[{"available":true,"c_guid":"fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mostantól a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset a „nettó átlagkereset”. A KSH emellett újraszámolta a kereseti statisztikákat 2019-ig visszamenőleg, de ez nem okozott jelentős változást.","shortLead":"Mostantól a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset a „nettó átlagkereset”. A KSH emellett...","id":"20250520_A-KSH-uj-definicioval-szamolja-a-netto-atlagkeresetet-mindjart-magasabb-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e.jpg","index":0,"item":"d6efef73-accc-4e14-8e47-1060b46ee4aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-KSH-uj-definicioval-szamolja-a-netto-atlagkeresetet-mindjart-magasabb-lett","timestamp":"2025. május. 20. 09:20","title":"A KSH új definícióval számolja a nettó átlagkeresetet, mindjárt magasabb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhős idő, zápor, egyes megyékben enyhébb, citromsárga figyelmeztetés – így indul a hét időjárása.","shortLead":"Felhős idő, zápor, egyes megyékben enyhébb, citromsárga figyelmeztetés – így indul a hét időjárása.","id":"20250519_Csapadekos-felhos-idovel-indul-a-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a.jpg","index":0,"item":"7caecdf1-d2e2-44f1-a597-e87a7f267e02","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Csapadekos-felhos-idovel-indul-a-het","timestamp":"2025. május. 19. 07:33","title":"Csapadékos, felhős idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vasárnap a BOK-csarnokban tartotta nyitó rendezvényét az Orbán Viktor által meghirdetett Harcosok Klubja – azaz lényegében egy fideszes trollhadsereg, amely a választásokig hátralévő 11 hónapban vonná irányítása alá a kommentszekciókat a közösségi oldalakon. Menczer Tamás, Szijjártó Péter, Lázár János, Szentkirályi Alexandra és mások után Orbán Viktor lépett színre.","shortLead":"Vasárnap a BOK-csarnokban tartotta nyitó rendezvényét az Orbán Viktor által meghirdetett Harcosok Klubja – azaz...","id":"20250518_Orban-Viktor-harcosok-klubja-bok-csarnok-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae.jpg","index":0,"item":"1f64538a-e0f9-437f-9141-bc3322c492a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Orban-Viktor-harcosok-klubja-bok-csarnok-beszed-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 21:29","title":"Orbán Viktor: A szív végül legyőzi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b938d83-ecad-4a07-befa-20a7df22f1ba","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc feleségének pasztell dizájner stílusa finoman szólva is elüt a magyar egészségügy elátkozott állapotától. Pedig jótékonykodni lehetne rongyrázás nélkül is.","shortLead":"Mészáros Lőrinc feleségének pasztell dizájner stílusa finoman szólva is elüt a magyar egészségügy elátkozott...","id":"20250519_varkonyi-andrea-dizajner-ruha-korhaz-rongyrazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b938d83-ecad-4a07-befa-20a7df22f1ba.jpg","index":0,"item":"e92921ad-d318-42ef-8a72-19175d2a0453","keywords":null,"link":"/360/20250519_varkonyi-andrea-dizajner-ruha-korhaz-rongyrazas","timestamp":"2025. május. 19. 13:51","title":"A Dior táska nem való a kórházba – Várkonyi Andreának lenne mit tanulnia Katalin hercegnétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f04282-40ab-409b-a7b2-090380ee6417","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Olyan sok műhold kering már a Föld körül, hogy forgalomirányítás kell az űrbe is. A gyorsan bővülő piacból egy kis magyar műholdgyártó, a C3S Elektronikai Fejlesztő Kft., is igyekszik kivenni a részét. A cég ügyvezető-tulajdonosával, Horváth Gyulával beszélgettünk, arról is kérdeztük, mit vár az újabb magyar űrhajós küldetésétől.","shortLead":"Olyan sok műhold kering már a Föld körül, hogy forgalomirányítás kell az űrbe is. A gyorsan bővülő piacból egy kis...","id":"20250519_hvg-horvath-gyula-uripari-mernok-c3a-interju-adok-es-vevok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33f04282-40ab-409b-a7b2-090380ee6417.jpg","index":0,"item":"4efe1701-de11-4c6a-8557-4e8d5d6c441c","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-horvath-gyula-uripari-mernok-c3a-interju-adok-es-vevok","timestamp":"2025. május. 19. 13:30","title":"A magyar műholdgyártó, amelyik Elon Musk Starlinkjét is lekörözte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fény derülhetett arra, miért lett ekkora lemaradása az Apple-nek a mesterséges intelligencia terén – és hogy mivel nem érdemes számolni az iOS 19 júniusi bemutatóján.","shortLead":"Fény derülhetett arra, miért lett ekkora lemaradása az Apple-nek a mesterséges intelligencia terén – és hogy mivel nem...","id":"20250519_apple-mesterseges-intelligencia-strategiai-hibak-siri-keses-tervek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"3cd72872-4d38-4bcf-96df-095c2bfe2fe7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_apple-mesterseges-intelligencia-strategiai-hibak-siri-keses-tervek","timestamp":"2025. május. 19. 18:03","title":"Idén sem érdemes várni az Apple tavaly beharangozott újdonságait – de jöhet egy fontos változás az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a584c2d-8374-480f-ad63-37fabe540fa5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Intenzív osztályon ápolják, de úgy tűnik, nincs életveszélyben.","shortLead":"Intenzív osztályon ápolják, de úgy tűnik, nincs életveszélyben.","id":"20250518_Lucio-robbanas-egesi-serulesek-brazil-focista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a584c2d-8374-480f-ad63-37fabe540fa5.jpg","index":0,"item":"636d3e85-0d38-4e7d-8413-3ebbbdeba42a","keywords":null,"link":"/sport/20250518_Lucio-robbanas-egesi-serulesek-brazil-focista","timestamp":"2025. május. 18. 15:51","title":"Testének közel ötödén megégett a világbajnok focista egy robbanásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már fejlesztés alatt áll az OpenAI egyik óriási adatközpontja az Egyesült Államokban, de Abu-Dhabiban erre is rálicitálhat a cég – egy csaknem négyszer ekkorával.","shortLead":"Már fejlesztés alatt áll az OpenAI egyik óriási adatközpontja az Egyesült Államokban, de Abu-Dhabiban erre is...","id":"20250519_openai-stargate-adatkozpont-kampusz-abu-dhabi-5-gigawatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"96d5ddc9-2fef-4f28-9a37-f582904eecfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_openai-stargate-adatkozpont-kampusz-abu-dhabi-5-gigawatt","timestamp":"2025. május. 19. 12:03","title":"Nagyobb lenne az OpenAI új adatközpontja, mint Monaco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]