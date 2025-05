Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"045886bc-3b45-4d76-a399-a3a1e68a8afe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tömegsportnak éppen nem mondható a több mint 500 éves golf, de legalább 50 millióan hódolnak ennek az időtöltésnek szerte a világon. Mindegyikőjük örülhet majd annak a fejlesztésnek, melynek eredményei a golfpályákon is túlmutathatnak.","shortLead":"Tömegsportnak éppen nem mondható a több mint 500 éves golf, de legalább 50 millióan hódolnak ennek az időtöltésnek...","id":"20250503_hvg-golflabda-hidrofil-bevonat-nedves-szaraz-fu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045886bc-3b45-4d76-a399-a3a1e68a8afe.jpg","index":0,"item":"b82afa35-daf4-4952-aeb4-9b1b9ecf0c33","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-golflabda-hidrofil-bevonat-nedves-szaraz-fu","timestamp":"2025. május. 03. 15:45","title":"Feltalálták a golflabdát, amelyik mindenféle füvön ugyanúgy viselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett technikának köszönhetően. A teljesítmény meghaladhatja az eddigi elméleti határt.","shortLead":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett...","id":"20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da.jpg","index":0,"item":"fb4f2562-057d-48ed-86fd-4a86d0fcfd26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","timestamp":"2025. május. 03. 08:03","title":"133%-os napelem: úgy néz ki, hogy igenis túllépheti az elméleti határt a napelemek hatásfoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b32a6-fbe7-415e-aa4c-0109ff2c3e4b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 7.0 ezúttal egyáltalán nem a fogyasztásra és nem is szoftver verziószámra utal – terítéken egy különleges régi Mercedes S-osztály, mely bőven több, mint 100 millió forintot kóstál.","shortLead":"A 7.0 ezúttal egyáltalán nem a fogyasztásra és nem is szoftver verziószámra utal – terítéken egy különleges régi...","id":"20250504_7-literes-v12-dohog-ebben-a-meregdraga-kimaxolt-balna-mercedesben-w140-amg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/259b32a6-fbe7-415e-aa4c-0109ff2c3e4b.jpg","index":0,"item":"524b432b-0ef1-4fb0-bd94-f7741c17e584","keywords":null,"link":"/cegauto/20250504_7-literes-v12-dohog-ebben-a-meregdraga-kimaxolt-balna-mercedesben-w140-amg","timestamp":"2025. május. 04. 07:21","title":"7 literes V12 dohog ebben a méregdrága kimaxolt Bálna Mercedesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713447fd-1e8b-41c4-82af-bbc5a595261f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a mindennapokban gondtalannak tűnhetnek a magasabb jövedelműek, meglehetősen nagyfokú stressz sújtja őket.","shortLead":"Bár a mindennapokban gondtalannak tűnhetnek a magasabb jövedelműek, meglehetősen nagyfokú stressz sújtja őket.","id":"20250504_hvg-gazdasagi-helyzet-jovedelem-stressz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713447fd-1e8b-41c4-82af-bbc5a595261f.jpg","index":0,"item":"e246f20e-7e49-4e64-b0ae-1b129f8c87d8","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-gazdasagi-helyzet-jovedelem-stressz","timestamp":"2025. május. 04. 16:15","title":"Van egy jövedelmi szint, ami után ismét növekedni kezd a stressz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A legendás norvég szintipop trió, az A-ha három esélyt is kapott a popzeneiparban, és a terméke minden alkalommal jobb lett. Az együttes példája azt a közkeletű meggyőződést cáfolja, miszerint a kreatív produktumoknak teljesen kiforrott állapotban kell megjelenniük. Szerkesztett részlet Adam Alter bestsellerszerző Lendülj túl a holtponton! című könyvéből.","shortLead":"A legendás norvég szintipop trió, az A-ha három esélyt is kapott a popzeneiparban, és a terméke minden alkalommal jobb...","id":"20250503_A-ha-Take-On-Me-tortenete-klip-Adam_Alter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6.jpg","index":0,"item":"5c9c1050-7557-4752-9d3b-3cc8710182c3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250503_A-ha-Take-On-Me-tortenete-klip-Adam_Alter","timestamp":"2025. május. 03. 19:15","title":"A világ egyik legsikeresebb dala majdnem a süllyesztőbe került, aztán jött hozzá egy klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4953ee-9ff5-4e46-8773-5811963025f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint több millió forintos hangfal és több százezer forintos ruhadarabok láthatók a külügyminiszter fotóin.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint több millió forintos hangfal és több százezer forintos ruhadarabok láthatók...","id":"20250503_hadhazy-akos-szijjarto-peter-luxizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e4953ee-9ff5-4e46-8773-5811963025f3.jpg","index":0,"item":"22eb9c2f-1f42-476b-b83d-777b7906148e","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_hadhazy-akos-szijjarto-peter-luxizas","timestamp":"2025. május. 03. 09:56","title":"Hadházy Ákos Szijjártó Péter luxizásáról posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint ennyire rövid idejű fegyvernyugvással nem lehetne értelmesen tárgyalni a tartós békéről.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint ennyire rövid idejű fegyvernyugvással nem lehetne értelmesen tárgyalni a tartós békéről.","id":"20250503_Zelenszkij-Putyin-haromnapos-tuzszuneti-javaslat-elutasitva-szinjatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892.jpg","index":0,"item":"c5656dad-dc69-4c95-834c-da32c979e509","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Zelenszkij-Putyin-haromnapos-tuzszuneti-javaslat-elutasitva-szinjatek","timestamp":"2025. május. 03. 19:50","title":"„Színjáték” – Zelenszkij elutasította Putyin háromnapos tűzszüneti javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c720656d-5504-44f4-bd3c-69df83f5df88","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Özgür Özel nemrég azzal vádolta Erdogant, hogy erőszakot alkalmaznak az ellenzékiekkel szemben.","shortLead":"Özgür Özel nemrég azzal vádolta Erdogant, hogy erőszakot alkalmaznak az ellenzékiekkel szemben.","id":"20250504_gyilkossag-elitelt-tamadas-torok-ellenzek-vezeto-utes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c720656d-5504-44f4-bd3c-69df83f5df88.jpg","index":0,"item":"264ff1bd-5445-4adb-9244-821679fd8841","keywords":null,"link":"/elet/20250504_gyilkossag-elitelt-tamadas-torok-ellenzek-vezeto-utes","timestamp":"2025. május. 04. 15:01","title":"Egy gyilkosság miatt elítélt férfi megtámadta a török ellenzék vezetőjét és megütötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]