[{"available":true,"c_guid":"b0092432-4a04-4adb-9544-f9da941e20ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság jelentősen erősebb a normál GTI-nél, de változatlanul csak az első kerekei hajtottak. ","shortLead":"Az újdonság jelentősen erősebb a normál GTI-nél, de változatlanul csak az első kerekei hajtottak. ","id":"20201014_hivatalos_itt_a_300_loeros_uj_vw_golf_gti_clubsport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0092432-4a04-4adb-9544-f9da941e20ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34a5325-e021-4647-a071-15ceaaeab4d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_hivatalos_itt_a_300_loeros_uj_vw_golf_gti_clubsport","timestamp":"2020. október. 14. 07:59","title":"Hivatalos: itt a 300 lóerős új VW Golf GTI Clubsport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767254d9-e058-45fa-8d97-dbf186817bd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maximális hangerőn természetesen. Sőt az indexet is csak belül látják villogni a több tízmilliós járgányok sofőrjei. A luxusautók sötét oldalát tárja fel a Duma Aktuál, kellő iróniával. ","shortLead":"Maximális hangerőn természetesen. Sőt az indexet is csak belül látják villogni a több tízmilliós járgányok sofőrjei...","id":"20201012_Duma_Aktual_Luxusauto_soforok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=767254d9-e058-45fa-8d97-dbf186817bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e21241-12c9-4fa8-9c48-855978c75a74","keywords":null,"link":"/360/20201012_Duma_Aktual_Luxusauto_soforok","timestamp":"2020. október. 12. 19:00","title":"Duma Aktuál: Szoftverhiba lehet a BMW-ben, hogy lemegy az ablak, ha bekapcsolod a Bódi Gusztit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e3f265-8328-4b20-b3e8-49cc0e8ff17d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány családvédelmi terveiről Zsigó Róbert államtitkár beszélt a hétfői parlamenti ülésen. Előzőleg a koronavírustesztek elégtelen számával támadták napirend előtti felszólalásaikban a kormányt az ellenzéki pártok képviselői. A kormánypárt vezető politikusai a már sokat ismételt panelekkel válaszoltak (nemzetközi összehasonlításban jók a magyar számok, és a WHO-protokollt követik). Értékelték a vasárnapi borsodi időközi választás eredményét is: a kormánypárti felszólalók alaposan az ellenzék orra alá dörgölték a vereséget. ","shortLead":"A kormány családvédelmi terveiről Zsigó Róbert államtitkár beszélt a hétfői parlamenti ülésen. Előzőleg...","id":"20201012_parlament_orszaggyulesi_ules_azonnali_kerdesek_csaladvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29e3f265-8328-4b20-b3e8-49cc0e8ff17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76059b25-1a32-4566-a20a-418436ff754d","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_parlament_orszaggyulesi_ules_azonnali_kerdesek_csaladvedelem","timestamp":"2020. október. 12. 13:07","title":"Jön a családvédelmi akcióterv 2. – ülésezik az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Bele tudok nézni a tükörbe” – mondja Rudolf Péter. A Vígszínház igazgatója korrekt akart lenni Eszenyi Enikővel, aki az általa rendezett darabok felújítópróbáin végül nem vehet részt személyesen.



","shortLead":"„Bele tudok nézni a tükörbe” – mondja Rudolf Péter. A Vígszínház igazgatója korrekt akart lenni Eszenyi Enikővel, aki...","id":"20201014_Rudolf_Peter_Eniko_nem_orult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fd8259-ed8b-4a87-aa25-5b93889bb721","keywords":null,"link":"/elet/20201014_Rudolf_Peter_Eniko_nem_orult","timestamp":"2020. október. 14. 08:41","title":"Rudolf Péter: „Enikő nem örült”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b4631b-e492-4530-83b9-e0bb313d5e6f","c_author":"Orosz Anna","category":"360","description":"A tavaly ősszel megválasztott ellenzéki önkormányzati politikusok feladata – éppen a választók akaratából – túlmutat a klasszikus önkormányzati szerepeken, az önkormányzatiság nem kizárólag a helyi ügyek megoldásának terepe, írja szerzőnk, a Momentum alelnöke a 2019-es önkormányzati választások egyéves évfordulóján. Vélemény.","shortLead":"A tavaly ősszel megválasztott ellenzéki önkormányzati politikusok feladata – éppen a választók akaratából – túlmutat...","id":"20201013_Orosz_Anna_Helyi_politika_orszagos_felelosseg__egy_eve_az_onkormanyzatok_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9b4631b-e492-4530-83b9-e0bb313d5e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65768a3b-c843-45d1-9419-99bc8bc69d46","keywords":null,"link":"/360/20201013_Orosz_Anna_Helyi_politika_orszagos_felelosseg__egy_eve_az_onkormanyzatok_elen","timestamp":"2020. október. 13. 17:00","title":"Orosz Anna: Önkormányzati politikusként kötelességünk országos ügyekért is kiállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elhunytak és a regisztrált betegek száma már átlépte a 365 ezret az országban.","shortLead":"Az elhunytak és a regisztrált betegek száma már átlépte a 365 ezret az országban.","id":"20201013_Koronavirus_uj_fertozott_Olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958120f6-b4dc-4e50-a51b-96fb9cb533aa","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Koronavirus_uj_fertozott_Olaszorszag","timestamp":"2020. október. 13. 20:41","title":"Március óta nem látott mértékben nőtt az új fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96ee077-24f6-4e4e-948e-e799f6d0e65f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bangóné Borbély Ildikó írásbeli kérdését feljelentésként értékelte Polt Péter.","shortLead":"Bangóné Borbély Ildikó írásbeli kérdését feljelentésként értékelte Polt Péter.","id":"20201012_Rendorseg_emberkiserlet_budapesti_Szuperkupadonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f96ee077-24f6-4e4e-948e-e799f6d0e65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8629e7-f23d-4bc2-9bef-bc26f9949543","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Rendorseg_emberkiserlet_budapesti_Szuperkupadonto","timestamp":"2020. október. 12. 17:36","title":"A rendőrség előtt a kérdés: emberkísérlet volt-e a budapesti Szuperkupa-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c74ac-b2a3-4d0c-9469-3bfaf86e4867","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat embert mészárolt le egy kocsmában három fegyeres.","shortLead":"Hat embert mészárolt le egy kocsmában három fegyeres.","id":"20201013_salvador_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055c74ac-b2a3-4d0c-9469-3bfaf86e4867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5588e67-d950-4186-8da3-e4bb231f3201","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_salvador_gyilkossag","timestamp":"2020. október. 13. 05:51","title":"Dominózókat lőttek agyon egy bárban San Salvadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]