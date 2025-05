Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6d5854d-1fff-4613-949b-d30044dc6480","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A javaslattal előálló Ian Bryne maga is Liverpool-szurkoló, szerinte azonban a munkásosztálybeli fiatalok kiárazódtak a mérkőzésekről.","shortLead":"A javaslattal előálló Ian Bryne maga is Liverpool-szurkoló, szerinte azonban a munkásosztálybeli fiatalok kiárazódtak...","id":"20250430_anglia-premier-league-liverpool-foci-meccs-jegy-jegyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6d5854d-1fff-4613-949b-d30044dc6480.jpg","index":0,"item":"e09ab5e9-f145-42a6-89f0-7fe0ec945c96","keywords":null,"link":"/elet/20250430_anglia-premier-league-liverpool-foci-meccs-jegy-jegyar","timestamp":"2025. április. 30. 14:07","title":"Ársapkát húzna a focimeccsek jegyeire egy liverpooli képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba burkolódzunk. ","shortLead":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba...","id":"20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2.jpg","index":0,"item":"eee11d5f-ae21-4e22-a402-d9e4f864e9ad","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 30. 07:30","title":"Szexuális zavarok: amiről nem beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f1e1a351-1720-4f5d-9b69-c1b1dfb4880e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss amerikai jelentés szerint hamarosan eljön a biotechnológia ChatGPT-pillanata, és ha Kína hamarabb ér oda, mint az Egyesült Államok, az hosszú időre felboríthatja a világ erőviszonyait.","shortLead":"Egy friss amerikai jelentés szerint hamarosan eljön a biotechnológia ChatGPT-pillanata, és ha Kína hamarabb ér oda...","id":"20250430_usa-kina-biotechnologia-szuperkatona-genszerkesztes-mesterseges-intelligencia-haditechnika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1e1a351-1720-4f5d-9b69-c1b1dfb4880e.jpg","index":0,"item":"0e1fe135-235f-4dba-9cfc-a388e407b786","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_usa-kina-biotechnologia-szuperkatona-genszerkesztes-mesterseges-intelligencia-haditechnika","timestamp":"2025. április. 30. 08:03","title":"Kiadta a figyelmeztetést Amerika: génszerkesztett szuperkatonákat fejleszthet Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e693bdc-1e75-4aab-ab87-96564045f6e4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A brutális teljesítményű biturbó V8-as Aston Martin DBX S alig 11,4 másodperc alatt pattan fel 0-ról 200 km/h-ra.","shortLead":"A brutális teljesítményű biturbó V8-as Aston Martin DBX S alig 11,4 másodperc alatt pattan fel 0-ról 200 km/h-ra.","id":"20250430_2-azaz-ketto-loerovel-veri-a-ferrari-suv-jat-a-legujabb-aston-martin-dbx-s-divatterepjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e693bdc-1e75-4aab-ab87-96564045f6e4.jpg","index":0,"item":"c290afb0-7d5e-4a4f-b0cc-34f6e468e204","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_2-azaz-ketto-loerovel-veri-a-ferrari-suv-jat-a-legujabb-aston-martin-dbx-s-divatterepjaro","timestamp":"2025. április. 30. 08:41","title":"2, azaz kettő lóerővel veri a Ferrari SUV-ját a legújabb Aston Martin divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c895a4d5-f5b7-4175-866e-0b27b7091972","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gyártási munkálatok 2026 januárjában kezdődnek.","shortLead":"A gyártási munkálatok 2026 januárjában kezdődnek.","id":"20250430_sogun-masodik-evad-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c895a4d5-f5b7-4175-866e-0b27b7091972.jpg","index":0,"item":"73836406-8218-4ca4-a1b8-881d1fe96b78","keywords":null,"link":"/kultura/20250430_sogun-masodik-evad-bejelentes","timestamp":"2025. április. 30. 17:57","title":"Hivatalosan is bejelentették a Sógun második évadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A második világháborúban a német hadsereg felett aratott szovjet győzelemre akarja emlékeztetni az embereket az orosz elnök. 