Karácsony Gergely: A forgalomból kivont buszokat már 2021-ben selejteztük volna, ha a kormány engedi

A kormányhivatal összesen 9 buszt vont ki a forgalomból, ez a közösségi közlekedésben nem okoz fennakadást – írta Karácsony Gergely főpolgármester csütörtök délután a Facebook-oldalán. Karácsony hosszú posztjában arra reagált, hogy korábban a Kormányhivatal lesújtó állításokat tett a fővárosi buszok állapotáról.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy „komoly és veszélyes hiányosságokat” tártak fel Budapest Főváros Kormányhivatalának műszaki ellenőrei, amikor a BKV négy telephelyén vizsgálták a mindennapi forgalomban részt vevő buszokat.

A hatóság közleménye szerint az ellenőrzött autóbuszok

22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból,

28 százalékukat 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték,

további 28 százalékuknál pedig azonnali javítást rendeltek el.

Szerintük

a vizsgált járműveknek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

Karácsony erre reagálva azt írta, hogy ez mindössze 9 buszt érint, ráadásul a kormányhivatal által jelzett hibák javítása már éjjel megkezdődött és néhány autóbusz azóta már el is készült. (A BKV lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint a kormányhivatal összesen 40 buszt vizsgált, ennek a 40 százaléka valóban 9 darab, így jön ki a kormányhivatal által a forgalomból kivont buszok aránya.)

A közleményből kiderül, hogy a gyorsan javítható hibák között olyanok szerepeltek, mint például a halvány irányjelzők vagy sérült visszapillantó tükrök. A BKV ehhez még hozzátette, hogy a forgalomból kivont járművek többségében 20-24 évesek. Karácsony posztjában ehhez még annyit fűzött, ezeket a főváros már 2021-ben is akarta vonni a forgalomból,

össze is állt a megállapodás a finanszírozó bankokkal, ám ehhez kormányengedély lett volna szükséges, a kormány ezt megtagadta.

A főpolgármester és a közlekedési vállalat is hangsúlyozta, hogy a forgalomba induló buszok napi, heti, negyedéves és éves műszaki vizsgálaton is átesnek, illetve a kormányhivatal is időről időre átvizsgálja őket.

A BKV közleményében kiemelik, hogy az idős járművek lecserélésére konkrét beszerzéseket készítettek elő, ezekre azonban egyelőre nincs forrás. A BKV ezért alternatív megoldásokat dolgozott ki, az egyik ilyen keretében 65 darab új autóbusz bérléséről írt alá szerződést. Ezek az év végétől érkeznek majd. Karácsony ehhez hozzátette, hogy 80 darab új csuklós dízelbusz bérlése és 85 darab új szóló gázbusz bérlése „csőben van”, ezen már dolgozik a BKV és a BKK, további 76 darab új buszra pedig érvényes vásárlási szerződéssel rendelkezik a főváros. Pénzük viszont erre egyelőre nincs, ehhez egy európai fejlesztési forrásra lenne szükség, amelyhez a kormány jóváhagyása szükséges.

A kormányhivatal ellenőrei azért vizsgálták meg a BKV buszait, mert az elmúlt másfél hétben több is kigyulladt vagy füstölt közülük. A közlekedési cég szerint egyedi esetekről volt szó, amelyek nem tükrözik a járműveik általános állapotát. Ettől függetlenül a rendszeres ellenőrzéseken kívüli, azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendeltek el valamennyi autóbuszon.

A tűzesetek nyomán Vitézy Dávid korábbi közlekedési államtitkár, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány akadályozta meg az elöregedett Citaro buszok lecserélését.

Az esetek után egyébként a BKV is soron kívüli vizsgálatot rendelt el, azt viszont egyelőre nem tudni, hogy annak mi az eredménye. Többek között erről is érdeklődtünk a társaságnál a kormányhivatal reggeli közleménye után, azonban válaszként csak a fent idézett közleményt küldték el, ami erre nem tért ki. Illetve az sem derült ki, hogy a nagyobb javításra szoruló buszok mikor állhatnak vissza a forgalomba.

Nyitóképünkön az egyik kiégett busz a belvárosban, fotó: Kiss-Kuntler Árpád