Hadházy tüntetéssorozatának hatodik köre ezúttal nem az Erzsébet hídon, hanem a várban, a Karmelitánál kezdődött. Néhány százan vonultak át a hídra, ahol előbb Hadházy szólalt fel röviden, aztán aki akart, felmehetett a színpadra, hogy elmondja, miért jött ki tüntetni. A független képviselő azt ígérte, jövő héten is demonstrálnak majd. Hatodik alkalommal zárták le tüntetők az Erzsébet hidat A Fidesz már el is kezdte szórni a nemrég jelentősen megemelt, a parlamenti frakciók által elkölthető közpénzkeretét. Két friss szerződéssel 500 millió forintért bízta meg a kurzusfilmes Kálomista Gábor fia által vezetett műsorgyártó céget videók készítésével. Félmilliárdért bízta meg a Fidesz-frakció videókészítéssel a Kálomista Gábor fia által vezetett céget Tóth Zsuzsanna a szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatója. Szinte a kezdetektől fogva rendszeresen részt vesz az egyetemisták tüntetésein, az első olyan magyar egyetemi hallgató, aki névvel és arccal vállalta jelenlétét ezeken a megmozdulásokon. Miért tartja fontosnak a részvételt, hogy néznek ki ezek az egyetemi szerveződések „belülről", és mi lesz szerinte mindennek a végkifejlete – ezekről (is) beszélt a hvg360-nak. „Ez nem egy nyaralás" – Tóth Zsuzsannától első kézből tudhatjuk meg, hogyan szervezik tiltakozásukat a szerbiai egyetemisták A csatorna munkatársa kellemetlen helyzetbe került. „Hazudik a tévé!" – kiabálták a Hír Tv élő adásában a tüntetők, majd a csatorna leállította a közvetítést Hazatért a macedón diszkótűz utolsó sérültje is a Honvédkórházból. A több mint ötven halálos áldozattal járó baleset hat sérültjét ápolták Magyarországon. Novák Katalin egykori tanácsadója elárulta, hogy a köztársasági elnök velük sem egyeztetett lemondásáról, mindössze annyit közölt, hogy figyeljék a híreket. Tomán Szabina: Saját vállalkozásaimon éreztem meg a kegyelmi botrányt, egy üzletünk kirakatát betörték A pénzintézet 2027-re 40 százalékos hitelkihelyezési és több mint 30 százalékos hitelportfólió-növekedést tervez a 2024-es bázishoz képest. Közel 25 milliárdos bevételt ért el tavaly a Cofidis