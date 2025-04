Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e7587f4b-6daf-45ba-bdb6-643b109a38f8","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Tavaly év végén GDP-arányosan 73,5 százalék volt az államadósság mértéke, magasabb, mint egy évvel korábban. Még úgy is, hogy az államadósság-kezelő a számok szépítése érdekében adósságot vásárolt vissza év végén. És még úgy is, hogy a kormány – bár a kitűzött célt jócskán elvétette – alaposan lefaragta a hiányt tavaly 2023-hoz képest.","shortLead":"Tavaly év végén GDP-arányosan 73,5 százalék volt az államadósság mértéke, magasabb, mint egy évvel korábban. Még...","id":"20250423_Hiaba-a-nagy-megszoritas-a-trukkozes-nott-az-allamadossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7587f4b-6daf-45ba-bdb6-643b109a38f8.jpg","index":0,"item":"416ba98a-b127-4248-9c4b-a8f7a50b386f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Hiaba-a-nagy-megszoritas-a-trukkozes-nott-az-allamadossag","timestamp":"2025. április. 23. 10:37","title":"Hiába a nagy megszorítás, a trükközés, így is nőtt az államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae23e20-3c4d-49cc-9705-2bd98dcb6ecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőri brutalitásról ír a momentumos politikus.","shortLead":"Rendőri brutalitásról ír a momentumos politikus.","id":"20250422_Bedo-David-Bottal-jaro-parttarsamat-a-rendorok-felloktek-ratapostak-a-szemuvegere-es-a-Dunaba-rugtak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dae23e20-3c4d-49cc-9705-2bd98dcb6ecd.jpg","index":0,"item":"7e6a7580-e9f1-4e05-b31d-c3deb1c0593d","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Bedo-David-Bottal-jaro-parttarsamat-a-rendorok-felloktek-ratapostak-a-szemuvegere-es-a-Dunaba-rugtak-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 21:17","title":"Bedő Dávid: Bottal járó párttársamat a rendőrök fellökték, rátapostak a szemüvegére és a Dunába rúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa97e54-9901-481c-b62f-1c281a148d50","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"A kérelmeket csak elektronikus úton lehet benyújtani, a keretösszeg 50 millió forint.","shortLead":"A kérelmeket csak elektronikus úton lehet benyújtani, a keretösszeg 50 millió forint.","id":"20250423_csongrad-megye-vihar-foliasator-agrarminiszter-rendelet-mezogazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aa97e54-9901-481c-b62f-1c281a148d50.jpg","index":0,"item":"fc22b9c7-a774-48b4-a9be-cabdd6d5e328","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_csongrad-megye-vihar-foliasator-agrarminiszter-rendelet-mezogazdasag","timestamp":"2025. április. 23. 06:10","title":"Nyolc hónap után kapnak segítséget a tavaly nyári csongrádi viharkárosultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A tudósok egy része előrebocsátotta, kivonulással tiltakozik a miniszterelnök poloskákról szóló szavai ellen. A kormány a jelek szerint távol tartja magát a rendezvénytől.","shortLead":"A tudósok egy része előrebocsátotta, kivonulással tiltakozik a miniszterelnök poloskákról szóló szavai ellen. A kormány...","id":"20250424_orban-MTA-unnepi-kozgyules-nem-megy-el-akademikusok-kivonulas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555.jpg","index":0,"item":"83bc6d53-827e-4e83-8ef8-40dee2d51c81","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_orban-MTA-unnepi-kozgyules-nem-megy-el-akademikusok-kivonulas-ebx","timestamp":"2025. április. 24. 11:28","title":"Orbán nem lesz ott az MTA ünnepi közgyűlésén, ahol az akadémikusok egy része kivonulással tiltakozott volna, ha ő eljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3ac69b-8f7c-49fd-aff3-519a466a637e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz egykori országgyűlési képviselőjétől a miniszterelnök és az Országgyűlés elnöke is búcsút vett. ","shortLead":"A Fidesz egykori országgyűlési képviselőjétől a miniszterelnök és az Országgyűlés elnöke is búcsút vett. ","id":"20250422_Orban-Viktor-is-reszt-vett-Tiffan-Zsolt-temetesen---fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3ac69b-8f7c-49fd-aff3-519a466a637e.jpg","index":0,"item":"296a5f71-3769-4bee-943e-803c70a343d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Orban-Viktor-is-reszt-vett-Tiffan-Zsolt-temetesen---fotok","timestamp":"2025. április. 22. 20:33","title":"Orbán Viktor és Kövér László is részt vett Tiffán Zsolt temetésén - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78da542-154b-46bd-8c90-a2f2696736b6","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Belgium az az ország, ahol a végestelen-végig ki vannak világítva az autópályák, az ország jelképe pedig a nukleáris kor beköszöntét ünneplő csillogó-villogó emlékmű. De van jövője a korábban minden probléma megoldásának tartott atomenergiának?","shortLead":"Belgium az az ország, ahol a végestelen-végig ki vannak világítva az autópályák, az ország jelképe pedig a nukleáris...","id":"20250422_Szeretettel-Brusszelbol-atomium-atomenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78da542-154b-46bd-8c90-a2f2696736b6.jpg","index":0,"item":"027da917-5efd-4ccf-b9d5-4f6df84c1e50","keywords":null,"link":"/360/20250422_Szeretettel-Brusszelbol-atomium-atomenergia","timestamp":"2025. április. 22. 17:30","title":"Szeretettel Brüsszelből: az Atomium hosszú árnyéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1cb61f-09a0-4d07-a4c9-312f61695b28","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"20 százalékos leépítés fontolgat az Intel.","shortLead":"20 százalékos leépítés fontolgat az Intel.","id":"20250423_intel-leepites-chipgyarto-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed1cb61f-09a0-4d07-a4c9-312f61695b28.jpg","index":0,"item":"144319fc-a825-4643-963d-c18a5d998118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_intel-leepites-chipgyarto-vallalkozas","timestamp":"2025. április. 23. 08:45","title":"Megválhat dolgozói ötödétől a nagy múltú chipgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb9e703-54ad-4595-ae28-780b638cc314","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jégesővel, villámárvízzel és viharos széllel is számolni kell csütörtök délután.","shortLead":"Jégesővel, villámárvízzel és viharos széllel is számolni kell csütörtök délután.","id":"20250424_viharok-felhoszakadas-veszely-riasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fb9e703-54ad-4595-ae28-780b638cc314.jpg","index":0,"item":"cdacb4df-3ec3-40eb-be96-d93d84274187","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_viharok-felhoszakadas-veszely-riasztas","timestamp":"2025. április. 24. 13:30","title":"Jönnek a viharok, felhőszakadás veszélye miatt adtak ki riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]