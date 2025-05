Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a19bd59-ace4-4075-9b87-194ce2b0fc8e","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A címben kissé átdolgozva idézett metaforát Zlinszky János biológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára hozta egy minapi beszélgetésen, amin Gelencsér András kémikussal és Ürge-Vorsatz Diána fizikussal beszélte át a klímaválság helyzetét. Szó esett a polikrízisről, a fogyasztás szent tehenéről, a zöld diktátorokról és a nemnövekedésről. Mit tehetnek a politikusok, a társadalom, az egyének és a kutatók? Sokféle kérdésre sokféle válasz jött a keresztény tanításból kiinduló biológustól, a borúlátó levegőkémikustól és az optimista fizikustól.","shortLead":"A címben kissé átdolgozva idézett metaforát Zlinszky János biológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára hozta...","id":"20250502_klimavalsag-klimavaltozas-klimatudomany-tiz-pontja-Gelencser-Andras-Urge-Vorsatz-Diana-Zlinszky-Janos-GPC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a19bd59-ace4-4075-9b87-194ce2b0fc8e.jpg","index":0,"item":"8e21dc3b-8462-4692-ae93-227bd51fcaf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_klimavalsag-klimavaltozas-klimatudomany-tiz-pontja-Gelencser-Andras-Urge-Vorsatz-Diana-Zlinszky-Janos-GPC","timestamp":"2025. május. 02. 13:30","title":"A klímaváltozás buszán ülünk, féktávolságon belül van a fal, mindenki előtt van gáz- és fékpedál – ön épp melyiket nyomja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Búcsút int az európai piacnak a Google okostermosztátja, valamint több eszköz hamarosan elveszít egy csomó funkciót is.","shortLead":"Búcsút int az európai piacnak a Google okostermosztátja, valamint több eszköz hamarosan elveszít egy csomó funkciót is.","id":"20250501_google-nest-termosztatok-tamogatas-vege-europai-kivezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77.jpg","index":0,"item":"46d49976-71e0-46ca-8014-6288d1c7fbaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_google-nest-termosztatok-tamogatas-vege-europai-kivezetes","timestamp":"2025. május. 01. 10:03","title":"Lehet, hogy ebből most újat kell most vennie: megszűnik Európában a Google legnépszerűbb otthoni eszközének támogatása, eltűnik belőle sok funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9aa6c8f-b1ef-4346-81d8-4e14c3767011","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretes találmányról számoltak be amerikai kutatók: egy olyan láthatatlan hangbuborékról, amely lehetővé teszi, hogy a hangokat csak a buborékban álló hallja, míg a körülötte lévőknek nem is kell tudniuk erről.","shortLead":"Ígéretes találmányról számoltak be amerikai kutatók: egy olyan láthatatlan hangbuborékról, amely lehetővé teszi...","id":"20250501_hvg-lathatatlan-fulhallgato-hangbuborek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9aa6c8f-b1ef-4346-81d8-4e14c3767011.jpg","index":0,"item":"75530c59-fd54-40ad-a719-1309156d0540","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-lathatatlan-fulhallgato-hangbuborek","timestamp":"2025. május. 01. 16:15","title":"Kész a szó szerint láthatatlan fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a","c_author":"Parászka Boróka","category":"eurologus","description":"Donald Trump fia végigrodeózta a Balkánt, zárt ajtók mögött mindenkinek más üzletet és előnyös kapcsolatokat ígért, a sajtót azonban látványosan kerülte. Az oroszbarát erők is barátsággal köszöntötték. Több, a Rogán Antal kitiltásához hasonló ügy is terítékre került. A Trump család érdekeltségeként luxusszállodák, gigavállalatok épülhetnek Szófiától Belgrádig.","shortLead":"Donald Trump fia végigrodeózta a Balkánt, zárt ajtók mögött mindenkinek más üzletet és előnyös kapcsolatokat ígért...","id":"20250430_donald-trump-jr-balkan-romania-rogan-pulse-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a.jpg","index":0,"item":"4077a594-5d65-4228-af4f-218bf8d1043b","keywords":null,"link":"/eurologus/20250430_donald-trump-jr-balkan-romania-rogan-pulse-ebx","timestamp":"2025. április. 30. 19:00","title":"A hét, amikor Trump fia zsebrevágta a Balkánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai-ukrán megállapodás, a portugál-spanyol áramszünet, valamint a magyarországi Pride betiltása volt a legfőbb téma a nyugati lapokban.","shortLead":"Az amerikai-ukrán megállapodás, a portugál-spanyol áramszünet, valamint a magyarországi Pride betiltása volt a legfőbb...","id":"20250502_lapszemle-die-presse-wahington-post-orban-viktor-donald-trump-ukrajna-aramszunet-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"70f641ff-4ff7-4e83-97ee-c0c6d3fe444d","keywords":null,"link":"/360/20250502_lapszemle-die-presse-wahington-post-orban-viktor-donald-trump-ukrajna-aramszunet-nemetorszag","timestamp":"2025. május. 02. 09:19","title":"Die Presse: Riasztó példa Magyarország, de most már az Egyesült Államokban is zajlik az autoriter puccskísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Fradi elnökét az akasztotta ki, hogy az idei fináléra Fradi szurkolói kártya nélkül is lehet jegyet venni az FTC szektoraiba.","shortLead":"A Fradi elnökét az akasztotta ki, hogy az idei fináléra Fradi szurkolói kártya nélkül is lehet jegyet venni az FTC...","id":"20250430_kubatov-gabor-fradi-mlsz-paks-magyar-kupa-puskas-arena-donto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"d6c04936-b1cf-442b-a887-b5643697c6e8","keywords":null,"link":"/elet/20250430_kubatov-gabor-fradi-mlsz-paks-magyar-kupa-puskas-arena-donto","timestamp":"2025. április. 30. 20:13","title":"Kubatov Gábor kiakadt az MLSZ-re a Magyar Kupa döntője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2171a36-439e-4c87-8ee3-93c0a0f66583","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tengerek, óceánok félelmetes és olykor veszélyes halait, a cápákat sokáig néma élőlényeknek tartották. Új-Zélandi kutatóknak viszont most sikerült olyan hangfelvételeket készíteniük, amelyekből kiderült, ezek az állatok, pontosabban az egyik fajuk is ad ki hangokat. Igaz, e hangokkal kapcsolatban egyelőre még sok a kérdőjel.","shortLead":"A tengerek, óceánok félelmetes és olykor veszélyes halait, a cápákat sokáig néma élőlényeknek tartották. Új-Zélandi...","id":"20250502_ausztral-furocapa-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2171a36-439e-4c87-8ee3-93c0a0f66583.jpg","index":0,"item":"1f29a3e9-ded0-41b4-8bfc-6c18bfa079ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_ausztral-furocapa-hangja","timestamp":"2025. május. 02. 10:03","title":"Először sikerült rögzíteni a cápák hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85d6f31-6b13-4821-acad-3127db56e144","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ukrajna elleni támadás kezdetéhez hasonlóan forgalmas időszak volt a Prigozsin-puccs néhány napja is.","shortLead":"Az Ukrajna elleni támadás kezdetéhez hasonlóan forgalmas időszak volt a Prigozsin-puccs néhány napja is.","id":"20250430_orosz-gazdagok-menekules-haboru-prigozsin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f85d6f31-6b13-4821-acad-3127db56e144.jpg","index":0,"item":"049404a9-2046-407e-9985-fff0eee50513","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_orosz-gazdagok-menekules-haboru-prigozsin","timestamp":"2025. április. 30. 17:39","title":"A leggazdagabb oroszok negyede a háború első heteiben elhagyta az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]