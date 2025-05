Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Továbbra sem tudják kizárni, hogy mesterséges eredetű a vírus.","shortLead":"Továbbra sem tudják kizárni, hogy mesterséges eredetű a vírus.","id":"20250515_NEBIH-ragados-szaj-es-koromfajas-virus-vizsgalat-update","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"b1abf98a-9168-417e-ae4b-473294832bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_NEBIH-ragados-szaj-es-koromfajas-virus-vizsgalat-update","timestamp":"2025. május. 15. 11:32","title":"NÉBIH: Az eddigi vizsgálatok nem igazolták, hogy vendégmunkás vitte be a száj- és körömfájás vírust a kisbajcsi telepre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Meglepő mechanizmust fedeztek fel magyar kutatók: a kezelés során az emlőráksejtek „zombi” állapotba kerülve túlélik a kemoterápiát, elkerülve ezzel az immunrendszer támadását, később újra aktiválódnak, és újjáépítik a daganatot.","shortLead":"Meglepő mechanizmust fedeztek fel magyar kutatók: a kezelés során az emlőráksejtek „zombi” állapotba kerülve túlélik...","id":"20250515_mellrak-rakos-sejtek-kemoterapia-tuleles-ujabb-daganat-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80.jpg","index":0,"item":"d1ef1174-ab4e-4baf-8292-220af77bb160","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_mellrak-rakos-sejtek-kemoterapia-tuleles-ujabb-daganat-felfedezes","timestamp":"2025. május. 15. 12:33","title":"„Zombiként” élik túl a rákos sejtek a kemoterápiát, majd újabb daganatot okoznak – fedezték fel magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hibának érezné az új jegybankelnök az elődje által létrehozott alapítvány felszámolását, hiába futnak most a hatóságok az ottani pénz után.","shortLead":"Hibának érezné az új jegybankelnök az elődje által létrehozott alapítvány felszámolását, hiába futnak most a hatóságok...","id":"20250514_Varga-Mihaly-mnb-alapitvany-felszamolas-matolcsy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"6f5da2dd-cde5-459f-aaa6-6f925a435060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_Varga-Mihaly-mnb-alapitvany-felszamolas-matolcsy","timestamp":"2025. május. 14. 12:39","title":"Varga Mihály szerint sok pénzt vesztenének a magyarok, ha gyorsan felszámolnák az MNB alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Figyelmeztetést is kiadott a HungaroMet. ","shortLead":"Figyelmeztetést is kiadott a HungaroMet. ","id":"20250514_Keszitsek-az-esernyoket-heves-zivatarok-varnak-rank-csutortokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a.jpg","index":0,"item":"c7c88840-5d2b-489d-826f-77a75849d9e9","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Keszitsek-az-esernyoket-heves-zivatarok-varnak-rank-csutortokon","timestamp":"2025. május. 14. 11:55","title":"Erős szél, villámlás és heves zivatarok várnak ránk csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök azt mondta, egy ideig lelkiismeret-furdalása volt, azóta viszont úgy látja, nem a „köteles beszéd” miatt vesztett a Fidesz 2002-ben.","shortLead":"A házelnök azt mondta, egy ideig lelkiismeret-furdalása volt, azóta viszont úgy látja, nem a „köteles beszéd” miatt...","id":"20250515_Kover-Laszlo-Megbantam-a-koteles-beszedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2.jpg","index":0,"item":"9c711789-aee7-455a-8c18-5999e5e54867","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Kover-Laszlo-Megbantam-a-koteles-beszedet","timestamp":"2025. május. 15. 08:07","title":"Kövér László megbánta a „köteles beszédet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ce8c74-4174-4987-9cf6-ae05f380a639","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A többszörös Oscar-díjas Robert De Niro közönségkedvenc és színészgenerációk példaképe. Most, hogy életművéért is kitüntették Cannes-ban, felidézzük a legismertebb filmjeit.","shortLead":"A többszörös Oscar-díjas Robert De Niro közönségkedvenc és színészgenerációk példaképe. Most, hogy életművéért is...","id":"20250514_hvg-Robert-De-Niro-eletmudij-Cannes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58ce8c74-4174-4987-9cf6-ae05f380a639.jpg","index":0,"item":"1eab508b-5375-4d04-a032-e0a3eb98bfc3","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-Robert-De-Niro-eletmudij-Cannes","timestamp":"2025. május. 14. 14:40","title":"Nagy filmek, nagy szerepek: Robert De Niro életműve olyan, hogy nem lehetett nem díjazni Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163216af-a6c2-44ba-a1c8-0da10365509f","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Berlinben mutatta be a Huawei idei első viselhető újdonságait. Íme a Huawei Watch 5 okosóra, a Fit 4 okoskarkötő és a FreeBuds 6 fülhallgató.","shortLead":"Berlinben mutatta be a Huawei idei első viselhető újdonságait. Íme a Huawei Watch 5 okosóra, a Fit 4 okoskarkötő és...","id":"20250515_huawei-watch-5-okosora-fit-4-okoskarkoto-pro-freebuds-6-fulhallgato-bemutato-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/163216af-a6c2-44ba-a1c8-0da10365509f.jpg","index":0,"item":"3344c3db-4165-4609-ba4a-662fd71f4540","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_huawei-watch-5-okosora-fit-4-okoskarkoto-pro-freebuds-6-fulhallgato-bemutato-funkciok","timestamp":"2025. május. 15. 16:00","title":"Szuperszenzor van rajtuk: megjöttek a Huawei új okosórái, no meg a nem agybadugós új fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e39939d-d3bb-47eb-ab1b-6d775567f5e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos és Bill Gates neve is felsejlik annál a cégnél, mellyel most partnerségre lépett az Apple egy agyi chip kifejlesztéséhez.","shortLead":"Jeff Bezos és Bill Gates neve is felsejlik annál a cégnél, mellyel most partnerségre lépett az Apple egy agyi chip...","id":"20250514_apple-agy-szamitogep-interfesz-bci-synchron-iphone-iranyitas-gondolatokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e39939d-d3bb-47eb-ab1b-6d775567f5e9.jpg","index":0,"item":"8e354c91-fe1d-4fe6-8c3f-fe17bc9947d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_apple-agy-szamitogep-interfesz-bci-synchron-iphone-iranyitas-gondolatokkal","timestamp":"2025. május. 14. 09:10","title":"A Neuralink babérjaira törne az Apple, jöhet a gondolatokkal irányítható iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]