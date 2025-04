Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb4022f5-0b70-40a3-ac62-373b5f3799f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokon át okozott fennakadásokat az IKEA működésében egy hackertámadás, ami jelentős károkat okozott.","shortLead":"Hónapokon át okozott fennakadásokat az IKEA működésében egy hackertámadás, ami jelentős károkat okozott.","id":"20250414_ikea-aruhazak-fourlis-group-zsarolovirus-tamadas-karok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb4022f5-0b70-40a3-ac62-373b5f3799f2.jpg","index":0,"item":"e4e6c84f-0e49-403d-b495-adf8ae4717ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_ikea-aruhazak-fourlis-group-zsarolovirus-tamadas-karok","timestamp":"2025. április. 14. 12:03","title":"Kibertámadás érte az IKEA rendszereit több országban, 8 milliárd forintos a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c55b76-9bd1-458c-91b2-817d6733eac2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blue Origin fedélzetén csak nők lesznek, a küldetésben részt vesz Katy Perry és a műsorvezető Gayle King is.","shortLead":"A Blue Origin fedélzetén csak nők lesznek, a küldetésben részt vesz Katy Perry és a műsorvezető Gayle King is.","id":"20250414_blue-origin-katy-perry-lauren-sanchez-urutazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1c55b76-9bd1-458c-91b2-817d6733eac2.jpg","index":0,"item":"54e1ed42-7823-41c4-9717-e0ba5b59b855","keywords":null,"link":"/elet/20250414_blue-origin-katy-perry-lauren-sanchez-urutazas","timestamp":"2025. április. 14. 11:28","title":"Jeff Bezos kilövi az űrbe a leendő feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10483164-fe0f-4b4e-a0a0-53f3e3d8619b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A háromszoros Pulitzer-díjas újságíró szerint a Trump-kormányzat egy rossz vicc, de az elnök tombolásának az USA-ra és a világra nézve is drámai következményei lesznek.","shortLead":"A háromszoros Pulitzer-díjas újságíró szerint a Trump-kormányzat egy rossz vicc, de az elnök tombolásának az USA-ra és...","id":"20250416_Thomas-Friedman-Meg-soha-nem-feltettem-ennyire-Amerikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10483164-fe0f-4b4e-a0a0-53f3e3d8619b.jpg","index":0,"item":"e992ccb6-a0be-47c8-b33d-1489cf412418","keywords":null,"link":"/360/20250416_Thomas-Friedman-Meg-soha-nem-feltettem-ennyire-Amerikat","timestamp":"2025. április. 16. 07:30","title":"Thomas Friedman: Még soha nem féltettem ennyire Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a márciusi felmérésük szerint toronymagasan vezetett a Fidesz, egy hónappal később már más véleményen van a közvélemény-kutató cég vezetője.","shortLead":"Bár a márciusi felmérésük szerint toronymagasan vezetett a Fidesz, egy hónappal később már más véleményen van...","id":"20250415_Nezopont-Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954.jpg","index":0,"item":"cf6ff013-6388-4fe8-8046-516e0eaa8fed","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Nezopont-Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban","timestamp":"2025. április. 15. 14:47","title":"Még a kormányközeli Nézőpont szerint is zárul az olló a Tisza Párt és a Fidesz között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c287f7-eb17-4a0c-b0c7-2ebfade020cb","c_author":"Lakos Gábor","category":"elet","description":" Képes beszámolónk Zakopane és Krynica Zdrój látványosságairól, szánkón száguldottunk, bygost kóstoltunk, bejártuk a legszebb síparadicsomokat és ittunk az „örök ifjúság” vízéből is a gorálok földjén.","shortLead":" Képes beszámolónk Zakopane és Krynica Zdrój látványosságairól, szánkón száguldottunk, bygost kóstoltunk, bejártuk...","id":"20250415_Magas-Tatra-Zakopane-Krynica-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73c287f7-eb17-4a0c-b0c7-2ebfade020cb.jpg","index":0,"item":"126ebfa2-b3ad-4003-b1c9-7249413bebc6","keywords":null,"link":"/elet/20250415_Magas-Tatra-Zakopane-Krynica-kepek","timestamp":"2025. április. 15. 14:47","title":"Tél végi barangolások Lengyelországban a meseszép Magas-Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec3d5a3-a35e-4c5d-83d2-491a8a5a1861","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Kilmar Abrego Garciáról 2019-ben bíró mondta ki, hogy nem toloncolható ki Salvadorba, mivel életveszélyes lenne számára az őt gyerekkorában fenyegető bűnszervezetek közelébe kerülnie. Ez azonban sem Donald Trumpot, sem Nayib Bukele salvadori elnököt nem zavarja: esélytelennek tűnik, hogy a férfi kiszabaduljon a hírhedt CECOT börtönből, ahová egy adminisztratív hiba miatt került.","shortLead":"Kilmar Abrego Garciáról 2019-ben bíró mondta ki, hogy nem toloncolható ki Salvadorba, mivel életveszélyes lenne számára...","id":"20250415_donald-trump-usa-salvador-kitoloncolas-deportalas-nayib-bukele-kilmar-abrego-garcia-CECOT-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ec3d5a3-a35e-4c5d-83d2-491a8a5a1861.jpg","index":0,"item":"418bb055-1046-4c48-a44c-b2563e2785e0","keywords":null,"link":"/360/20250415_donald-trump-usa-salvador-kitoloncolas-deportalas-nayib-bukele-kilmar-abrego-garcia-CECOT-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 18:49","title":"Trump összekacsintott a „legmenőbb diktátorral”, majd nevetve a biztos életveszélybe küldött egy ártatlan családapát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a273b96-76cb-4a04-a956-342612fc26a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tagadja a BDPST Group, hogy lenne Tiborcznak egy olyan Ferrarija, amilyennel Marbellán lefotózták.","shortLead":"Tagadja a BDPST Group, hogy lenne Tiborcznak egy olyan Ferrarija, amilyennel Marbellán lefotózták.","id":"20250414_bdpst-tiborcz-istvan-ferrari-berles-marbella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a273b96-76cb-4a04-a956-342612fc26a7.jpg","index":0,"item":"30a2b286-72aa-4c7b-b8d0-444cc23b29a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_bdpst-tiborcz-istvan-ferrari-berles-marbella","timestamp":"2025. április. 14. 12:18","title":"BDPST: Tiborcz István csak bérelte a 250 milliós Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt mondja, őt felbőszítették a bírálatok.","shortLead":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt...","id":"20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b.jpg","index":0,"item":"f105f04a-fc8d-4e48-a4da-c4839f29dc72","keywords":null,"link":"/elet/20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","timestamp":"2025. április. 15. 21:52","title":"„Az egymilliárd dollárból legalább lett néhány jó mém” – híres nők kritizálják a hétfői űrrepülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]