Ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 6 perc késéssel érkeztek meg a végállomásra. Azzal büszkélkedik a MÁV-vezér, hogy a vonatok 83 százalékos pontossággal futottak be áprilisban „Vajon látta a filmet?" – teszi fel a költői kérdést Pottyondy, majd megjegyzi: „Egy skizofrén csávóról szól, aki terrorcselekményt hajt végre, miközben félholtra ver embereket". Pottyondy Edina az „átláthatósági" törvényről: Nem túl biztató egy olyan embertől, aki a Harcosok klubja című filmről nevezi el trollhadseregét A tervezhetőség hiánya, a gyenge exportteljesítmény és a beruházások visszaesése húzza vissza a magyar gazdaságot 2025-ben. A CIB szerint 1 százalékos lesz a GDP-növekedés, az euró stabilan 400 forint fölött maradhat James Comey fotóján a 8647-es szám szerepelt kagylóhéjakból kirakva, ezt találták fenyegetőnek. Az amerikai titkosszolgálat egy kagylós képből arra jutott, hogy meg akarja öletni Trumpot az FBI volt igazgatója A Rogán Antalhoz köthető, több kínai projektben is érintett Acemil és a Budapesti Erőművet egy Habony-féle magántőkealaphoz segítő VPP-csoport több cége is abba az újbudai irodaházba van bejegyezve, amelyet a BYD nemrég megvásárolt, hogy itt hozza létre európai központját. Habony- és Rogán-közeli cégek főbérlője lett a BYD az újbudai székház megvásárlásával A tilalom megszegése 168 eurós bírságot jelent, ismétlés esetén pedig a vezetői engedélyt is bevonhatják egy időre. Kitiltják az Euro 5-ös dízeleket Észak-Olaszország városaiból Kikapott, csak hetedik lett Gulácsi Péter és Willi Orban csapata. Lőw Zsolt nem jutott ki a Leipziggel a nemzetközi kupákba Beindult a cannes-i versenyprogram és láttunk már sárga mellényes francia tüntetőkről filmet, valamint a huszadik század krónikáját német lányok szemén keresztül. A vörös szőnyegen Tom Cruise körül volt a legnagyobb a felhajtás, aki a Mission: Impossible utolsó részével zár le egy harminc éve tartó sorozatot és a karrierjének egy fontos szakaszát. Folytatódik a helyszíni podcast tudósításunk a cannes-i filmfesztiválról. Lezárult Tom Cruise akcióhős korszaka Cannes-ban