Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e250b0dc-c7f5-4a4f-a74e-ceff9c83c1bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár Zeusz, a villámok ura is megirigyelhetné azt a drónt, amelyik egy különleges kísérlet keretében villámcsapást gerjesztett, miközben maga villámhárítóként működött.","shortLead":"Akár Zeusz, a villámok ura is megirigyelhetné azt a drónt, amelyik egy különleges kísérlet keretében villámcsapást...","id":"20250508_villamharito-dron-kiserlet-villamvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e250b0dc-c7f5-4a4f-a74e-ceff9c83c1bd.jpg","index":0,"item":"c235ee59-dcc5-4ec3-b175-4150afa7b2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_villamharito-dron-kiserlet-villamvedelem","timestamp":"2025. május. 08. 20:03","title":"Különleges kísérlet eredménye a repülő villámhárító: mindig oda megy a város fölött, ahova éppen kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a10ab06-2381-4967-be75-b0a45aef6d96","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250509_Marabu-Feknyuz-Erik-a-helyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a10ab06-2381-4967-be75-b0a45aef6d96.jpg","index":0,"item":"cddb025d-bdd0-403e-9416-cdd4125c8c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Marabu-Feknyuz-Erik-a-helyzet","timestamp":"2025. május. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Érik a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aca7315-a219-42a9-87c6-d5f313489b49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ugyanis 2017 óta ő az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának elnöke, amely a törvények nagy részéhez módosító indítványokat fűz a zárószavazás előtt. Márpedig gyakran éppen ilyen törvények alkotmányosságáról kellene döntenie.","shortLead":"Ugyanis 2017 óta ő az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának elnöke, amely a törvények nagy részéhez módosító...","id":"20250508_alkotmanybirosag-hende-csaba-szavazas-elfogultsag-erintettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aca7315-a219-42a9-87c6-d5f313489b49.jpg","index":0,"item":"5a186233-3603-47b1-a1aa-28a4a4a2ad59","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_alkotmanybirosag-hende-csaba-szavazas-elfogultsag-erintettseg","timestamp":"2025. május. 08. 19:04","title":"Sokszor kell majd kimennie az Alkotmánybíróság üléséről Hende Csabának, ha megválasztják alkotmánybírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a991663a-d80f-48f8-a7ec-be021a79b205","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"A modern életmód számos olyan rejtett terhet ró a szervezetünkre, amelyeket nem mindig érzékelünk azonnal. Ahhoz, hogy hosszú távon is energikusak, kiegyensúlyozottak és egészségesek maradhassunk, elengedhetetlen, hogy ne csak a mozgásra és a kalóriákra figyeljünk oda – hanem a tudatos, célzott vitaminpótlásra is. ","shortLead":"A modern életmód számos olyan rejtett terhet ró a szervezetünkre, amelyeket nem mindig érzékelünk azonnal. Ahhoz...","id":"20250430_BiotechUSA-vitaminok-taplalekkiegeszito-multivitamin-tapanyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a991663a-d80f-48f8-a7ec-be021a79b205.jpg","index":0,"item":"6fbcb8da-4e7e-40f3-a3ca-d6ee30618b68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250430_BiotechUSA-vitaminok-taplalekkiegeszito-multivitamin-tapanyagok","timestamp":"2025. május. 08. 19:30","title":"Teljesen kimerültél? A modern életmód csapdáira a kellő vitaminpótlás lehet a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d82593-4136-4d43-9694-eb44d8567be1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem reális az őszödi beszédhez hasonlítani a Tisza Párt által nyilvánosságra hozott hangfelvételt, de a hatása arra pont jó, amire az ellenzéki tábornak másfél évvel a választás előtt szüksége van.","shortLead":"Nem reális az őszödi beszédhez hasonlítani a Tisza Párt által nyilvánosságra hozott hangfelvételt, de a hatása arra...","id":"20250508_fidesz-oszsodi-beszed-lepkefing-horn-gabor-elemzes-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d82593-4136-4d43-9694-eb44d8567be1.jpg","index":0,"item":"cf67f93e-4cf0-4475-86d4-47a3f12ecde1","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_fidesz-oszsodi-beszed-lepkefing-horn-gabor-elemzes-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 14:58","title":"Nem Őszöd, de véletlenül sem lepkefing Magyar Péter hangfelvétele az elemző szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17f334c-6c1a-4bea-8b0b-27e859793518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klára bejelentése, miszerint Gyurcsány Ferenc lemond a pártban viselt tisztségeiről és még el is válik, felrobbantotta az internet fideszes felét is.","shortLead":"Dobrev Klára bejelentése, miszerint Gyurcsány Ferenc lemond a pártban viselt tisztségeiről és még el is válik...","id":"20250508_gyurcsany-tavozas-fidesz-megafon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d17f334c-6c1a-4bea-8b0b-27e859793518.jpg","index":0,"item":"25b94fc5-3bc9-42c7-a6ed-710d3297b4de","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_gyurcsany-tavozas-fidesz-megafon","timestamp":"2025. május. 08. 14:40","title":"Ukránbarát globalisták állnak Gyurcsány lemondása mögött – ezt a narratívát tudta így hirtelen összerakni a kormányoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d204f0df-fb9b-4719-a0ed-87971a6d3a07","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A világ nyugati és keleti része is nagy erőkkel készül a náci Németország fölött aratott győzelem 80. évfordulójának megünneplésére, és félreértés ne essék, nekik van is mit ünnepelni rajta, ám itt a két világ közötti fura, egyszerre senki és mindenki földjén, Európa lichthófján nehéz győzelemként megélni a történteket, függetlenül attól, hogy annak idején ki és melyik oldalon vett részt a háborúban.","shortLead":"A világ nyugati és keleti része is nagy erőkkel készül a náci Németország fölött aratott győzelem 80. évfordulójának...","id":"20250509_gyozelem-napja-masodik-vilaghaboru-kozep-kelet-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d204f0df-fb9b-4719-a0ed-87971a6d3a07.jpg","index":0,"item":"b2e1beee-80fb-428b-a093-ed853e6ca93a","keywords":null,"link":"/360/20250509_gyozelem-napja-masodik-vilaghaboru-kozep-kelet-europa","timestamp":"2025. május. 09. 19:02","title":"Tatárdúlás, törökdúlás, felszabadúlás: miért nem tudunk máig mit kezdeni a győzelem napjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af6543e-8900-422f-95f2-392ba9520489","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Kepler nevű űrtávcsövének köszönhetően fedezték fel a tudósok a Kepler-10 bolygórendszert, amelynek az is lehet, hogy nem kettő, hanem három tagja van.","shortLead":"A NASA Kepler nevű űrtávcsövének köszönhetően fedezték fel a tudósok a Kepler-10 bolygórendszert, amelynek az is lehet...","id":"20250509_kepler-18b-oceanbolygo-vizi-vilag-exobolygo-urkutatas-nasa-kepler-urtavcso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2af6543e-8900-422f-95f2-392ba9520489.jpg","index":0,"item":"c2245d5d-3a55-4d63-88e1-006bdb87a2f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_kepler-18b-oceanbolygo-vizi-vilag-exobolygo-urkutatas-nasa-kepler-urtavcso","timestamp":"2025. május. 09. 19:03","title":"Semmi máshoz nem hasonlító, eddig sosem látott bolygó jöhetett létre a Földtől nem is olyan messze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]