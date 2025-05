Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár perccel a kezdés előtt értesítették a frakciókat, hogy az átláthatósági törvény ügyében a Fidesz rendkívüli bizottsági ülést hívott össze hétfő kora délutánra. A HVG kiderítette, mi a tervük ezzel, és ez a tárgyalási folyamat felgyorsítását jelenti-e.","shortLead":"Pár perccel a kezdés előtt értesítették a frakciókat, hogy az átláthatósági törvény ügyében a Fidesz rendkívüli...","id":"20250519_Nyolc-perc-alatt-hivtak-ossze-rendkivuli-bizottsagi-ulest-az-atlathatosagi-torveny-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"1e5da99a-396e-48c4-aed1-ad927eff90fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Nyolc-perc-alatt-hivtak-ossze-rendkivuli-bizottsagi-ulest-az-atlathatosagi-torveny-miatt-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 13:17","title":"Nyolc perc alatt hívott össze a Fidesz rendkívüli bizottsági ülést az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az eladásokon belül két számjegyű növekedésük van a négy évszakos gumiknak.","shortLead":"Az eladásokon belül két számjegyű növekedésük van a négy évszakos gumiknak.","id":"20250520_egyre-inkabb-negyevszakost-vesznek-az-autosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906.jpg","index":0,"item":"ccedd722-3f70-446f-a836-b3cac6b66fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_egyre-inkabb-negyevszakost-vesznek-az-autosok","timestamp":"2025. május. 20. 08:33","title":"Eldőlni látszik a téli-nyári gumicsere kérdése, egyre inkább négy évszakost vesznek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összeg a 2024-es 2,5 milliárdról 2025-ben 6,2 milliárdra nőtt.","shortLead":"Az összeg a 2024-es 2,5 milliárdról 2025-ben 6,2 milliárdra nőtt.","id":"20250519_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-koltsegvetes-noveles-Lanczi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b.jpg","index":0,"item":"9b3add4b-ad65-4dc6-a0d9-3a6d8d2bcb2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-koltsegvetes-noveles-Lanczi-Tamas","timestamp":"2025. május. 19. 09:39","title":"Megduplázta a kormány a listázással megbízott Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5bd721-36f9-4fd9-a696-b69d493d03fb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy frissen előkerült videón jól látni, hogyan cikázott a Dunán az a motorcsónak, melynek fedélzetén végül hét magyar fiatal vesztette életét.","shortLead":"Egy frissen előkerült videón jól látni, hogyan cikázott a Dunán az a motorcsónak, melynek fedélzetén végül hét magyar...","id":"20250518_verocei-hajobaleset-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a5bd721-36f9-4fd9-a696-b69d493d03fb.jpg","index":0,"item":"b1ac43da-f424-4745-8928-7c0230cc5e89","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_verocei-hajobaleset-video","timestamp":"2025. május. 18. 19:21","title":"Előkerült egy videó a verőcei hajótragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter a dráguló gyógyszerek miatt egyeztetett.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter a dráguló gyógyszerek miatt egyeztetett.","id":"20250519_Nagy-Marton-gyogyszerek-patikak-arresstop-teaser-MAGYOSZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"3a85ac1d-0030-407b-ae66-5387d36f2864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Nagy-Marton-gyogyszerek-patikak-arresstop-teaser-MAGYOSZ","timestamp":"2025. május. 19. 14:42","title":"Nagy Márton posztja alapján nagyon úgy néz ki, hogy a patikákba is beszökhet az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e61abb3-335c-4cfa-91f6-4bac1bca1cb7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Soha nem sikerült még videóra venni, hogy egy törésvonal mentén két tektonikus lemez elmozdul. Egy új felvételen most pontosan ez látszódik.","shortLead":"Soha nem sikerült még videóra venni, hogy egy törésvonal mentén két tektonikus lemez elmozdul. Egy új felvételen most...","id":"20250518_mianmar-foldrenges-tetonikus-lemezek-toresvonal-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e61abb3-335c-4cfa-91f6-4bac1bca1cb7.jpg","index":0,"item":"c7761f33-fc5d-4ff1-afdc-2a4b7fe02bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_mianmar-foldrenges-tetonikus-lemezek-toresvonal-video","timestamp":"2025. május. 18. 20:08","title":"Sosem látott videón lehet most megnézni, milyen erejű volt a földrengés, amelyben 3600 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97a4668-0da1-4c99-a4bb-240a0b3e29e7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magas infláció kiszámíthatatlanságot okoz és rontja a versenyképességet, de a Magyar Közgazdasági Társaság kerekasztalának résztvevői szerint az árrésstop alkalmatlan az infláció letörésére.","shortLead":"A magas infláció kiszámíthatatlanságot okoz és rontja a versenyképességet, de a Magyar Közgazdasági Társaság...","id":"20250519_mkt-kerekasztal-inflacio-arresstop-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b97a4668-0da1-4c99-a4bb-240a0b3e29e7.jpg","index":0,"item":"1eda38b1-f7a4-408f-af51-c314bf33de55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_mkt-kerekasztal-inflacio-arresstop-gki","timestamp":"2025. május. 19. 16:21","title":"„Az infláció oka maga a kormány” – az árrésstopról tartottak kerekasztalt a közgazdászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a74450-197e-4d64-b4d0-2bb954ed87e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RMDSZ elnöke úgy érzi, meg tudta győzni a magyar miniszterelnököt.","shortLead":"Az RMDSZ elnöke úgy érzi, meg tudta győzni a magyar miniszterelnököt.","id":"20250518_Kelemen-Hunor-Orban-Viktor-telefon-George-Simion-roman-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77a74450-197e-4d64-b4d0-2bb954ed87e5.jpg","index":0,"item":"e80ba70c-00f9-4a21-bfa1-0aec0639f893","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Kelemen-Hunor-Orban-Viktor-telefon-George-Simion-roman-elnokvalasztas","timestamp":"2025. május. 18. 13:46","title":"Kelemen Hunor elárulta, mit beszélt Orbánnal a magyarellenes Simionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]