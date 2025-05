Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4158702-cec2-4eb4-92df-ac84af98b92e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dmytro K. és Yurii K. tevékenysége már egy ideje ismert volt a magyar hatóságok előtt.","shortLead":"Dmytro K. és Yurii K. tevékenysége már egy ideje ismert volt a magyar hatóságok előtt.","id":"20250514_Kiderult-mivel-foglalkozott-a-ket-kiutasitott-ukran-kem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4158702-cec2-4eb4-92df-ac84af98b92e.jpg","index":0,"item":"da3fd057-1043-4b10-b3ce-f40cf5f2d225","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Kiderult-mivel-foglalkozott-a-ket-kiutasitott-ukran-kem","timestamp":"2025. május. 14. 08:53","title":"Kiderült, mivel foglalkozott a két kiutasított ukrán kém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia színész két nőt zaklatott egy 2021-es filmforgatáson. ","shortLead":"A francia színész két nőt zaklatott egy 2021-es filmforgatáson. ","id":"20250513_Gerard-Depardieu-szexualis-zaklatas-eliteltek-bunos-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638.jpg","index":0,"item":"340fac0c-9b8c-4814-8ed8-140c02131d76","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Gerard-Depardieu-szexualis-zaklatas-eliteltek-bunos-birosag","timestamp":"2025. május. 13. 11:02","title":"Gérard Depardieu-t bűnösnek ítélte a bíróság a szexuális zaklatási perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsztár térdét kétszer is műteni kellett, de egyebek mellett isiásszal, porckorongsérvvel és talpgyulladással is kínlódik. ","shortLead":"A filmsztár térdét kétszer is műteni kellett, de egyebek mellett isiásszal, porckorongsérvvel és talpgyulladással is...","id":"20250513_Tom-Hardy-egeszseg-terdmutet-isiasz-porckorongserv-serules-fuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02.jpg","index":0,"item":"465039c7-0f9a-4bc6-8372-4f91f14a050e","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Tom-Hardy-egeszseg-terdmutet-isiasz-porckorongserv-serules-fuggoseg","timestamp":"2025. május. 13. 13:46","title":"Tom Hardy annyira rossz egészségi állapotban van, hogy úgy érzi, darabokra hullik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3272804e-479a-46bb-8070-ea96eb5aaa10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Könnyebb lesz hazajutni a nyári koncertekről vagy épp elmenni az esti bulikba a BKK-járat módosításaival.","shortLead":"Könnyebb lesz hazajutni a nyári koncertekről vagy épp elmenni az esti bulikba a BKK-járat módosításaival.","id":"20250513_Juniustol-ejszaka-is-kozlekednek-majd-a-metrok-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3272804e-479a-46bb-8070-ea96eb5aaa10.jpg","index":0,"item":"e285b0ec-2e3b-4994-8414-cb05320206b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Juniustol-ejszaka-is-kozlekednek-majd-a-metrok-Budapesten","timestamp":"2025. május. 13. 12:25","title":"Nyártól késő éjszaka is hazavisz a metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0613ff-d168-41af-afe7-0e0e0d42f019","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Keir Starmer nem volt a házban, mert tavaly nyár óta a Downing Street-i kormányfői rezidencián lakik.","shortLead":"Keir Starmer nem volt a házban, mert tavaly nyár óta a Downing Street-i kormányfői rezidencián lakik.","id":"20250512_nagy-britannia-london-keir-starmer-miniszterelnok-haz-tuzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e0613ff-d168-41af-afe7-0e0e0d42f019.jpg","index":0,"item":"46f74f5b-6c6d-4d30-9ef7-50dd29fdbacc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_nagy-britannia-london-keir-starmer-miniszterelnok-haz-tuzeset","timestamp":"2025. május. 12. 18:46","title":"Tűz volt a brit miniszterelnök házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d092d4-0eb8-4bc8-8a01-bb4c5cf8f896","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tóth Endre szerint a rendszerváltás érdekében egyéni áldozatokat kell hozni.","shortLead":"Tóth Endre szerint a rendszerváltás érdekében egyéni áldozatokat kell hozni.","id":"20250512_momentum-mozgalom-toth-endre-orszaggyulesi-kepviselo-nem-indul-2026-valaszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2d092d4-0eb8-4bc8-8a01-bb4c5cf8f896.jpg","index":0,"item":"3fb3c715-d069-4eef-a011-4d2ae793898c","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_momentum-mozgalom-toth-endre-orszaggyulesi-kepviselo-nem-indul-2026-valaszas","timestamp":"2025. május. 12. 20:03","title":"Újabb momentumos képviselő jelentette be, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760ecef5-d0d6-48fb-b335-6af1c638b1f4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az első fokú ítéletet az ügyészség és a vádlott, illetve ügyvédje sem fogadta el.","shortLead":"Az első fokú ítéletet az ügyészség és a vádlott, illetve ügyvédje sem fogadta el.","id":"20250513_csalo-itelet-Magyarorszag-Dominika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/760ecef5-d0d6-48fb-b335-6af1c638b1f4.jpg","index":0,"item":"fc66c0d1-cf07-4873-a9b2-73ce1a6cf0d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_csalo-itelet-Magyarorszag-Dominika","timestamp":"2025. május. 13. 15:29","title":"Nyolc év börtönt kapott T. Alex, aki Dominikáról irányította a milliárdos magyarországi ingatlancsalásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3860d259-f1db-444a-986d-e1ccb555b0bc","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Régóta várták Dél-Amerikában.","shortLead":"Régóta várták Dél-Amerikában.","id":"20250512_carlo-ancelotti-brazil-szovetsegi-kapitany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3860d259-f1db-444a-986d-e1ccb555b0bc.jpg","index":0,"item":"098336ad-ce3a-4099-8c40-b64ab9beb7e6","keywords":null,"link":"/sport/20250512_carlo-ancelotti-brazil-szovetsegi-kapitany","timestamp":"2025. május. 12. 16:20","title":"Eldőlt: a spanyol bajnokság lezárultával Ancelotti lesz a brazil szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]