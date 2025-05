Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d9b11db8-edb3-452a-9686-2a175bbc5cba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió már hajók százai ellen vezetett be szankciókat.","shortLead":"Az Európai Unió már hajók százai ellen vezetett be szankciókat.","id":"20250516_balti-tengeri-tanacs-orosz-arnyekflotta-EU-szabalyzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9b11db8-edb3-452a-9686-2a175bbc5cba.jpg","index":0,"item":"e1be985c-973d-4fca-af3b-4bbbeac636c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_balti-tengeri-tanacs-orosz-arnyekflotta-EU-szabalyzas","timestamp":"2025. május. 16. 21:05","title":"A Balti-tengeri Tanács tagállamai közös fellépést sürgetnek az orosz árnyékflottával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589acf92-68fc-4f7d-ba45-a61789095953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 óra alatt több mint 150 terrorista célpontra mértek csapást a Gázai övezet egész területén.","shortLead":"24 óra alatt több mint 150 terrorista célpontra mértek csapást a Gázai övezet egész területén.","id":"20250517_izrael-gaza-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/589acf92-68fc-4f7d-ba45-a61789095953.jpg","index":0,"item":"6c3fbf7a-12fe-4e9d-a81a-d1b42ea63d40","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_izrael-gaza-tamadas","timestamp":"2025. május. 17. 11:48","title":"Trump hazautazott, Izrael támadásba lendült Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456c6ca3-21af-407b-884f-295cb82581c4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"És ha már bejelentették a „jó hírt”, gyorsan brüsszeleztek is egyet a közleményben.","shortLead":"És ha már bejelentették a „jó hírt”, gyorsan brüsszeleztek is egyet a közleményben.","id":"20250516_Kamatmentes-hitel-szaj--es-koromfajas-bajba-jutott-allattartok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/456c6ca3-21af-407b-884f-295cb82581c4.jpg","index":0,"item":"8df25e68-7d20-4ba8-bd60-929073fb08c7","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_Kamatmentes-hitel-szaj--es-koromfajas-bajba-jutott-allattartok","timestamp":"2025. május. 16. 12:35","title":"Kamatmentes hitelt adna a kormány a száj- és körömfájás miatt bajba jutott állattartóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5750bec-a70b-4c82-9c2c-d6b3fb5c2caf","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Tényleg a szex a fő témája a Mindhalálig szex című minisorozatnak, és tényleg kifejezetten bevállalósan beszél a szexualitásról, mégis sokkal több és sokkal súlyosabb kacagtató szexkomédiánál. Kritika.","shortLead":"Tényleg a szex a fő témája a Mindhalálig szex című minisorozatnak, és tényleg kifejezetten bevállalósan beszél...","id":"20250516_dying-for-sex-kritika-mindhalalig-szex-michelle-williams-hulu-sorozat-streaming-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5750bec-a70b-4c82-9c2c-d6b3fb5c2caf.jpg","index":0,"item":"4b552688-cbef-4ed1-ab0c-60de9379cbfe","keywords":null,"link":"/kultura/20250516_dying-for-sex-kritika-mindhalalig-szex-michelle-williams-hulu-sorozat-streaming-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 17:07","title":"Pajzán és perverz, de a szexnél sokkal többről szól ez a kiváló sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2d6a40-d9ef-4ecf-89ff-bedd0678a4d6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az oroszok egy katonai bázisra céloztak, egy civil buszt találtak el.","shortLead":"Az oroszok egy katonai bázisra céloztak, egy civil buszt találtak el.","id":"20250517_Kilenc-ember-vesztette-eletet-Ukrajnaban-egy-orosz-legitamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2d6a40-d9ef-4ecf-89ff-bedd0678a4d6.jpg","index":0,"item":"994d2e34-3931-43b6-a3cf-6a6996c72c9a","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_Kilenc-ember-vesztette-eletet-Ukrajnaban-egy-orosz-legitamadasban","timestamp":"2025. május. 17. 08:10","title":"Kilenc ember vesztette életét Ukrajnában egy orosz dróntámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0b3bc6-2fe5-45b4-a3d3-7daad3bd48ec","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az nem derült ki, hogy mennyire kiélezett pályáztatás előzte meg a megbízást.","shortLead":"Az nem derült ki, hogy mennyire kiélezett pályáztatás előzte meg a megbízást.","id":"20250516_Meszaros-Lorinc-autopalyakezeloje-8-milliardert-adott-munkat-Meszaros-Lorinc-cegenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0b3bc6-2fe5-45b4-a3d3-7daad3bd48ec.jpg","index":0,"item":"4b442cd5-81f0-4796-a9b1-2000857b9c1a","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_Meszaros-Lorinc-autopalyakezeloje-8-milliardert-adott-munkat-Meszaros-Lorinc-cegenek","timestamp":"2025. május. 16. 12:09","title":"Mészáros Lőrinc autópálya-kezelője 8 milliárdért adott munkát Mészáros Lőrinc cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az agrárközgazdász szerint borzasztó évük lesz idén a gyümölcstermesztőknek.","shortLead":"Az agrárközgazdász szerint borzasztó évük lesz idén a gyümölcstermesztőknek.","id":"20250516_Rasko-Gyorgy-gyumolcsosok-fagykar-import","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"e92de308-e82a-4467-81be-adba9161f9ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Rasko-Gyorgy-gyumolcsosok-fagykar-import","timestamp":"2025. május. 16. 13:32","title":"Raskó György: A gyümölcsösök nagy része teljesen elfagyott, importra szorul az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c4491b-fb63-4965-9800-08f6aeee31b2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"James Comey fotóján a 8647-es szám szerepelt kagylóhéjakból kirakva, ezt találták fenyegetőnek.","shortLead":"James Comey fotóján a 8647-es szám szerepelt kagylóhéjakból kirakva, ezt találták fenyegetőnek.","id":"20250516_egyesult-allamok-titkosszolgalat-kagylo-james-comey-fbi-donald-trump-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84c4491b-fb63-4965-9800-08f6aeee31b2.jpg","index":0,"item":"abf8020d-986e-4631-b70c-d5905adf6894","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_egyesult-allamok-titkosszolgalat-kagylo-james-comey-fbi-donald-trump-gyilkossag","timestamp":"2025. május. 16. 11:52","title":"Az amerikai titkosszolgálat egy kagylós képből arra jutott, hogy meg akarja öletni Trumpot az FBI volt igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]