fontos ukrán gázvezeték felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]