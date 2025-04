Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"263379f3-7c89-4ef5-9300-18a50af2e604","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Péterfy Gergelynek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: Ferenc, Huxit, váltógazdaság, mémtábornok, zsírmáj. ","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250427_Az-en-hetem-Peterfy-Gergely-papa-husvet-zsirmaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/263379f3-7c89-4ef5-9300-18a50af2e604.jpg","index":0,"item":"5e8581cd-298e-4569-8b07-c815d0c79d79","keywords":null,"link":"/360/20250427_Az-en-hetem-Peterfy-Gergely-papa-husvet-zsirmaj","timestamp":"2025. április. 27. 17:30","title":"Péterfy Gergely: A húsvéti locsolkodás körülbelül annyira szexi, mint a zsírmáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4b84e3-7d3f-4323-af17-5b00a261f28a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó legfrissebb újdonsága a Mercedes EQS-sel rivalizálhat.","shortLead":"Az amerikai gyártó legfrissebb újdonsága a Mercedes EQS-sel rivalizálhat.","id":"20250429_latvanyos-elektromos-luxusszedannal-rukkolt-elo-a-buick-electra-gs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4b84e3-7d3f-4323-af17-5b00a261f28a.jpg","index":0,"item":"d7cbd0d5-12c6-4abd-9f81-e948f58e1aeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_latvanyos-elektromos-luxusszedannal-rukkolt-elo-a-buick-electra-gs","timestamp":"2025. április. 29. 08:41","title":"Látványos elektromos luxusszedánnal rukkolt elő a Buick","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a074a20-12a2-4726-b794-f844bc5e6fda","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Range Rover Electric egy bőven 100 kWh feletti kapacitású akkumulátorból nyeri az energiát.","shortLead":"A Range Rover Electric egy bőven 100 kWh feletti kapacitású akkumulátorból nyeri az energiát.","id":"20250428_v8-helyett-hatalmas-aksival-tamad-az-elektromos-range-rover-electric","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a074a20-12a2-4726-b794-f844bc5e6fda.jpg","index":0,"item":"c133201d-f70c-4962-9206-4c49dbf70fe1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_v8-helyett-hatalmas-aksival-tamad-az-elektromos-range-rover-electric","timestamp":"2025. április. 28. 07:21","title":"V8 helyett hatalmas aksival támad az elektromos új Range Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy, állítólagosan a kínai gyártóipartól származó mintának köszönhetően életre kelhetett az Apple még be sem mutatott mobilja, az iPhone 17 Air.","shortLead":"Egy, állítólagosan a kínai gyártóipartól származó mintának köszönhetően életre kelhetett az Apple még be sem mutatott...","id":"20250428_apple-iphone-17-air-vekony-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8.jpg","index":0,"item":"8aa579ab-6304-46e2-8bb8-c3537da5e65a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_apple-iphone-17-air-vekony-video","timestamp":"2025. április. 28. 18:03","title":"Őrült vékonynak tűnik az őszre várt iPhone 17 Air – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Új oldaláról ismertük meg Donald Trumpot a második elnöksége idején: az első ciklusával ellentétben ezúttal senkit nem engedett maga mellé, aki visszafogná, úgyhogy nekiállt gátlások nélkül megvalósítani minden ígéretét. A mézeshetek gyorsan véget értek, amiben jó eséllyel szerepe van annak is, hogy Trump az amerikaiak számára legfontosabb ígéretét nem tartotta be: nem lett olcsóbb a tojás.","shortLead":"Új oldaláról ismertük meg Donald Trumpot a második elnöksége idején: az első ciklusával ellentétben ezúttal senkit nem...","id":"20250429_Trump-visszatert-es-elszabadult-elso-szaz-nap-usa-vamok-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99.jpg","index":0,"item":"be2cfb85-8c06-421d-b9c6-afaac1f82c51","keywords":null,"link":"/360/20250429_Trump-visszatert-es-elszabadult-elso-szaz-nap-usa-vamok-musk","timestamp":"2025. április. 29. 12:00","title":"Trump visszatért és elszabadult – igazi káoszt hozott az első száz nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836d4325-d3d0-4058-9d74-b876ea11b056","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van, amikor kínos, van, amikor hasznos, és van, amikor veszélyes: több helyen működik sok évtizedes, elfeledettnek vélt technika. Akár az otthoni tévében is. Sorra veszünk néhány, a műszaki múzeumon kívül is életképes darabot.","shortLead":"Van, amikor kínos, van, amikor hasznos, és van, amikor veszélyes: több helyen működik sok évtizedes, elfeledettnek vélt...","id":"20250427_hvg-regi-technologiak-floppy-fax-teletext-regi-technologiak-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/836d4325-d3d0-4058-9d74-b876ea11b056.jpg","index":0,"item":"de556eee-3236-4595-bd40-88b50ed94584","keywords":null,"link":"/360/20250427_hvg-regi-technologiak-floppy-fax-teletext-regi-technologiak-hasznalata","timestamp":"2025. április. 27. 16:30","title":"„Ha tudod, mi az a floppy, ideje eljönnöd rákszűrésre“ – Miért használnak még mindig faxot, floppyt, teletextet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc49a083-9ede-412c-bc0f-9bb44076f6c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, hogyan jutott el az autó az Egyesült Arab Emírségekbe.","shortLead":"Azt nem tudni, hogyan jutott el az autó az Egyesült Arab Emírségekbe.","id":"20250428_Hadhazy-Akos-Dubajban-lattak-azt-a-magyar-rendszamu-luxuskocsit-amit-korabban-Matolcsy-Adammal-fotoztak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc49a083-9ede-412c-bc0f-9bb44076f6c2.jpg","index":0,"item":"e8d30c52-d682-4449-bfef-704b4bd020fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Hadhazy-Akos-Dubajban-lattak-azt-a-magyar-rendszamu-luxuskocsit-amit-korabban-Matolcsy-Adammal-fotoztak-le","timestamp":"2025. április. 28. 09:02","title":"Hadházy Ákos: Dubajban látták azt a magyar rendszámú luxuskocsit, amit korábban Matolcsy Ádámmal fotóztak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bcf96-6d1c-43a6-a30d-cfbe34f00679","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence miniszter szerint a magyar rendszer példaértékű Európában.","shortLead":"Tuzson Bence miniszter szerint a magyar rendszer példaértékű Európában.","id":"20250428_Ev-vegeig-minden-megyeben-aldozatsegito-kozpont-nyilik-es-akar-az-online-zaklatas-ellen-is-lehet-segitseget-kerni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b63bcf96-6d1c-43a6-a30d-cfbe34f00679.jpg","index":0,"item":"b0435c17-9f39-4aca-9420-d11da41ee9b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Ev-vegeig-minden-megyeben-aldozatsegito-kozpont-nyilik-es-akar-az-online-zaklatas-ellen-is-lehet-segitseget-kerni","timestamp":"2025. április. 28. 08:06","title":"Év végéig minden megyében áldozatsegítő központ nyílik, és akár anyagi segítséget is lehet kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]