[{"available":true,"c_guid":"15fb6818-e3ca-4bec-9279-52adfb5305c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török fegyveres erők most a kurd gerillák rejtekhelyeinek megsemmisítésére törekednek.","shortLead":"A török fegyveres erők most a kurd gerillák rejtekhelyeinek megsemmisítésére törekednek.","id":"20250515_torokorszag-kurdisztani-munkaspart-pkk-hadmuvelet-eszak-irak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15fb6818-e3ca-4bec-9279-52adfb5305c1.jpg","index":0,"item":"9fdc7a5e-8557-405e-8844-b840c2a58475","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_torokorszag-kurdisztani-munkaspart-pkk-hadmuvelet-eszak-irak","timestamp":"2025. május. 15. 13:41","title":"A törökök szerint még nem oszlott fel teljesen a Kurdisztáni Munkáspárt, ezért folytatják a hadműveleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630aeaae-c8f5-49be-9c1d-e3c9a4712544","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segítségével javíthat az iPhone-ok üzemidején az Apple. Szoftveres megoldásról van szó, nem igényel hardverfejlesztést.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segítségével javíthat az iPhone-ok üzemidején az Apple. Szoftveres megoldásról van szó, nem...","id":"20250514_apple-iphone-uzemido-javitas-ios-19-apple-intelligence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/630aeaae-c8f5-49be-9c1d-e3c9a4712544.jpg","index":0,"item":"1fb37fa4-f80e-42a6-9f5d-83be469b6288","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_apple-iphone-uzemido-javitas-ios-19-apple-intelligence","timestamp":"2025. május. 14. 22:03","title":"Valóra válhat minden iPhone-os álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől új öltözködési szabályokat vezetett be a kávézólánc, ami sokaknak nem tetszik.","shortLead":"Hétfőtől új öltözködési szabályokat vezetett be a kávézólánc, ami sokaknak nem tetszik.","id":"20250515_Sztrajkolnak-a-Starbucks-dolgozoi-Amerikaban-mert-betiltottak-a-mintas-ingeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a.jpg","index":0,"item":"104b0d5e-502c-47d9-9208-4bdc41ef5d31","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Sztrajkolnak-a-Starbucks-dolgozoi-Amerikaban-mert-betiltottak-a-mintas-ingeket","timestamp":"2025. május. 15. 06:11","title":"Sztrájkolnak a Starbucks dolgozói Amerikában, mert betiltották a mintás ingeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze két betűt írt ki a miniszterelnök, de rajta kívül senki sem tudja, mire gondolt.","shortLead":"Mindössze két betűt írt ki a miniszterelnök, de rajta kívül senki sem tudja, mire gondolt.","id":"20250515_Rejtelyeset-posztolt-a-Facebookon-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"4203cc40-e5bc-48fa-a23a-b47bfab87dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Rejtelyeset-posztolt-a-Facebookon-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 15. 08:28","title":"Hajnalban rejtélyeset posztolt a Facebookon Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2793196-2ecc-4476-bb34-bcc468825788","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Baidu Európában elsőként Svájcban kezdené el tesztelni az önvezető robotaxiját, de Törökországban is megvetné a lábát.","shortLead":"A kínai Baidu Európában elsőként Svájcban kezdené el tesztelni az önvezető robotaxiját, de Törökországban is megvetné...","id":"20250514_baidu-apollo-go-robotaxi-onvezeto-taxi-teszt-europa-svajc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2793196-2ecc-4476-bb34-bcc468825788.jpg","index":0,"item":"89e621c8-d166-4d45-9b0a-c5dd14a245f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_baidu-apollo-go-robotaxi-onvezeto-taxi-teszt-europa-svajc","timestamp":"2025. május. 14. 15:33","title":"Európában kezdi el tesztelni az önvezető taxijait Kína egyik legnagyobb technológiai cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e6b02a-1216-492e-b266-6b3e25283329","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A beruházás kétezer munkahelyet teremt.","shortLead":"A beruházás kétezer munkahelyet teremt.","id":"20250515_orban-viktor-byd-strategiai-egyuttmukodes-vang-csuanfu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3e6b02a-1216-492e-b266-6b3e25283329.jpg","index":0,"item":"84f80ead-5f42-4d02-8433-b82716739d43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_orban-viktor-byd-strategiai-egyuttmukodes-vang-csuanfu","timestamp":"2025. május. 15. 17:51","title":"Orbán: Magyarországra hozza európai központját a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d49b9-e36a-498f-8adb-b15a0006a8b0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"George Simion a félelmek szerint beállhat a szabotőrök sorába.","shortLead":"George Simion a félelmek szerint beállhat a szabotőrök sorába.","id":"20250516_politico-simion-orban-hasonlosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/234d49b9-e36a-498f-8adb-b15a0006a8b0.jpg","index":0,"item":"aea54994-8b10-41a3-81fe-fc120ec10090","keywords":null,"link":"/360/20250516_politico-simion-orban-hasonlosag","timestamp":"2025. május. 16. 07:30","title":"Politico: Az új román elnökesélyes miatt aggódik az EU, nehogy túlságosan hasonlítson Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Segítséget kapnak a nemzetiségi iskolák is, a nem egyházi magániskolák viszont nem.","shortLead":"Segítséget kapnak a nemzetiségi iskolák is, a nem egyházi magániskolák viszont nem.","id":"20250515_Tamogatast-kapnak-az-egyhazi-es-mas-nem-allami-intezmenyeknek-az-energiaszamlak-kifizetesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f.jpg","index":0,"item":"e7ca640c-fc85-4cd0-946a-3c94d8ad39f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Tamogatast-kapnak-az-egyhazi-es-mas-nem-allami-intezmenyeknek-az-energiaszamlak-kifizetesere","timestamp":"2025. május. 15. 10:16","title":"Támogatást kapnak az egyházi és más nem állami intézmények az energiaszámlák kifizetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]