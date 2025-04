Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"606c08b0-2338-42ff-82e6-199ef7e219cf","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Akadtak olyanok is, aki egyetlen magyar sportolót sem tudtak felsorolni.","shortLead":"Akadtak olyanok is, aki egyetlen magyar sportolót sem tudtak felsorolni.","id":"20250429_Szoboszlai-nem-ferne-be-a-Manchester-Unitedbe-de-Dzsudzsakot-visszasirjak-a-PSV-be-a-magyar-focistakrol-kerdeztek-a-legjobb-dartsjatekosokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606c08b0-2338-42ff-82e6-199ef7e219cf.jpg","index":0,"item":"2eab6f93-3d2d-4525-b22e-5a662ad3f710","keywords":null,"link":"/sport/20250429_Szoboszlai-nem-ferne-be-a-Manchester-Unitedbe-de-Dzsudzsakot-visszasirjak-a-PSV-be-a-magyar-focistakrol-kerdeztek-a-legjobb-dartsjatekosokat","timestamp":"2025. április. 29. 12:52","title":"Szoboszlai nem férne be a Manchester Unitedbe, de Dzsudzsákot visszasírják a PSV-be – a magyar sportolókról kérdezték a legjobb dartsjátékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a5b312-9c53-474b-907f-52e50cdf785f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jobb későn, mint soha. De vajon mire költi Coppola?","shortLead":"Jobb későn, mint soha. De vajon mire költi Coppola?","id":"20250429_A-karate-kolyok-sztarja-megadta-az-5-dollart-amit-Coppolatol-kapott-40-eve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a5b312-9c53-474b-907f-52e50cdf785f.jpg","index":0,"item":"a96ac7e1-1562-4e4f-88d2-18042e748fe5","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_A-karate-kolyok-sztarja-megadta-az-5-dollart-amit-Coppolatol-kapott-40-eve","timestamp":"2025. április. 29. 15:57","title":"A karate kölyök sztárja megadta az 5 dollárt, amit 40 éve kapott Coppolától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b061bb50-5d70-4976-aabf-b1c802676663","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Túladóztatásra és etnikai kirekesztésre is alkalmas a kormány új törvénytervezete, vagyis igaza volt a miniszterelnöknek, amikor komoly vitát szimatolt a kistelepülések önvédelmének jogával kapcsolatban.","shortLead":"Túladóztatásra és etnikai kirekesztésre is alkalmas a kormány új törvénytervezete, vagyis igaza volt...","id":"20250430_hvg-telepulesvedelmi-torveny-tuladoztatas-etnikai-kirekesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b061bb50-5d70-4976-aabf-b1c802676663.jpg","index":0,"item":"e2e86544-d9b2-485a-aaf5-78bf1dff18c1","keywords":null,"link":"/360/20250430_hvg-telepulesvedelmi-torveny-tuladoztatas-etnikai-kirekesztes","timestamp":"2025. április. 30. 14:35","title":"Ők mondják meg, ki a gyüttment: hátrányos megkülönböztetésre és kivételezésre is alkalmas lehet a településvédelmi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9424dfde-25e7-4e1f-ab6d-6fea9100c88a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A keresztény-konzervatív értékrendet közvetíteni akaró Mathias Corvinus Collegium valamiért úgy gondolta, profiljába illik az ezotéria népszerűsítése.","shortLead":"A keresztény-konzervatív értékrendet közvetíteni akaró Mathias Corvinus Collegium valamiért úgy gondolta, profiljába...","id":"20250430_libri-edesviz-kiado-felvasarlas-ezoteria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9424dfde-25e7-4e1f-ab6d-6fea9100c88a.jpg","index":0,"item":"cb46d6ea-6d1e-40a4-9eea-0cd1e1c8f03d","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_libri-edesviz-kiado-felvasarlas-ezoteria","timestamp":"2025. április. 30. 13:33","title":"Ezoterikus kiadót vásárolt a kormányközeli kézben lévő Libri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kovács Gergely kutyáját nagy megtiszteltetés érte.","shortLead":"Kovács Gergely kutyáját nagy megtiszteltetés érte.","id":"20250429_mkkp-miniszterelnok-jelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7.jpg","index":0,"item":"fdb5639f-2fe5-4989-ac48-b2c358b0ef6c","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_mkkp-miniszterelnok-jelolt","timestamp":"2025. április. 29. 07:59","title":"Kutyika Kutyi lesz a Kutya Párt miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58190b4-b686-4715-a1fc-4cd6313d44af","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump korábban optimistán nyilatkozott arról, hogy hamarosan megszülethet Indiával a megállapodás.","shortLead":"Donald Trump korábban optimistán nyilatkozott arról, hogy hamarosan megszülethet Indiával a megállapodás.","id":"20250430_usa-vamalku-howard-lutnick","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58190b4-b686-4715-a1fc-4cd6313d44af.jpg","index":0,"item":"ea080646-82c1-44e5-8af2-87145a257a26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_usa-vamalku-howard-lutnick","timestamp":"2025. április. 30. 10:36","title":"Az amerikai pénzügyminiszter szerint vámalkut kötöttek egy meg nem nevezett nagy országgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben terrorizmussal vádolják, amelyért akár 9 év börtönt is kaphat.","shortLead":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben...","id":"20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4.jpg","index":0,"item":"8f1180e6-5795-40e3-863a-8d6234e062da","keywords":null,"link":"/elet/20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. április. 30. 20:57","title":"Felfüggesztett börtönt kapott egy svéd újságíró Törökországban Erdogan megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819d3cde-e82e-42c6-82e0-b7147461adc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színház igazgatója nem volt hajlandó felhívni Kulkát, amikor a Nemzet Színészévé választották. Évtizedes szokást szakított meg. ","shortLead":"A Nemzeti Színház igazgatója nem volt hajlandó felhívni Kulkát, amikor a Nemzet Színészévé választották. Évtizedes...","id":"20250429_Vidnyanszky-bocsanatot-kert-Kulkatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/819d3cde-e82e-42c6-82e0-b7147461adc5.jpg","index":0,"item":"8dac7c15-74cb-4896-a0fa-3c20f66b296a","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_Vidnyanszky-bocsanatot-kert-Kulkatol","timestamp":"2025. április. 29. 08:29","title":"Vidnyánszky bocsánatot kért Kulkától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]