Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"42a3c7f7-b494-484f-b4d3-7cf62569ed9a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jászberényi Sándor a kétezres évtized közepe óta többnyire Egyiptomban él.","shortLead":"Jászberényi Sándor a kétezres évtized közepe óta többnyire Egyiptomban él.","id":"20250418_hvg-Az-iro-sajat-kezeben-Cosmopolit-Kiado-Jaszberenyi-Sandor-Gulyas-David","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a3c7f7-b494-484f-b4d3-7cf62569ed9a.jpg","index":0,"item":"53f34006-2ad0-4fea-b7a0-145b99c14bf2","keywords":null,"link":"/360/20250418_hvg-Az-iro-sajat-kezeben-Cosmopolit-Kiado-Jaszberenyi-Sandor-Gulyas-David","timestamp":"2025. április. 18. 10:45","title":"Könyvkiadót indított az egyik legismertebb magyar haditudósító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07252202-39c7-47b1-92c2-0b59c2559637","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korábban ilyesmire nem alkalmazott módszerrel számolták újra a fákat Kínában. A világ bármely országában használható eljárás segít abban, hogy utána hatékonyabb lehessen a fatelepítés.","shortLead":"Korábban ilyesmire nem alkalmazott módszerrel számolták újra a fákat Kínában. A világ bármely országában használható...","id":"20250419_hvg-kina-fa-leltar-mesterseges-intelligencia-kinai-nagy-zold-fal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07252202-39c7-47b1-92c2-0b59c2559637.jpg","index":0,"item":"c9fc003a-d9c9-4d60-8324-dd70c154bef1","keywords":null,"link":"/360/20250419_hvg-kina-fa-leltar-mesterseges-intelligencia-kinai-nagy-zold-fal","timestamp":"2025. április. 19. 15:45","title":"Újraszámolták a fákat Kínában, és már épül a Kínai Nagy Zöld Fal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72eb9b3-c1b4-4bf3-8557-6cb5dc3f6d27","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hatalom attól fél, hogy ha a tüntetők kint maradnak az utcán. Attól, ha Majdan lesz. A független országgyűlési képviselőt Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"A hatalom attól fél, hogy ha a tüntetők kint maradnak az utcán. Attól, ha Majdan lesz. A független országgyűlési...","id":"20250418_Fulke-podcast-Hadhazy-Akos-hidfoglalas-Magyar-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e72eb9b3-c1b4-4bf3-8557-6cb5dc3f6d27.jpg","index":0,"item":"b336b4e6-d737-4b40-9b53-dd33da187076","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Fulke-podcast-Hadhazy-Akos-hidfoglalas-Magyar-Peter-ebx","timestamp":"2025. április. 18. 07:00","title":"Hadházy Ákos a Fülkében: Simán benne van a rendszerben, hogy Magyar Pétert el fogják vinni a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0387f52f-7639-4630-9ac6-bd22db6dfde5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Eurovédnek 701 milliós tartozása van az állam felé.","shortLead":"Az Eurovédnek 701 milliós tartozása van az állam felé.","id":"20250418_euroved-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0387f52f-7639-4630-9ac6-bd22db6dfde5.jpg","index":0,"item":"716fd503-6785-4d57-976d-52971b54ba20","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_euroved-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","timestamp":"2025. április. 18. 09:08","title":"Volt, amikor Mészáros Lőrinc esküvőjét védte, ma a NAV feketelistáján van az őrző-védő cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad320a3-f1a7-48f5-8409-011ebe27e4b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szándék már biztos, a végleges megállapodásról az ünnepek után döntenek majd.","shortLead":"A szándék már biztos, a végleges megállapodásról az ünnepek után döntenek majd.","id":"20250418_Ukrajna-USA-targyalasok-asvanykincsek-haboru-Trump-Putyin-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ad320a3-f1a7-48f5-8409-011ebe27e4b9.jpg","index":0,"item":"ddef8ac9-8743-4059-bb66-49238cf26ff5","keywords":null,"link":"/vilag/20250418_Ukrajna-USA-targyalasok-asvanykincsek-haboru-Trump-Putyin-Zelenszkij","timestamp":"2025. április. 18. 17:32","title":"Közzétették az ukrán-amerikai ásványkincs-megállapodás teljes szövegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea9220b-755f-438f-9a36-4b9422888010","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök interjút adott az Ötnek, ahol Hont András kérdezte. Rogán Antal, az orosz-ukrán háború, Donald Trump és Magyar Péter is szóba került.","shortLead":"A miniszterelnök interjút adott az Ötnek, ahol Hont András kérdezte. Rogán Antal, az orosz-ukrán háború, Donald Trump...","id":"20250417_orban-interju-ot-hont-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ea9220b-755f-438f-9a36-4b9422888010.jpg","index":0,"item":"746d8148-269c-4d9f-9ac2-8a8df4479820","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_orban-interju-ot-hont-ebx","timestamp":"2025. április. 17. 20:42","title":"Orbán: A Matolcsy Ádám garázsában álló sportkocsikról készült fotók jogosan háborítják fel az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bd8050-b9cb-4b3d-aaeb-3360b30d77c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A módszerrel akár több százezer forintos kárt is okozhatnak egy-egy autónál. ","shortLead":"A módszerrel akár több százezer forintos kárt is okozhatnak egy-egy autónál. ","id":"20250418_Bosszubol-festekmaroval-ontik-le-a-parkolo-kocsikat-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6bd8050-b9cb-4b3d-aaeb-3360b30d77c5.jpg","index":0,"item":"b5bc2240-b783-4f73-a95e-79a83cdff5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250418_Bosszubol-festekmaroval-ontik-le-a-parkolo-kocsikat-Debrecenben","timestamp":"2025. április. 18. 21:35","title":"Feltehetően bosszúból festékmaróval öntik le a parkoló autókat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a46649-95aa-4b32-a1dc-f3d74ecd68f0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Természetes, környezetbarát cápariasztó szerre bukkantak, amellyel védeni lehetne a strandolókat az óceánok félelmetes ragadozóitól.","shortLead":"Természetes, környezetbarát cápariasztó szerre bukkantak, amellyel védeni lehetne a strandolókat az óceánok félelmetes...","id":"20250418_hvg-capaveszely-capariaszto-szer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2a46649-95aa-4b32-a1dc-f3d74ecd68f0.jpg","index":0,"item":"cea55469-c592-4c20-bbfd-566cc93bba3a","keywords":null,"link":"/360/20250418_hvg-capaveszely-capariaszto-szer","timestamp":"2025. április. 18. 16:15","title":"Kitalálták az embereket és a cápákat is védő cápariasztó módszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]