Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanúsítottak már a támadás tesztelési fázisában tartottak, nyomkövetővel ellátott csomagokat küldtek ukrajnai címekre.","shortLead":"A gyanúsítottak már a támadás tesztelési fázisában tartottak, nyomkövetővel ellátott csomagokat küldtek ukrajnai...","id":"20250514_ukrajna-kem-oroszorszag-orosz-ukran-haboru-nemetorszag-koln-rendorseg-kiszallitas-robbantas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe.jpg","index":0,"item":"cdd531f8-29d6-487c-8964-56f1d73dd9e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_ukrajna-kem-oroszorszag-orosz-ukran-haboru-nemetorszag-koln-rendorseg-kiszallitas-robbantas","timestamp":"2025. május. 14. 12:11","title":"Vélhetően orosz megbízásból szabotázsra készülő ukrán férfiakat tartóztattak le Németországban és Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b538aec-aa81-4d4f-a6a6-ff54cee10ed6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hasonló megoldást már használnak a hajózásban, ahonnan az ötlet származik. ","shortLead":"Hasonló megoldást már használnak a hajózásban, ahonnan az ötlet származik. ","id":"20250515_Meglepo-repulo-jarmu-a-CycloTech-BlackBird-elso-felszallasa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b538aec-aa81-4d4f-a6a6-ff54cee10ed6.jpg","index":0,"item":"37d362cd-5647-4d6d-9d74-9e366e7415a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Meglepo-repulo-jarmu-a-CycloTech-BlackBird-elso-felszallasa-video","timestamp":"2025. május. 15. 08:58","title":"Hordó alakban lévő rotorokkal emelkedik a levegőbe ez az egészen egyedi jármű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b80dec6-9562-458b-ab17-ccafb298e744","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év egészében 150-200 milliárd forint nyugdíjvagyon mehet el lakhatásra.","shortLead":"Az év egészében 150-200 milliárd forint nyugdíjvagyon mehet el lakhatásra.","id":"20250514_nyugdij-nyugdijpenztar-lakhatas-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b80dec6-9562-458b-ab17-ccafb298e744.jpg","index":0,"item":"d44f5120-267c-4119-bf97-e0bf4e7af119","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_nyugdij-nyugdijpenztar-lakhatas-megtakaritas","timestamp":"2025. május. 14. 12:32","title":"Nem hatotta meg a magyarokat a kormány által nyújtott lehetőség: a nyugdíjpénztári megtakarítások 1,5 százalékát vették eddig ki lakhatási célokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a9144-81fc-4848-be2d-87e00ed8cde8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Bizottsági meghallgatásán Polt Péter szakmailag kiemelkedő hegycsúcsként jellemezte a jelölését, Hende Csaba pedig arról beszélt, az alkotmánybírói függetlenség nem azt jelenti, hogy egy lakatlan szigetről kell érkeznie, ahol semmi politikai befolyás nem érte és nincs politikai hovatartozása.","shortLead":"Bizottsági meghallgatásán Polt Péter szakmailag kiemelkedő hegycsúcsként jellemezte a jelölését, Hende Csaba pedig...","id":"20250513_Polt-Peter-Hende-Csaba-alkotmanybiro_igazsagugyi_bizottsag-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7a9144-81fc-4848-be2d-87e00ed8cde8.jpg","index":0,"item":"ebd42433-7aa0-42ee-9a3a-af8990accb2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Polt-Peter-Hende-Csaba-alkotmanybiro_igazsagugyi_bizottsag-parlament","timestamp":"2025. május. 13. 16:49","title":"A \"szakmailag kiváló\" Polt Péter és Hende Csaba alkotmánybíróvá jelölését is támogatta az igazságügyi bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c8b67-10e9-45e6-85bc-d905b3175a41","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a törvény súlyos csapást mér a magyar közéletre, mivel közvetlenül lesz képes személyek és szervezetek életét, gazdálkodását, tevékenységét befolyásolni. Most tételesen összegyűjtik, hogy milyen jogi problémák merülnek fel a törvénytervezettel.","shortLead":"A szervezet szerint a törvény súlyos csapást mér a magyar közéletre, mivel közvetlenül lesz képes személyek és...","id":"20250514_ugyvedkor-orban-torvenyjavaslat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd9c8b67-10e9-45e6-85bc-d905b3175a41.jpg","index":0,"item":"c33ed381-2d14-4935-b95f-4dfae67d9159","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_ugyvedkor-orban-torvenyjavaslat-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 13:18","title":"Az ügyvédek szakmai egyesülete tételesen felsorolja, milyen jogi problémák vannak Orbánék legújabb törvényjavaslatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab737c8-4398-4472-97f7-94875e01b1ec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A jó öreg Volkswagen Bogár többe kerül, mint egy vadonatúj 8-as Golf.","shortLead":"A jó öreg Volkswagen Bogár többe kerül, mint egy vadonatúj 8-as Golf.","id":"20250515_felbukkant-egy-regi-vw-bogar-amit-eddig-meg-nem-is-hasznaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab737c8-4398-4472-97f7-94875e01b1ec.jpg","index":0,"item":"7d694ebd-29bf-4ea8-8a7e-d90fb8eb8f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_felbukkant-egy-regi-vw-bogar-amit-eddig-meg-nem-is-hasznaltak","timestamp":"2025. május. 15. 06:41","title":"Felbukkant egy régi VW Bogár, amit eddig még nem is használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fej-fej mellett haladnak a román elnökjelöltek egy friss felmérés szerint.","shortLead":"Fej-fej mellett haladnak a román elnökjelöltek egy friss felmérés szerint.","id":"20250513_Roman-valasztasok-a-fuggetlen-jelolt-utolerhette-a-szelsojobboldali-Simion-tamogatottsagat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40.jpg","index":0,"item":"c0242385-1a1f-4f2a-a99e-b898162d4be4","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Roman-valasztasok-a-fuggetlen-jelolt-utolerhette-a-szelsojobboldali-Simion-tamogatottsagat","timestamp":"2025. május. 13. 16:06","title":"Román közvélemény-kutatás: a független Dan beérhette a szélsőjobboldali Simiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602444df-7583-4f35-bb5f-503723d9b250","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a magyar szolgálatok már hosszú ideje érzékelnek intenzív tevékenységeket az ukrán szolgálatok részéről.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a magyar szolgálatok már hosszú ideje érzékelnek intenzív tevékenységeket az ukrán...","id":"20250514_kembotrany-ukrajna-kiutasitas-kocsis-mate-nemzetbiztonsagi-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/602444df-7583-4f35-bb5f-503723d9b250.jpg","index":0,"item":"908498f7-6a67-44cd-b8eb-cdf99ceebe18","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_kembotrany-ukrajna-kiutasitas-kocsis-mate-nemzetbiztonsagi-bizottsag","timestamp":"2025. május. 14. 13:37","title":"Kocsis Máté megnevezte a két kiutasított ukrán kémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]