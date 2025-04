Iszonyatos, undorító SZAR. Förtelmes, LÚZER viselkedés

– így reagált a The Last of Us sztárja, Pedro Pascal arra, hogy egy, mások mellett J. K. Rowling által is támogatott jogvédő szervezetnek sikerült kijárnia, hogy a brit legfelsőbb bíróság kimondta: esélyegyenlőségi ügyekben nem lehet nőként kezelni a transzneműeket. A színész közvetetten érintett a témában, ugyanis a húga, Lux 2021-ben transzneműként coming outolt.

Az ügy előzményeiről korábban megírtuk, hogy a skót kormány által még 2018-ban elfogadtatott törvény alapján a skóciai közigazgatási és egyéb köztestületi szervezetek vezetésében biztosítani kell a nők 50 százalékos részarányát. A jogszabály által adott meghatározás szerint az önmagukat nőként azonosító transznemű embereket is nőnek kell tekinteni az előírt részarány teljesítése szempontjából.

A nők esélyegyenlőségi jogainak érvényesítéséért küzdő, For Women Scotland (FWS) nevű skóciai szervezet azonban fellebbezést nyújtott be a törvény ellen, azzal érvelve, hogy a jogszabály új értelmezést ad a női nemnek, és ez meghaladja a skót parlament hatáskörét. A brit legfelsőbb bíróság szerdai végzésében ezt az álláspontot fogadta el. A brit legfelsőbb bíróság végzései egész Nagy-Britanniára, vagyis Skócia mellett Angliára és Walesre is vonatkoznak.

A brit legfelsőbb bíróság kimondta, hogy esélyegyenlőségi ügyekben nem lehet nőként kezelni a transzneműeket Az ítéletért küzdő jogvédő szervezetet J. K. Rowling is támogatta.

Az FWS jogi kampányában aktív szerepet töltött be Rowling, a Harry Potter-regények szerzője is, aki több tízezer fonttal támogatta a szervezetet. Rowling az X-en arról posztolt az ítélethirdetést követően: büszke arra, hogy ismerheti a bátor skót nőket, akik sokat küzdöttek ezért az ítéletért, és azt is megosztotta, hogy egy pohár itallal és szivarral ünnepel.

A döntés nagy port kavart a közösségi oldalakon, éles hangon reagált rá többek között egy Tariq Ra’ouf nevű aktivista is, aki arra szólította fel a nyilvánosságot, hogy bojkottáljanak minden Harry Potterrel kapcsolatos projektet, eseményt, ezzel megmutatva, hogy a transzfóbiának, „ennek a szarságnak, ennek az iszonyatos, undorító szarságnak” következményei vannak. A People szúrta ki, hogy Pedro Pascal erre a posztra kommentelte a fentebb idézett mondatot, kifejezve lesújtó véleményét Rowlingról, aki már évek óta elég sokat tesz azért, hogy ne a gyerekkönyveiről maradjon emlékezetes a világ számára.