[{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ausztrál filmipart is tönkreteheti az a százszázalékos büntetővám, amit Donald Trump készül kivetni a külföldön forgatott amerikai filmekre, ezért az ausztrálok, akár a filmekben, egy akciósztárhoz fordultak a helyzet megoldásáért.","shortLead":"Az ausztrál filmipart is tönkreteheti az a százszázalékos büntetővám, amit Donald Trump készül kivetni a külföldön...","id":"20250507_Mel-Gibson-ausztralia-donald-Trump-filmes-vamok-buntetovam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"e2022d70-c97e-411e-84e1-83d09b92e676","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Mel-Gibson-ausztralia-donald-Trump-filmes-vamok-buntetovam","timestamp":"2025. május. 07. 10:51","title":"Mel Gibsontól várja az ausztrál filmipar, hogy beszéljen Trump fejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8383d3-64ec-4050-8941-7376d5569f2a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az indok valahol jogos volt, túl veszélyes az autó közúton.","shortLead":"Az indok valahol jogos volt, túl veszélyes az autó közúton.","id":"20250507_Xiaomi-SU7-Ultra-teljesitmenykorlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d8383d3-64ec-4050-8941-7376d5569f2a.jpg","index":0,"item":"ae4e3227-2612-461e-98ba-12ca4ad3b56f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_Xiaomi-SU7-Ultra-teljesitmenykorlatozas","timestamp":"2025. május. 07. 08:08","title":"Botrány lett a szoftverfrissítésből, a Xiaomi megpróbálta lekorlátozni 1500 lóerős kocsija teljesítményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a913c084-c6e8-4194-a983-f39460ab034e","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A koronavírus eredetéről szóló vitákat is felélesztheti Donald Trump döntése, amellyel korlátozza a biotechnológiai kutatások egy vitatott formáját. Miért veszélyesek a funkciónyeréses kísérletek, amiket Amerikában hol engedélyeznek, hol betiltanak?","shortLead":"A koronavírus eredetéről szóló vitákat is felélesztheti Donald Trump döntése, amellyel korlátozza a biotechnológiai...","id":"20250507_Trump-funkcionyereses-kiserletek-gain-of-function-BSL-labor-koronavirus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a913c084-c6e8-4194-a983-f39460ab034e.jpg","index":0,"item":"0fb3db18-fdd1-4a0f-9c82-4dd168093aba","keywords":null,"link":"/360/20250507_Trump-funkcionyereses-kiserletek-gain-of-function-BSL-labor-koronavirus","timestamp":"2025. május. 07. 15:58","title":"Lehet, hogy Trumpnak most igaza van egy tudományügyi kérdésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e537ae8-60a5-4e07-abf6-87c897879ba8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gyilkos aligátort még keresik, a nő holttestét megtalálták.","shortLead":"A gyilkos aligátort még keresik, a nő holttestét megtalálták.","id":"20250507_aligator-tamadas-kenu-florida-kissimmee-to","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e537ae8-60a5-4e07-abf6-87c897879ba8.jpg","index":0,"item":"c9267a58-0d56-415d-93fd-7c2be1d738eb","keywords":null,"link":"/elet/20250507_aligator-tamadas-kenu-florida-kissimmee-to","timestamp":"2025. május. 07. 11:12","title":"Aligátor ölt meg egy tavon kenuzó nőt Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b66f2d-fb1d-4fde-b8a4-9a274a808729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint ez azt jelenti, hogy az állami tulajdonú MVM-hez tartozó Gázgyár kármentesítését már nem lehet tovább halogatni.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint ez azt jelenti, hogy az állami tulajdonú MVM-hez tartozó Gázgyár kármentesítését már nem...","id":"20250507_A-fovaros-pert-nyert-az-Obudai-Gazgyar-rakkelto-szennyezesenek-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b66f2d-fb1d-4fde-b8a4-9a274a808729.jpg","index":0,"item":"9aee9331-255b-4920-becc-0bb89cbe9d01","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_A-fovaros-pert-nyert-az-Obudai-Gazgyar-rakkelto-szennyezesenek-ugyeben","timestamp":"2025. május. 07. 11:13","title":"A főváros pert nyert az Óbudai Gázgyár rákkeltő szennyezésének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt legfrissebb plugin hibrid modellje, a tágas SUV-ok piacán versengő Seal U DM-i.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt...","id":"20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2.jpg","index":0,"item":"8b30e612-235b-4ca5-9ef9-e6f5d0d3180b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","timestamp":"2025. május. 07. 09:17","title":"Milyen hatótáv-para? Fogyasztásversenyen jártunk az 1125 kilométert ígérő új BYD-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883ef68a-44ea-4595-9b28-cbb1858f9c18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 750 millió eurót próbál megszerezni.","shortLead":"Összesen 750 millió eurót próbál megszerezni.","id":"20250507_unios-forrasok-atcimkezes-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883ef68a-44ea-4595-9b28-cbb1858f9c18.jpg","index":0,"item":"482a38db-10de-4f10-af99-feb86a521354","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_unios-forrasok-atcimkezes-kormany","timestamp":"2025. május. 07. 10:02","title":"A magyar kormány kiskapukat kihasználva próbál hozzájutni a befagyasztott uniós pénzekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d467baa0-7ff1-4ceb-9541-b48f8d69be3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alapítványának 25. évfordulóján jelentette be a milliárdos, hogy nem fog gazdagon meghalni.","shortLead":"Alapítványának 25. évfordulóján jelentette be a milliárdos, hogy nem fog gazdagon meghalni.","id":"20250508_Bill-Gates-milliardos-alapitvany-Windows","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d467baa0-7ff1-4ceb-9541-b48f8d69be3d.jpg","index":0,"item":"c195f8e5-7056-44df-9c24-173e97c3b77f","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_Bill-Gates-milliardos-alapitvany-Windows","timestamp":"2025. május. 08. 15:16","title":"Bill Gates szinte a teljes vagyonát elosztogatja jótékony célokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]