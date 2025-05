Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ca7c4b8e-760b-48b6-8ff1-e14da4b5c443","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány a pénzmosás elleni nemzetközi jogszabályok kiforgatásával használja fel azt a létező intézményrendszert, amellyel el tud hallgattatni bármilyen kritikus hangot. Azt a jogszabályt, amelyet a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására találtak ki. Egy szakértővel beszélgettünk a kockázatokról.","shortLead":"A kormány a pénzmosás elleni nemzetközi jogszabályok kiforgatásával használja fel azt a létező intézményrendszert...","id":"20250516_Lex-Putyin-szuverenitasvedelmi-hivatal-atlathatosagi-torveny-penzmosas-elleni-torveny-eltiltas-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca7c4b8e-760b-48b6-8ff1-e14da4b5c443.jpg","index":0,"item":"7fba866d-96a3-4010-b939-2cd388cbde03","keywords":null,"link":"/360/20250516_Lex-Putyin-szuverenitasvedelmi-hivatal-atlathatosagi-torveny-penzmosas-elleni-torveny-eltiltas-vallalkozas","timestamp":"2025. május. 16. 09:33","title":"Lex Putyin: a Szuverenitásvédelmi Hivatal akár vállalkozásokat is kipécézhet, hogy ellehetetlenítse őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetközi Sajtóintézet és a sajtó Vöröskeresztjének nevezett, New York-i székhelyű Committee to Protect Journalists is megszólalt.","shortLead":"A Nemzetközi Sajtóintézet és a sajtó Vöröskeresztjének nevezett, New York-i székhelyű Committee to Protect Journalists...","id":"20250516_nemzetkozi-ujsagiroszervezetek-atlathatosagi-torveny-magyarorszag-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c.jpg","index":0,"item":"067cf4ed-0bd7-48fb-8ecc-c7730565800c","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_nemzetkozi-ujsagiroszervezetek-atlathatosagi-torveny-magyarorszag-tiltakozas","timestamp":"2025. május. 16. 15:23","title":"Nemzetközi újságíró-szervezetek tiltakoznak az átláthatósági törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b1a13-d22c-48ca-bc00-b05d098f2388","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tilalom megszegése 168 eurós bírságot jelent, ismétlés esetén pedig a vezetői engedélyt is bevonhatják egy időre.","shortLead":"A tilalom megszegése 168 eurós bírságot jelent, ismétlés esetén pedig a vezetői engedélyt is bevonhatják egy időre.","id":"20250516_tilos-lesz-Euro-5-os-dizelautokat-hasznalni-Eszak-Olaszorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a9b1a13-d22c-48ca-bc00-b05d098f2388.jpg","index":0,"item":"273ad545-8c17-4aec-9e85-1307eba0f7f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_tilos-lesz-Euro-5-os-dizelautokat-hasznalni-Eszak-Olaszorszagban","timestamp":"2025. május. 16. 10:12","title":"Kitiltják az Euro 5-ös dízeleket Észak-Olaszország városaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524708b-7042-4f30-b772-0ecec249ee5c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":" A „parkettás” nem „luxusbörtön”, de egy egyágyas cellákkal, rács nélküli ablakokkal üzemelő intézmény.","shortLead":" A „parkettás” nem „luxusbörtön”, de egy egyágyas cellákkal, rács nélküli ablakokkal üzemelő intézmény.","id":"20250516_gyarfas-tamas-borton-kecskemet-parkettas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2524708b-7042-4f30-b772-0ecec249ee5c.jpg","index":0,"item":"7f29ee6d-75c8-436c-a968-a8d73d962000","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_gyarfas-tamas-borton-kecskemet-parkettas","timestamp":"2025. május. 16. 14:44","title":"Blikk: Gyárfás Tamás a kecskeméti „parkettás” börtönben fogja letölteni a büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0b3bc6-2fe5-45b4-a3d3-7daad3bd48ec","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az nem derült ki, hogy mennyire kiélezett pályáztatás előzte meg a megbízást.","shortLead":"Az nem derült ki, hogy mennyire kiélezett pályáztatás előzte meg a megbízást.","id":"20250516_Meszaros-Lorinc-autopalyakezeloje-8-milliardert-adott-munkat-Meszaros-Lorinc-cegenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0b3bc6-2fe5-45b4-a3d3-7daad3bd48ec.jpg","index":0,"item":"4b442cd5-81f0-4796-a9b1-2000857b9c1a","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_Meszaros-Lorinc-autopalyakezeloje-8-milliardert-adott-munkat-Meszaros-Lorinc-cegenek","timestamp":"2025. május. 16. 12:09","title":"Mészáros Lőrinc autópálya-kezelője 8 milliárdért adott munkát Mészáros Lőrinc cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac4c680-becf-447e-bfba-d947469e84a9","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Ugyanazon a napon két hollywoodi filmistennel is testközelbe kerültünk a cannes-i filmfesztiválon: előbb egy abszurd drámához hasonlító másfél órás beszélgetést hallgattunk végig Robert De Niróval, majd tőlünk pár méterre lelkendezett harminc percig Quentin Tarantino. Helyszíni podcastadásunkban minden izgalmas cannes-i történésről beszámolunk!","shortLead":"Ugyanazon a napon két hollywoodi filmistennel is testközelbe kerültünk a cannes-i filmfesztiválon: előbb egy abszurd...","id":"20250516_cannes-filmfesztival-robert-de-niro-quentin-tarantino-helyszini-tudositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bac4c680-becf-447e-bfba-d947469e84a9.jpg","index":0,"item":"6ed4d1b3-d254-44ce-bc44-2b4a22b5caf9","keywords":null,"link":"/kultura/20250516_cannes-filmfesztival-robert-de-niro-quentin-tarantino-helyszini-tudositas","timestamp":"2025. május. 16. 16:20","title":"Robert De Niro tényleg nem a szavak embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605185c4-1fb1-4228-813a-0edc420f7cf7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a sportos vonalvezetésű patinás Skoda egészen a 70-es évekig tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a sportos vonalvezetésű patinás Skoda egészen a 70-es évekig tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250517_szocialista-sportkupe-meregdraga-regi-skoda-110-r-tunt-fel-a-szinen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/605185c4-1fb1-4228-813a-0edc420f7cf7.jpg","index":0,"item":"d4795fce-7853-43f5-883c-4dfb9e6409f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250517_szocialista-sportkupe-meregdraga-regi-skoda-110-r-tunt-fel-a-szinen","timestamp":"2025. május. 17. 07:21","title":"Szocialista sportkupé: méregdrága régi Skoda tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f6207c-b85f-4dd3-959d-ffc787140014","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A három év utáni első közvetlen orosz–ukrán tárgyalások legnagyobb eredménye az volt, hogy egyik fél sem állt fel, ám az egyértelmű, hogy az álláspontok ugyanolyan távol vannak egymástól, mint a 2022 februárjában kezdődött háború első napjaiban. A kompromisszumok nélküli isztambuli alkudozás Moszkvának kedvez, mert úgy folytathatja az agressziót, hogy közben úgy néz ki, mintha a Kreml valóban békét akarna. Egyelőre nem tudni, mikor folytatódik a párbeszéd.","shortLead":"A három év utáni első közvetlen orosz–ukrán tárgyalások legnagyobb eredménye az volt, hogy egyik fél sem állt fel, ám...","id":"20250516_isztambul-ukran-orosz-targyalas-vege-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01f6207c-b85f-4dd3-959d-ffc787140014.jpg","index":0,"item":"55f9dd5b-2eb5-40cf-b3f1-5f13beb43267","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_isztambul-ukran-orosz-targyalas-vege-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 16:28","title":"Moszkva jött ki jól az isztambuli ukrán–orosz tárgyalások első napjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]