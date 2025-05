Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70052f4a-d8ac-4a96-8d8b-d8199742fe39","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A. G. Sulzberger a Notre-Dame Kellogg Institute for International Studies rendezvényén tartott előadást, és a szöveget most teljes egészében nyilvánosságra hozták. Magyarország többször is előkerül benne, a sajtó megregulázásának ötpontos receptjét a magyar kormány tevékenysége alapján ismerteti. Orbán Balázst, Orbán Viktor politikai igazgatóját elrettentő példaként idézi.","shortLead":"A. G. Sulzberger a Notre-Dame Kellogg Institute for International Studies rendezvényén tartott előadást, és a szöveget...","id":"20250514_demokracia-sajtoszabadsag-Orban-kormany-New-York-Times-kiado-Sulzberger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70052f4a-d8ac-4a96-8d8b-d8199742fe39.jpg","index":0,"item":"cbc143e3-b063-42f2-b0c0-62ab63d05402","keywords":null,"link":"/360/20250514_demokracia-sajtoszabadsag-Orban-kormany-New-York-Times-kiado-Sulzberger","timestamp":"2025. május. 14. 12:04","title":"„Szabad embereknek szabad sajtóra van szükségük” – a magyar kormány alattomos médiapolitikájáról is ír a The New York Times kiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62097e17-abc1-45f5-89b6-65008aef3f67","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"És itt nem kizárólag a házi méhekre gondolt hanem minden be- és megporzóra a zCast legújabb adásának ökológus vendége, Bihaly Áron, aki számos méhes kérdésre választ ad. Miben más a házi és a vadméh? Mik fenyegetik a megporzókat? Mi lenne velünk nélkülük és mit tehetünk értük? Van egy jó híre is: itthon elég, ha csak megvédjük őket, mert ha számuk fogyatkozik is, de legalább még vannak.","shortLead":"És itt nem kizárólag a házi méhekre gondolt hanem minden be- és megporzóra a zCast legújabb adásának ökológus vendége...","id":"20250514_zcast-mehek-beporzok-megporzok-pollinatorok-mehlegelok-darazs-garazsok-bihaly-aron-okologus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62097e17-abc1-45f5-89b6-65008aef3f67.jpg","index":0,"item":"eea427b6-8f99-47e2-95e3-63445fa26c38","keywords":null,"link":"/zhvg/20250514_zcast-mehek-beporzok-megporzok-pollinatorok-mehlegelok-darazs-garazsok-bihaly-aron-okologus-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 15:00","title":"zCast: A méhek védelme ott kezdődik, hogy megváltoztatjuk a szépről alkotott fogalmunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint ellenkező esetben a törvény visszafordíthatatlan károkat okoz a magyar demokrácia szempontjából.","shortLead":"A főpolgármester szerint ellenkező esetben a törvény visszafordíthatatlan károkat okoz a magyar demokrácia...","id":"20250515_Karacsony-Gergely-nyilt-levelben-keri-Von-der-Leyent-hogy-fuggessze-fel-az-uldozesi-torveny-vegrehajtasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836.jpg","index":0,"item":"34ac037e-86c5-4af1-8835-9d37193414c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Karacsony-Gergely-nyilt-levelben-keri-Von-der-Leyent-hogy-fuggessze-fel-az-uldozesi-torveny-vegrehajtasat","timestamp":"2025. május. 15. 08:32","title":"Karácsony Gergely Brüsszelben fogja kérni az üldözési törvény felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Valamennyi lap szerint az ellenzék erősödése miatt szánta el magát a kormány a lépésre.","shortLead":"Valamennyi lap szerint az ellenzék erősödése miatt szánta el magát a kormány a lépésre.","id":"20250514_atlathatosagi-torveny-javaslat-benyujtas-kulfoldi-sajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"1468e881-0b4a-46de-8c2d-0a654cddd50d","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_atlathatosagi-torveny-javaslat-benyujtas-kulfoldi-sajto","timestamp":"2025. május. 14. 16:55","title":"A külföldi sajtó sem hagyta szó nélkül az átláthatósági törvény javaslatának benyújtását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt vezérkari főnök tollat ragadott, és nyílt levelet írt a kormányzati politikusoknak, akik az ukrán titkosszolgálatok segítésével vádolják. Ruszin-Szendi szerint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat inkompetens vezetése a ludas a fiaskóért, mely nemrég került oda teljesen idegen területről.","shortLead":"A volt vezérkari főnök tollat ragadott, és nyílt levelet írt a kormányzati politikusoknak, akik az ukrán...","id":"20250514_Ruszin-Szendi-Romulusz-nyilt-levelben-harit-es-felelosoket-nevezett-meg-a-kembotranyban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238.jpg","index":0,"item":"c6f7bb1f-dfb7-43d8-b08b-6d88cf34f6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Ruszin-Szendi-Romulusz-nyilt-levelben-harit-es-felelosoket-nevezett-meg-a-kembotranyban","timestamp":"2025. május. 14. 11:41","title":"Ruszin-Szendi Romulusz nyílt levélben nevezi meg a kémbotrány felelőseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7af65a-7220-4daa-aee2-a051ce050c73","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Külön, személyre szabott kormányrendelettel és a „kormányzati igazgatási hősi juttatás” jogcím bevezetésével igyekszik kárpótolni Orbán Viktor az újdörögdi gránátbaleset általa hősnek nevezett megsérült kormánytisztviselőjét, aki elvesztette mindkét kezét és más, súlyos, maradandó egészségkárosodást is szenvedett. ","shortLead":"Külön, személyre szabott kormányrendelettel és a „kormányzati igazgatási hősi juttatás” jogcím bevezetésével igyekszik...","id":"20250514_Az-ujdorogdi-granatbalesetben-serult-kormanytisztviselo-egyedi-hosi-juttatast-ingyen-allami-lakast-es-korhazi-ellatast-kap-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf7af65a-7220-4daa-aee2-a051ce050c73.jpg","index":0,"item":"54e91ce2-3208-4e14-a30b-b100b96eaf1e","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Az-ujdorogdi-granatbalesetben-serult-kormanytisztviselo-egyedi-hosi-juttatast-ingyen-allami-lakast-es-korhazi-ellatast-kap-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 17:27","title":"Az újdörögdi gránátbalesetben megsérült kormánytisztviselő egyedi „hősi juttatást”, ingyen állami lakást és kórházi ellátást kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6976ce16-a939-4a28-9593-9979bd9c4403","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250514_Marabu-Feknyuz-Lex-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6976ce16-a939-4a28-9593-9979bd9c4403.jpg","index":0,"item":"49b91a95-5cb0-4ad7-a44c-c77d7513adf1","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Marabu-Feknyuz-Lex-poloska","timestamp":"2025. május. 14. 18:25","title":"Marabu Féknyúz: Lex poloska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint pontosan tudják, hogy ki hozza a döntéseket orosz oldalon, és ennek megfelelően fognak cselekedni.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint pontosan tudják, hogy ki hozza a döntéseket orosz oldalon, és ennek megfelelően fognak...","id":"20250515_Zelenszkij-szerint-az-Isztambulba-erkezo-orosz-kuldottseg-csak-szinhazi-diszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"938d56af-0e06-4eaa-9bec-18eb777fad7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Zelenszkij-szerint-az-Isztambulba-erkezo-orosz-kuldottseg-csak-szinhazi-diszlet","timestamp":"2025. május. 15. 12:36","title":"Zelenszkij szerint az Isztambulba érkező orosz küldöttség „színházi kellék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]