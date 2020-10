Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83b24024-e48a-42af-ae9d-7f134455e395","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Egyházmegye iskolájában a felső tagozatosokat érinti az intézkedés.","shortLead":"A Pécsi Egyházmegye iskolájában a felső tagozatosokat érinti az intézkedés.","id":"20201014_szent_mor_pecs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83b24024-e48a-42af-ae9d-7f134455e395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac46b67f-cb3f-4fb5-b992-a788c05af9ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_szent_mor_pecs","timestamp":"2020. október. 14. 11:23","title":"Tizenhét tanár és több osztály karanténba került egy pécsi iskolaközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte az ezret a magyarországi koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Átlépte az ezret a magyarországi koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma.","id":"20201014_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16940ef-4bdc-4309-8d7f-2ca9867a104a","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 14. 08:52","title":"Koronavírus: 27 halott, 920 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Emmi szerint vélhetően a készlet fele fog csak elfogyni.","shortLead":"Az Emmi szerint vélhetően a készlet fele fog csak elfogyni.","id":"20201012_13_millio_influenza_elleni_oltoanyag_all_rendelkezesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f48f90-ba1f-45e6-9610-c137dee9b365","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_13_millio_influenza_elleni_oltoanyag_all_rendelkezesre","timestamp":"2020. október. 12. 19:40","title":"1,3 millió influenza elleni oltóanyag áll rendelkezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d1aae4-06fb-4a94-9927-1b168cd8a072","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas Oravecz Imre pályáját költőként kezdte, de életművének – melynek több fontos darabját is az elmúlt években adta ki újra a Magvető – koronája minden bizonnyal A rög gyermekei című regénytrilógiája (Ondrok gödre, A kaliforniai fürj, Ókontri). Többször megjárta Amerikát, de mindig hazajött, most szülőfalujában Szajlán él. Ott kerestük fel, hogy aztán mindenféléről beszéljünk a száz évvel ezelőtti paraszti élettől Kosztolányin és Adyn át Antall Józsefig, a rendszerváltásig, a kultúrharcig és az SZFE-ig.","shortLead":"A Kossuth-díjas Oravecz Imre pályáját költőként kezdte, de életművének – melynek több fontos darabját is az elmúlt...","id":"20201012_Oravecz_Imre_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d1aae4-06fb-4a94-9927-1b168cd8a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184d2dac-4654-4235-966c-9be6ac102e82","keywords":null,"link":"/kultura/20201012_Oravecz_Imre_interju","timestamp":"2020. október. 12. 20:00","title":"Oravecz Imre: Nem tudnak velem igazán mit kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd60bb1-5885-480a-b23c-4a460fbd0ce3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vegyen részt a HVG Könyvek jótékonyság akciójában, ajánljon ön is gyermekekkel foglalkozó szervezeteket!","shortLead":"Vegyen részt a HVG Könyvek jótékonyság akciójában, ajánljon ön is gyermekekkel foglalkozó szervezeteket!","id":"20201014_Hova_keruljon_10_000_gyerekkonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd60bb1-5885-480a-b23c-4a460fbd0ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85d377f-8f80-4f03-a14d-3be3ad63619b","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Hova_keruljon_10_000_gyerekkonyv","timestamp":"2020. október. 14. 14:55","title":"Hová kerüljön tízezer gyerekkönyv?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41ea2cd-4fb9-45da-bbc8-97bf467f91de","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ma még erős gyanakvás övezi a mesterséges intelligenciával felruházott gépek egészségügyi alkalmazásait, de a következő évtizedben egészen biztosra lehet venni a módszer térnyerését. ","shortLead":"Ma még erős gyanakvás övezi a mesterséges intelligenciával felruházott gépek egészségügyi alkalmazásait, de a következő...","id":"202041__mesterseges_intelligencia__gepi_diagnozis__bizalomepites__nem_keptelenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c41ea2cd-4fb9-45da-bbc8-97bf467f91de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09fc07ca-7442-43e5-b69e-73bc95bc183f","keywords":null,"link":"/360/202041__mesterseges_intelligencia__gepi_diagnozis__bizalomepites__nem_keptelenseg","timestamp":"2020. október. 13. 13:00","title":"Még tartunk tőle, de a mesterséges intelligencia olcsóbb és jobb orvoslást hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f89dc65-bd92-42d9-a953-883728e90f77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szvjatlana Cihanouszkaja szerint Lukasenka most már azokkal erőszakoskodik, akik éveken keresztül voltak hűséges szavazói.","shortLead":"Szvjatlana Cihanouszkaja szerint Lukasenka most már azokkal erőszakoskodik, akik éveken keresztül voltak hűséges...","id":"20201013_nyugdijastuntetes_minszk_belarusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f89dc65-bd92-42d9-a953-883728e90f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2e7f20-a08a-4ffd-9980-0dbfe3dcc379","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_nyugdijastuntetes_minszk_belarusz","timestamp":"2020. október. 13. 14:44","title":"Tucatnyi embert vettek őrizetbe a nyugdíjasok minszki tüntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki továbbra is együttműködik, az munkajogi felelősséggel tartozik. ","shortLead":"Aki továbbra is együttműködik, az munkajogi felelősséggel tartozik. ","id":"20201013_Szarka_Gabor_megtiltotta_az_SZFE_polgarainak_hogy_egyuttmukodjenek_az_egyetemfoglalokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0014c995-1346-4d80-a845-e9e924c4fa01","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_Szarka_Gabor_megtiltotta_az_SZFE_polgarainak_hogy_egyuttmukodjenek_az_egyetemfoglalokkal","timestamp":"2020. október. 13. 15:39","title":"Szarka Gábor megtiltotta az SZFE polgárainak, hogy együttműködjenek az egyetemfoglalókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]