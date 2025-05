Trump szerint az FBI korábbi igazgatója egy kagylókból kirakott számsorral szólított fel a meggyilkolására – írja a Guardian.

A komoly belpolitikai forrongást eredményező ügy azzal indult, hogy az FBI-t 2017-ig vezető James Comey az Instagram-oldalára feltöltött egy képet, amit egy tengerparti sétája közben fotózott le. Állítása szerint a kagylók már akkor sorrendbe voltak rendezve, és a 8647-es számot adták ki.

Ebből Trumpék és a republikánus véleményvezérek egy része azt vezette le, hogy Comey Trump megölésére buzdított a képpel.

Ez talán némi magyarázatot igényel. A 86 az amerikai angol szlengben az eltávolítást szimbolizálja. A történet szerint a manhattani Greenwich Village-ben volt egy népszerű kocsma, a Chumley’s, ami a Bedford Street 86 alatt állt. A Chumley’s azon felül, hogy egy remek hely, még arról volt nevezetes, hogy a viselkedni nem tudó részegeket nemes egyszerűséggel kidobták az utcára, azaz nyolcvanhatozták őket.

Innentől kezdve meg csak némi képzelőerő, no meg egy kis MAGA-torzítás kellett hozzá, hogy készen álljon a megfejtés, a 8647 annyit tesz, mint megszabadulni az USA 47. elnökétől.

Comey azóta törölte a posztját és a történteket azzal magyarázta, hogy ugyan sejtette, a kagylók politikai üzenetet rejtenek, semmiféle erőszakos megoldásra nem gondolt.

Ebben még igaza is lehet, mivel maguk a republikánusok voltak azok, akik még Joe Biden eltávolítását követelve árultak 8646 feliratú repicuccokat, persze az ő olvasatukban a 86 csakis a törvényes eltávolítást jelentette. Trump és követői azonban nem tudnak másra gondolni, csakis a politikai merényletre, és ezt a választásokra készülő Trump ellen elkövetett két merényletkísérlettel indokolják.

Ennek megfelelően a Trump embereivel feldúsított titkosszolgálat és az FBI is vizsgálatot indított, sőt a hírszerző szerveket vezető Tulsi Gabbard is bizonyítottnak látja a gyilkosságra való felbujtást, majd később a Fox Newsnak azt is elmondta, hogy szerinte ezért Comey-nak börtönben a helye.