[{"available":true,"c_guid":"dbdedde1-2f0b-4785-ba0f-b085aac747a2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy brit veterán indított támadást a gyűlölt jármű ellen. ","shortLead":"Egy brit veterán indított támadást a gyűlölt jármű ellen. ","id":"20250509_Sherman-tankkal-hajtottak-at-egy-Teslan-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbdedde1-2f0b-4785-ba0f-b085aac747a2.jpg","index":0,"item":"99263ce1-0e47-4cc2-ae96-9da7f621edae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250509_Sherman-tankkal-hajtottak-at-egy-Teslan-video","timestamp":"2025. május. 09. 10:20","title":"Látványos, de értelmetlen rombolás: Sherman tankkal hajtottak át egy Teslán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A GKI kutatóintézet megvizsgálta a pénzbeli uniós támogatások hatásait. A csatlakozás óta több mint 21,5 ezer milliárd forint támogatás érkezett Magyarországra. Felhívják a figyelmet azonban, hogy a pénzek egy része nem hatékonyan, túlárazott beszerzések során lett elköltve.","shortLead":"A GKI kutatóintézet megvizsgálta a pénzbeli uniós támogatások hatásait. A csatlakozás óta több mint 21,5 ezer milliárd...","id":"20250508_EU-s-penzek-nelkul-meg-jobban-docogne-a-magyar-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371.jpg","index":0,"item":"1026ba77-2311-4490-80f9-d01d69d81eff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_EU-s-penzek-nelkul-meg-jobban-docogne-a-magyar-gazdasag","timestamp":"2025. május. 08. 15:01","title":"21,5 ezer milliárd forint EU-támogatás érkezett Magyarországra 2004 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11a4bd8-03d0-48fd-9b69-30f20fd7b4c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"11 milliárd lett a 6,9-ből, a kormány szerint „a kellően gondos vevő” nem láthatta előre a drágulást.","shortLead":"11 milliárd lett a 6,9-ből, a kormány szerint „a kellően gondos vevő” nem láthatta előre a drágulást.","id":"20250509_Meszaros-Lorinc-V-Hid-bicskei-vasutallomas-dragulas-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f11a4bd8-03d0-48fd-9b69-30f20fd7b4c3.jpg","index":0,"item":"2e531d2b-bd45-494f-a4e9-6c94b9de12d8","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_Meszaros-Lorinc-V-Hid-bicskei-vasutallomas-dragulas-kozbeszerzes","timestamp":"2025. május. 09. 11:30","title":"Másfélszeres áron újította fel Mészáros Lőrinc a bicskei vasútállomást, kitalálja, mi volt az indok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5f42b9-9816-40b8-b4c0-40e367d59ae0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A balesetben nem sérült meg senki, a pilóta nem tudta megmagyarázni a hibát. ","shortLead":"A balesetben nem sérült meg senki, a pilóta nem tudta megmagyarázni a hibát. ","id":"20250509_pilota-kifutopalya-kigyulladt-Vancouver-british-airways-baleset-repulogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b5f42b9-9816-40b8-b4c0-40e367d59ae0.jpg","index":0,"item":"f47bd76b-85cd-40ab-86d4-4f6731550a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_pilota-kifutopalya-kigyulladt-Vancouver-british-airways-baleset-repulogep","timestamp":"2025. május. 09. 20:50","title":"Egy pilóta összecseréltre a kezeit a kifutópályán, emiatt kigyulladt egy Vancouverbe tartó brit repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Ghibli többségi tulajdonosa a koronavírus-járvány körüli állami beszerzéseknél is felbukkant.","shortLead":"A Ghibli többségi tulajdonosa a koronavírus-járvány körüli állami beszerzéseknél is felbukkant.","id":"20250508_kinai-hatteru-ceg-magyar-honvedseg-vasuti-szallitasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28.jpg","index":0,"item":"88eb67e9-c1f2-424a-984b-16342b22e1f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_kinai-hatteru-ceg-magyar-honvedseg-vasuti-szallitasok","timestamp":"2025. május. 08. 18:19","title":"Kínai hátterű cég bonyolítja a magyar honvédség vasúti szállításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A túlszabályozás, a túlzott állami beavatkozás hosszú távon roncsolhatja a gazdaságot Hernádi Zsolt szerint.","shortLead":"A túlszabályozás, a túlzott állami beavatkozás hosszú távon roncsolhatja a gazdaságot Hernádi Zsolt szerint.","id":"20250508_Mol-Hernadi-kormany-hagyjuk-a-piacot-szabadon-mukodni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251.jpg","index":0,"item":"928b3b3a-9fd4-461a-a504-ea38f8a99565","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_Mol-Hernadi-kormany-hagyjuk-a-piacot-szabadon-mukodni","timestamp":"2025. május. 08. 10:17","title":"A Mol-vezér odaszúrt a kormánynak: hagyjuk a piacot szabadon működni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Oroszbarát nyomorultnak nevezték a miniszterelnököt, aki csókot nyom egy tömeggyilkos gyűrűjére.","shortLead":"Oroszbarát nyomorultnak nevezték a miniszterelnököt, aki csókot nyom egy tömeggyilkos gyűrűjére.","id":"20250508_A-Moszkvaba-utazo-Fico-ellen-tuntetett-Pozsonyban-a-szlovak-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"d7508bb3-e275-421a-bae6-5e309f6328ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_A-Moszkvaba-utazo-Fico-ellen-tuntetett-Pozsonyban-a-szlovak-ellenzek","timestamp":"2025. május. 08. 21:35","title":"A Moszkvába utazó Fico ellen tüntetett Pozsonyban a szlovák ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfc349a-003f-4826-8c8e-1c2016fea6ad","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Megérte jó kapcsolatot ápolni az amerikai konzervatív agytrösztökkel: a Trump-adminisztráció készülő népesedési programjában a hazai családtámogatási rendszerből is ismert elemek bukkannak fel. Legalább ezzel igazolhatja a magyar modell sikerét az Orbán-kormány, ha már a romló születésszámok súlyos kudarcról árulkodnak.","shortLead":"Megérte jó kapcsolatot ápolni az amerikai konzervatív agytrösztökkel: a Trump-adminisztráció készülő népesedési...","id":"20250508_hvg-csaladtamogatas-demografia-amerikai-alom-magyar-altato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cfc349a-003f-4826-8c8e-1c2016fea6ad.jpg","index":0,"item":"604a982f-f727-4e25-99aa-66fec67b5bc6","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-csaladtamogatas-demografia-amerikai-alom-magyar-altato","timestamp":"2025. május. 08. 15:32","title":"A fideszes családpolitika elemei megjelenhetnek Trump népesedési programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]