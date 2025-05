Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4f0ff215-cdd7-44ee-937b-1ea748885c6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A walesi Space Forge nevű cég hamarosan olyan műholdat készít majd el, amely speciális kristályok magját gyártja le az űrben.","shortLead":"A walesi Space Forge nevű cég hamarosan olyan műholdat készít majd el, amely speciális kristályok magját gyártja le...","id":"20250516_space-forge-urgyar-muhold-kristaly-nato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f0ff215-cdd7-44ee-937b-1ea748885c6f.jpg","index":0,"item":"0ad3116c-dcbb-4c56-ae9f-7df23ac8b91f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_space-forge-urgyar-muhold-kristaly-nato","timestamp":"2025. május. 16. 12:03","title":"A NATO is támogatja az európai űrgyárat, amely szuperanyagokat fog készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d81ea6d-f697-4858-9b8e-d32a4006a3a1","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Hat pontban arról, hogy a politikusok, a város- és cégvezetők, valamint az egyszeri állampolgárok mit tehetnek annak érdekében, hogy csökkenjen az egészségre káros levegőszennyezés. Szerkesztett részlet az Ez nem a világ vége című könyvből.","shortLead":"Hat pontban arról, hogy a politikusok, a város- és cégvezetők, valamint az egyszeri állampolgárok mit tehetnek annak...","id":"20250517_Igy-csokkenthetjuk-a-legszennyezes-merteket-mindenhol-kozel-nullara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d81ea6d-f697-4858-9b8e-d32a4006a3a1.jpg","index":0,"item":"aa20f7e1-8098-419b-8767-77c9b139a112","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250517_Igy-csokkenthetjuk-a-legszennyezes-merteket-mindenhol-kozel-nullara","timestamp":"2025. május. 17. 19:13","title":"Így csökkenthetjük a légszennyezés mértékét mindenhol közel nullára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ezzel a harmadik nagy hitelminősítő is megvonta a legjobb, AAA államadós-osztályzatot a világ legerősebb gazdaságától.","shortLead":"Ezzel a harmadik nagy hitelminősítő is megvonta a legjobb, AAA államadós-osztályzatot a világ legerősebb gazdaságától.","id":"20250516_Leminositette-az-Egyesult-Allamokat-a-Moodys","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539.jpg","index":0,"item":"6291b06d-1116-43c3-9f84-70ea7f2da700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Leminositette-az-Egyesult-Allamokat-a-Moodys","timestamp":"2025. május. 16. 23:41","title":"Leminősítette az Egyesült Államokat a Moody's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3df7cd-d59c-495e-a00a-d017210961bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De neki is van főnöke.","shortLead":"De neki is van főnöke.","id":"20250516_A-TV2-programigazgatoja-nagyon-banja-a-Majka-ugyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b3df7cd-d59c-495e-a00a-d017210961bf.jpg","index":0,"item":"cbe66a72-0c5e-4780-9ec0-4bd2fa81823e","keywords":null,"link":"/elet/20250516_A-TV2-programigazgatoja-nagyon-banja-a-Majka-ugyet","timestamp":"2025. május. 16. 15:27","title":"A TV2 programigazgatója bánja, hogy elengedték Majkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc0f843-7cb6-441f-973c-c6ddafdcbf50","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője az Index pénteki cikkére hivatkozik.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője az Index pénteki cikkére hivatkozik.","id":"20250516_ukrajna-kembotrany-nemzetbiztonsagi-bizottsag-kocsis-mate-tisza-part-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc0f843-7cb6-441f-973c-c6ddafdcbf50.jpg","index":0,"item":"3d391ff2-a8dd-45e1-a3e8-a5b1007f3f1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_ukrajna-kembotrany-nemzetbiztonsagi-bizottsag-kocsis-mate-tisza-part-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 16. 17:30","title":"Kocsis Máté kezdeményezte a nemzetbiztonsági bizottság újbóli összehívását a kémbotrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524708b-7042-4f30-b772-0ecec249ee5c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":" A „parkettás” nem „luxusbörtön”, de egy egyágyas cellákkal, rács nélküli ablakokkal üzemelő intézmény.","shortLead":" A „parkettás” nem „luxusbörtön”, de egy egyágyas cellákkal, rács nélküli ablakokkal üzemelő intézmény.","id":"20250516_gyarfas-tamas-borton-kecskemet-parkettas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2524708b-7042-4f30-b772-0ecec249ee5c.jpg","index":0,"item":"7f29ee6d-75c8-436c-a968-a8d73d962000","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_gyarfas-tamas-borton-kecskemet-parkettas","timestamp":"2025. május. 16. 14:44","title":"Blikk: Gyárfás Tamás a kecskeméti „parkettás” börtönben fogja letölteni a büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a3baa1-d318-41ed-ab06-3bd767813738","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"O3 Partners néven folytatná az OXO Technologies, amely a jövőben tőzsdén jegyzett alapkezelőként határozná meg magát.","shortLead":"O3 Partners néven folytatná az OXO Technologies, amely a jövőben tőzsdén jegyzett alapkezelőként határozná meg magát.","id":"20250516_Atalakulna-nevet-valtana-es-az-amszterdami-tozsdere-menne-Oszko-Peter-befektetesi-cege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55a3baa1-d318-41ed-ab06-3bd767813738.jpg","index":0,"item":"a685e788-3494-4df9-84a9-5b4e45dd487b","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_Atalakulna-nevet-valtana-es-az-amszterdami-tozsdere-menne-Oszko-Peter-befektetesi-cege","timestamp":"2025. május. 16. 10:48","title":"Átalakulna, nevet váltana és az amszterdami tőzsdére menne Oszkó Péter befektetési cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586763b-37e7-4856-8143-bf27f752eff3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport szó szerint felkockázott egy agyszeletet, hogy információkat nyerjen a szerv energiamenedzselő rendszeréről. A tudósok érdeklődése indokolt, az agy ugyanis mindössze a testsúly 2 százalékát teszi ki, viszont 20 százalékkal részesedik a szervezet energiafogyasztásából.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport szó szerint felkockázott egy agyszeletet, hogy információkat nyerjen a szerv...","id":"20250516_hvg-mitrobrain-map-felkockazott-agy-terkep-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b586763b-37e7-4856-8143-bf27f752eff3.jpg","index":0,"item":"d44d143d-1971-4bfd-be72-be227cfb3044","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-mitrobrain-map-felkockazott-agy-terkep-energia","timestamp":"2025. május. 16. 16:15","title":"3x3x3 mm-es kockákra szeleteltek egy emberi agyat, és megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]