Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d6fe07a3-e7b5-4ead-ada5-5ea92cae8904","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy átalakított üvegfalú pápamobilban viszik át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria Maggiore-bazilikába, hogy a menet útvonala mentén álló gyászolók is láthassák a megboldogult egyházfő koporsót – jelentették olasz hírportálok.","shortLead":"Egy átalakított üvegfalú pápamobilban viszik át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria...","id":"20250426_Kiderult-milyen-autoval-viszik-majd-Ferenc-papat-a-vegso-nyughelyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6fe07a3-e7b5-4ead-ada5-5ea92cae8904.jpg","index":0,"item":"6aceed36-e00c-44df-8756-d82c7e69fc72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250426_Kiderult-milyen-autoval-viszik-majd-Ferenc-papat-a-vegso-nyughelyere","timestamp":"2025. április. 26. 09:18","title":"Kiderült, milyen autóval viszik majd Ferenc pápát a végső nyughelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6093dc7a-7610-4155-85ed-9ca89af51269","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Unitree nemrég avatta fel legújabb, 10 ezer négyzetméteres gyárát Kínában, ahol a főszerep ismét a G1 humanoid roboté volt.","shortLead":"A kínai Unitree nemrég avatta fel legújabb, 10 ezer négyzetméteres gyárát Kínában, ahol a főszerep ismét a G1 humanoid...","id":"20250425_unitree-g1-humanoid-robot-mozgas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6093dc7a-7610-4155-85ed-9ca89af51269.jpg","index":0,"item":"38d67bd7-aa34-4a53-9175-773c62f297d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_unitree-g1-humanoid-robot-mozgas","timestamp":"2025. április. 25. 15:03","title":"Kezet fog, ölelkezik és táncol a kínai humanoid robot, a Unitree G1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"Bábel Vilmos","category":"gazdasag","description":"Részletesen válaszolt a HVG által küldött kérdéssorra a ragadós száj- és körömfájás vírusról a burgenlandi tartományi kormányzat. Válaszukból kiderül, lezárnak-e további határátkelőhelyeket, veszélyben van-e az osztrák talajvíz, és hogy ők miként reagálnának, ha kimutatnák egy állattartó telepen a száj- és körömfájást. ","shortLead":"Részletesen válaszolt a HVG által küldött kérdéssorra a ragadós száj- és körömfájás vírusról a burgenlandi tartományi...","id":"20250425_szaj-es-koromfajas-ausztria-burgenland-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"eea7f894-2858-4137-80d9-0715870230ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_szaj-es-koromfajas-ausztria-burgenland-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 16:23","title":"Facebook-posztokból tudták meg az osztrák hatóságok, hogy a határ mellett temetjük a fertőzött teheneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c7edec-f712-4c27-b7ef-bf088874e7e9","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"Az országhatárokon átívelő űripar teljes átalakuláson megy keresztül napjainkban, aminek részeként a 4iG Űr és Védelmi Zrt. elindította Közép-Európa legnagyobb magánműhold-programját. A HUSAT keretében pályára állítandó űreszközök hatalmas mennyiségű adatot gyűjtenek majd a Föld teljes felszínéről, amelyekből MI-alapú algoritmusokkal értéknövelt térbeli információk állíthatók elő. Mindez jelentős üzleti potenciált képvisel a földmegfigyelési szolgáltatások nemzetközi piacán, ugyanis a civil felhasználók és a védelmi szektor adatigénye is gyorsuló ütemben növekszik.","shortLead":"Az országhatárokon átívelő űripar teljes átalakuláson megy keresztül napjainkban, aminek részeként a 4iG Űr és Védelmi...","id":"20250425_4iG_Muholdas-foldmegfigyeles-urkutatas-HUSAT-Remtech-Martonvasar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06c7edec-f712-4c27-b7ef-bf088874e7e9.jpg","index":0,"item":"a127b98b-1b9c-4ebd-ad3b-42d7b4cb7626","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250425_4iG_Muholdas-foldmegfigyeles-urkutatas-HUSAT-Remtech-Martonvasar","timestamp":"2025. április. 25. 07:30","title":"Műholdas földmegfigyelés: magyar vállalat is lehet globális adatszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"276364ad-7461-491e-9006-b46821d7b4de","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"V8 helyett ugyan be kell érnünk 6 hengerrel, de az E-osztály puttonyos csúcsmodelljének Brabus verziója erőhiányban egyáltalán nem szenved.","shortLead":"V8 helyett ugyan be kell érnünk 6 hengerrel, de az E-osztály puttonyos csúcsmodelljének Brabus verziója erőhiányban...","id":"20250425_itt-a-legujabb-700-loeros-mercedes-amg-sportkombi-brabus-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/276364ad-7461-491e-9006-b46821d7b4de.jpg","index":0,"item":"5a518477-cc10-4031-96a6-96de37996b9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_itt-a-legujabb-700-loeros-mercedes-amg-sportkombi-brabus-tuning","timestamp":"2025. április. 25. 06:41","title":"Itt a legújabb 700 lóerős Mercedes sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca64d09-9bb3-4205-a988-afecb42eb4d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus biztos benne, hogy elindul a 2026-os választáson, és abban is, hogy körzetében a Fidesz nem nyerhet „nevető harmadikként”.","shortLead":"A politikus biztos benne, hogy elindul a 2026-os választáson, és abban is, hogy körzetében a Fidesz nem nyerhet „nevető...","id":"20250425_Tordai-Bence-2026-valasztas-Tisza-Part-egyeni-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca64d09-9bb3-4205-a988-afecb42eb4d5.jpg","index":0,"item":"85d5c782-e901-4f46-9af6-af7d073d3087","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Tordai-Bence-2026-valasztas-Tisza-Part-egyeni-kepviselo","timestamp":"2025. április. 25. 09:09","title":"Tordai Bence szerint a Tiszának érdeke, hogy megállapodjon az ellenzéki pártokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b17306e-1b82-4df3-8120-b6a4cece1c34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a közös cél egységbe képes kovácsolni a nőstény bonobókat, akik a rejtett ovulációjuk miatt még a párosodás időpontját is képesek befolyásolni.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a közös cél egységbe képes kovácsolni a nőstény bonobókat, akik a rejtett ovulációjuk miatt...","id":"20250425_bonobo-emberszabasu-majom-tarsadalmi-osszefogas-hierarchia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b17306e-1b82-4df3-8120-b6a4cece1c34.jpg","index":0,"item":"461ac59b-0d65-4d95-84d0-c87732371a83","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_bonobo-emberszabasu-majom-tarsadalmi-osszefogas-hierarchia","timestamp":"2025. április. 25. 14:03","title":"Összefognak a nőstény bonobók, hogy legyőzzék a hímeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió már az év elején megtiltotta a számítógépes játékokhoz készült konzolok értékesítését az orosz piacon. ","shortLead":"Az Európai Unió már az év elején megtiltotta a számítógépes játékokhoz készült konzolok értékesítését az orosz piacon. ","id":"20250424_Nagy-Britannia-megtiltotta-a-videojatek-konzolok-oroszorszagi-exportjat-mert-az-oroszok-azokkal-iranyitottak-az-Ukrajna-ellen-bevetett-dronokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86.jpg","index":0,"item":"9ca234bf-c121-4d21-9e55-00c29c7d6c51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Nagy-Britannia-megtiltotta-a-videojatek-konzolok-oroszorszagi-exportjat-mert-az-oroszok-azokkal-iranyitottak-az-Ukrajna-ellen-bevetett-dronokat","timestamp":"2025. április. 24. 21:10","title":"Nagy-Britannia megtiltotta a videojáték-konzolok oroszországi exportját, mert az oroszok azokkal irányították az Ukrajna ellen bevetett drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]