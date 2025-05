Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump szerint csütörtökön jelentik be a részleteket, a megállapodás ugyanakkor szűk körű lesz, és csak az autó- és acélipart fogja érinteni.","shortLead":"Donald Trump szerint csütörtökön jelentik be a részleteket, a megállapodás ugyanakkor szűk körű lesz, és csak az autó...","id":"20250508_A-britek-egyezhetnek-meg-eloszor-Trumppal-a-vamok-csokkenteserol","title":"A britek egyezhetnek meg először Trumppal a vámok csökkentéséről","timestamp":"2025. május. 08. 13:22"},{"available":true,"c_guid":"d17f334c-6c1a-4bea-8b0b-27e859793518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klára bejelentése, miszerint Gyurcsány Ferenc lemond a pártban viselt tisztségeiről és még el is válik, felrobbantotta az internet fideszes felét is.","shortLead":"Dobrev Klára bejelentése, miszerint Gyurcsány Ferenc lemond a pártban viselt tisztségeiről és még el is válik...","id":"20250508_gyurcsany-tavozas-fidesz-megafon","title":"Ukránbarát globalisták állnak Gyurcsány lemondása mögött – ezt a narratívát tudta így hirtelen összerakni a kormányoldal","timestamp":"2025. május. 08. 14:40"},{"available":true,"c_guid":"1878e82f-1bba-4948-8896-62af051f95f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1958-ban a napnyugta utáni füstölés és egy reflektor okozott máig tartó szakadást a katolikus egyházon belül.","shortLead":"1958-ban a napnyugta utáni füstölés és egy reflektor okozott máig tartó szakadást a katolikus egyházon belül.","id":"20250508_papavalasztas-1958-konteo-xxiii-janos","title":"A pápaválasztó füst még összeesküvés-elméletet is eredményezett","timestamp":"2025. május. 08. 12:11"},{"available":true,"c_guid":"94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több cikket is megosztott közösségi oldalán a témában, az egyik szerint Jézus arra figyelmeztetett, hogy aszerint ítélnek meg bennünket, hogyan bántunk a bajbajutottakkal.","shortLead":"Több cikket is megosztott közösségi oldalán a témában, az egyik szerint Jézus arra figyelmeztetett, hogy aszerint...","id":"20250508_Megvalasztasa-elott-Trump-bevandorlaspolitikajat-kritizalta-XIV-Leo-papa","title":"Megválasztása előtt Trump bevándorláspolitikáját kritizálta XIV. Leó pápa","timestamp":"2025. május. 08. 21:29"},{"available":true,"c_guid":"fad42b45-ee9d-4096-b590-148ea092caa2","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Már nem csak a terrorveszély miatt óvatosak a légitársaságok, nem csak azért, mert mondjuk fogpasztának vagy samponnak álcázott anyagokból pokolgépet lehetne barkácsolni a fedélzeten; reális kockázatot jelentenek a közönséges akkumulátorok is. Több veszélyes tűzeset nyomán egyre több helyen korlátozás alá esik a hordozható akku (powerbank) vagy akár az elektromos cigaretta is.","shortLead":"Már nem csak a terrorveszély miatt óvatosak a légitársaságok, nem csak azért, mert mondjuk fogpasztának vagy samponnak...","id":"20250508_hvg-forro-percek-powerbank-szabalyok-repulon-feladott-poggyasz-kezipoggyasz","title":"Szigorodnak a szabályok a repülőkön, célkeresztben a mobiltöltő powerbank","timestamp":"2025. május. 08. 07:00"},{"available":true,"c_guid":"94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"XIV. Leó testvére elárulta, hogy az új egyházfő is látta a Konklávé című filmet.","shortLead":"XIV. Leó testvére elárulta, hogy az új egyházfő is látta a Konklávé című filmet.","id":"20250509_xiv-leo-papa-testvere-john-prevost","title":"Szókirakó játékokkal szokott lazítani az új pápa","timestamp":"2025. május. 09. 06:30"},{"available":true,"c_guid":"62ac4bdb-1c21-409e-9738-26b11acb1491","c_author":"Görföl Tibor","category":"360","description":"Ismét kiderült, hogy a katolikus bíborosoknak teljesen más az észjárásuk, mint azoknak, akik az elmúlt napokban folyamatosan találgatásokba bocsátkoztak az új pápa személyét illetően. Aki elődéhez, Ferenc pápához hasonlóan azt vallja, „nem bújhatunk el olyan tekintélyi eszme mögé, amelynek ma már semmi értelme", ugyanakkor várhatóan megszelídíti az argentin pápa spontaneitását és kiszámíthatatlanságát. Vendégszerzőnk, Görföl Tibor teológus írása.","shortLead":"Ismét kiderült, hogy a katolikus bíborosoknak teljesen más az észjárásuk, mint azoknak, akik az elmúlt napokban...","id":"20250509_Robert-F-Prevost-XIV-Leo-papa-mi-varhato-diplomacia-Ferenc-megszelidit-Gorfol-Tibor-teologus","title":"XIV. Leó „szelíd Ferencként", de határozottan fog fellépni","timestamp":"2025. május. 09. 10:58"},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a lepkefing- és atombombaskálán érdemes értelmezni Magyar Péter felvételét, amelyen a honvédelmi miniszter arról beszél, hogy szakítanak a békementalitással.","shortLead":"A politikai elemző szerint a lepkefing- és atombombaskálán érdemes értelmezni Magyar Péter felvételét, amelyen...","id":"20250508_Torok-Gabor-elemzes-Magyar-Peter-hangfelvetel-honvedelmi-miniszter-ebx","title":"Török Gábor szerint a Magyar Péterék által közölt hangfelvétel messze nem annyira védhetetlen, mint a „hazudtunk reggel, éjjel meg este"","timestamp":"2025. május. 08. 13:28"}] Leó pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad42b45-ee9d-4096-b590-148ea092caa2","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Már nem csak a terrorveszély miatt óvatosak a légitársaságok, nem csak azért, mert mondjuk fogpasztának vagy samponnak álcázott anyagokból pokolgépet lehetne barkácsolni a fedélzeten; reális kockázatot jelentenek a közönséges akkumulátorok is. Több veszélyes tűzeset nyomán egyre több helyen korlátozás alá esik a hordozható akku (powerbank) vagy akár az elektromos cigaretta is.","shortLead":"Már nem csak a terrorveszély miatt óvatosak a légitársaságok, nem csak azért, mert mondjuk fogpasztának vagy samponnak...","id":"20250508_hvg-forro-percek-powerbank-szabalyok-repulon-feladott-poggyasz-kezipoggyasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fad42b45-ee9d-4096-b590-148ea092caa2.jpg","index":0,"item":"f3d4f759-d5cc-44ab-a305-b3e238f89fd2","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-forro-percek-powerbank-szabalyok-repulon-feladott-poggyasz-kezipoggyasz","timestamp":"2025. május. 08. 07:00","title":"Szigorodnak a szabályok a repülőkön, célkeresztben a mobiltöltő powerbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"XIV. Leó testvére elárulta, hogy az új egyházfő is látta a Konklávé című filmet.","shortLead":"XIV. Leó testvére elárulta, hogy az új egyházfő is látta a Konklávé című filmet.","id":"20250509_xiv-leo-papa-testvere-john-prevost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4.jpg","index":0,"item":"149e0080-a6df-43d4-84fd-1878950c02ca","keywords":null,"link":"/elet/20250509_xiv-leo-papa-testvere-john-prevost","timestamp":"2025. május. 09. 06:30","title":"Szókirakó játékokkal szokott lazítani az új pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ac4bdb-1c21-409e-9738-26b11acb1491","c_author":"Görföl Tibor","category":"360","description":"Ismét kiderült, hogy a katolikus bíborosoknak teljesen más az észjárásuk, mint azoknak, akik az elmúlt napokban folyamatosan találgatásokba bocsátkoztak az új pápa személyét illetően. Aki elődéhez, Ferenc pápához hasonlóan azt vallja, „nem bújhatunk el olyan tekintélyi eszme mögé, amelynek ma már semmi értelme”, ugyanakkor várhatóan megszelídíti az argentin pápa spontaneitását és kiszámíthatatlanságát. Vendégszerzőnk, Görföl Tibor teológus írása.","shortLead":"Ismét kiderült, hogy a katolikus bíborosoknak teljesen más az észjárásuk, mint azoknak, akik az elmúlt napokban...","id":"20250509_Robert-F-Prevost-XIV-Leo-papa-mi-varhato-diplomacia-Ferenc-megszelidit-Gorfol-Tibor-teologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62ac4bdb-1c21-409e-9738-26b11acb1491.jpg","index":0,"item":"bbea7136-0df8-42c6-8b11-cecf70cc80d3","keywords":null,"link":"/360/20250509_Robert-F-Prevost-XIV-Leo-papa-mi-varhato-diplomacia-Ferenc-megszelidit-Gorfol-Tibor-teologus","timestamp":"2025. május. 09. 10:58","title":"XIV. Leó „szelíd Ferencként”, de határozottan fog fellépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a lepkefing- és atombombaskálán érdemes értelmezni Magyar Péter felvételét, amelyen a honvédelmi miniszter arról beszél, hogy szakítanak a békementalitással.","shortLead":"A politikai elemző szerint a lepkefing- és atombombaskálán érdemes értelmezni Magyar Péter felvételét, amelyen...","id":"20250508_Torok-Gabor-elemzes-Magyar-Peter-hangfelvetel-honvedelmi-miniszter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2.jpg","index":0,"item":"16724701-1370-4afd-99b2-7391fd6b1363","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Torok-Gabor-elemzes-Magyar-Peter-hangfelvetel-honvedelmi-miniszter-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 13:28","title":"Török Gábor szerint a Magyar Péterék által közölt hangfelvétel messze nem annyira védhetetlen, mint a „hazudtunk reggel, éjjel meg este”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]