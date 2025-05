Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"abe56acd-cc33-410a-8128-9153935baf46","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A problémák gyökeréhez egészen a tavalyi, remekül sikerült szezonig kell visszakanyarodnunk. A gondokat azóta lavinaként görgetik maguk előtt a felek.","shortLead":"A problémák gyökeréhez egészen a tavalyi, remekül sikerült szezonig kell visszakanyarodnunk. A gondokat azóta...","id":"20250514_carlo-ancelotti-real-madrid-tavozas-brazil-labdarugo-valogatott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abe56acd-cc33-410a-8128-9153935baf46.jpg","index":0,"item":"c4537d52-8af7-4137-8e42-2a6f98cdacd8","keywords":null,"link":"/sport/20250514_carlo-ancelotti-real-madrid-tavozas-brazil-labdarugo-valogatott-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 16:52","title":"Fájdalmas és elkerülhetetlen szakítás lett a vége Ancelotti és a Real Madrid második házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b80dec6-9562-458b-ab17-ccafb298e744","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év egészében 150-200 milliárd forint nyugdíjvagyon mehet el lakhatásra.","shortLead":"Az év egészében 150-200 milliárd forint nyugdíjvagyon mehet el lakhatásra.","id":"20250514_nyugdij-nyugdijpenztar-lakhatas-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b80dec6-9562-458b-ab17-ccafb298e744.jpg","index":0,"item":"d44f5120-267c-4119-bf97-e0bf4e7af119","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_nyugdij-nyugdijpenztar-lakhatas-megtakaritas","timestamp":"2025. május. 14. 12:32","title":"Nem hatotta meg a magyarokat a kormány által nyújtott lehetőség: a nyugdíjpénztári megtakarítások 1,5 százalékát vették eddig ki lakhatási célokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb04c00e-f736-489e-906c-657153ddc5e5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mostanában meglehetősen gyakran fordul ez elő.","shortLead":"Mostanában meglehetősen gyakran fordul ez elő.","id":"20250513_foldrenges-napoly-campi-flegrei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb04c00e-f736-489e-906c-657153ddc5e5.jpg","index":0,"item":"ee3954a8-44cb-4cbb-a8cc-ea2229a5c01b","keywords":null,"link":"/elet/20250513_foldrenges-napoly-campi-flegrei","timestamp":"2025. május. 13. 19:19","title":"Földrengés okozott riadalmat Nápolyban és környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Itt a jó idő, és hétfő óta már a MÁV járatai is az előszezoni menetrend szerint közlekednek a Balatonnál. Cikkünkben összegyűjtöttük néhány hasznos információt, amely segítséget nyújthat az utazás megtervezésében. A választék ugyanis mindkét parton bőséges, hiszen vannak modern, klímás vonatok, 40 éves kocsik, és egy vonat, ami az ukrán határról indul a Balatonhoz. Segítünk eligazodni.","shortLead":"Itt a jó idő, és hétfő óta már a MÁV járatai is az előszezoni menetrend szerint közlekednek a Balatonnál. Cikkünkben...","id":"20250514_vonat-menetrend-balaton-lehetosegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"42d6a28c-2a54-4e29-beb3-74220383c5f0","keywords":null,"link":"/elet/20250514_vonat-menetrend-balaton-lehetosegek","timestamp":"2025. május. 14. 05:01","title":"Hogyan utazzunk vonattal a Balatonra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A héten már másodszor drágul a benzin. ","shortLead":"A héten már másodszor drágul a benzin. ","id":"20250514_Dragabb-lesz-a-tankolas-mutatjuk-az-arakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c.jpg","index":0,"item":"3b693442-bbe3-4902-979a-629f39874e89","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Dragabb-lesz-a-tankolas-mutatjuk-az-arakat","timestamp":"2025. május. 14. 14:07","title":"Drágább lesz a tankolás – mutatjuk az árakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0a5945-6ecc-43a1-bb4a-35bceae9c437","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Oroszországhoz való viszonya miatt hozták meg ezt a döntést. ","shortLead":"Az Oroszországhoz való viszonya miatt hozták meg ezt a döntést. ","id":"20250513_Lengyelorszag-beutazasi-tilalmat-rendel-el-Milorad-Dodik-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f0a5945-6ecc-43a1-bb4a-35bceae9c437.jpg","index":0,"item":"f0f29ca8-58aa-4114-8452-2a1174967fda","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Lengyelorszag-beutazasi-tilalmat-rendel-el-Milorad-Dodik-ellen","timestamp":"2025. május. 13. 21:13","title":"Lengyelország beutazási tilalmat rendel el Milorad Dodik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Keno Verseck a kémügy nyomán úgy értékeli, hogy túl a szalagcímekbe kínálkozó szenzáción, most dőlhet el: merre mennek a magyarok. Tehát hogy vissza tudnak-e térni a szabadsághoz és a demokráciához, vagy pedig az orosz típusú diktatúrát választják, Orbán Viktorral az élen.","shortLead":"Keno Verseck a kémügy nyomán úgy értékeli, hogy túl a szalagcímekbe kínálkozó szenzáción, most dőlhet el: merre mennek...","id":"20250514_Deutsche-Welle-Keno-Verseck-Magyarorszag-Ukrajna-kembotrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"015a6323-d93a-45af-8323-618e62c6fbb7","keywords":null,"link":"/360/20250514_Deutsche-Welle-Keno-Verseck-Magyarorszag-Ukrajna-kembotrany","timestamp":"2025. május. 14. 15:30","title":"Deutsche Welle-kommentár: Orbán a Navalnij ellen bevetett orosz módszereket átvéve lép fel Magyar Péter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc50f55-bd81-445c-859f-eac3afb7a5d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rémhírterjesztésért és állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért.","shortLead":"Rémhírterjesztésért és állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért.","id":"20250513_Magyar-Peter-feljelenti-Orban-Viktort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dc50f55-bd81-445c-859f-eac3afb7a5d6.jpg","index":0,"item":"6ce79598-a45f-4d97-903a-55098a84650e","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Magyar-Peter-feljelenti-Orban-Viktort","timestamp":"2025. május. 13. 19:02","title":"Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort a videója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]