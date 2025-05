Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3ea76cf7-3f44-44b0-a8d8-f999ef8b6fcf","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A jegybanki igazgatóság asszisztálása, a tulajdonosi jogokat gyakorló pénzügyi tárca hanyagsága és a képviselők hozzájárulása is kellett ahhoz, hogy több százmilliárd forint közpénz folyjon el az MNB-nél.","shortLead":"A jegybanki igazgatóság asszisztálása, a tulajdonosi jogokat gyakorló pénzügyi tárca hanyagsága és a képviselők...","id":"20250519_hvg-mnb-alapitvanyok-felugyelobizottsag-varga-mihaly-kezen-kozon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ea76cf7-3f44-44b0-a8d8-f999ef8b6fcf.jpg","index":0,"item":"eab30e9c-c237-4daf-af89-c6c33f7b0df4","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-mnb-alapitvanyok-felugyelobizottsag-varga-mihaly-kezen-kozon","timestamp":"2025. május. 19. 06:35","title":"Az MNB-alapítványok eltűnt százmilliárdjai: amíg elnök nem lett, Varga Mihály sem zavartatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884ce2d4-8021-4021-aed5-81296981ba84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználás gyanúja miatt tett feljelentést két ügyben is az Integritás Hatóság. Az egyik cég egy növényi joghurt kifejlesztésére kapott közel 130 milliós támogatást, a másik egy innovatív tejpor kifejlesztését intézte furcsán. ","shortLead":"Költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználás gyanúja miatt tett feljelentést két ügyben is az Integritás...","id":"20250519_Unios-tamogatasok-gyanus-felhasznalasa-miatt-tett-feljelentest-az-Integritas-Hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/884ce2d4-8021-4021-aed5-81296981ba84.jpg","index":0,"item":"72c1afc1-3cbf-4239-9c75-ebee98417127","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Unios-tamogatasok-gyanus-felhasznalasa-miatt-tett-feljelentest-az-Integritas-Hatosag","timestamp":"2025. május. 19. 16:10","title":"Uniós támogatások gyanús felhasználása miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit 2016-ban jogerősen ítélte el a bíróság egy tizenkettedik életévét be nem töltött gyerek ellen elkövetett szexuális erőszak miatt.","shortLead":"A férfit 2016-ban jogerősen ítélte el a bíróság egy tizenkettedik életévét be nem töltött gyerek ellen elkövetett...","id":"20250518_orban-viktor-harcosok-klubja-pedofil-elitelt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291.jpg","index":0,"item":"24e6b99a-d3de-4a79-b015-5a94c5085f5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_orban-viktor-harcosok-klubja-pedofil-elitelt-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 20:28","title":"Egy elítélt pedofil is ott ült Orbán Viktor Harcosok Klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ashli Babbittet egy, a Capitoliumot védő rendőrtiszt lőtte le, utóbbit azóta felmentették a vádak alól. A nő családja 30 millió dolláros kártérítést követelt, végül 5 millió dollárt kapott Donald Trump kormányától.","shortLead":"Ashli Babbittet egy, a Capitoliumot védő rendőrtiszt lőtte le, utóbbit azóta felmentették a vádak alól. A nő családja...","id":"20250520_donald-trump-januar-6-capitolium-ashli-babbitt-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231.jpg","index":0,"item":"ea2aeb1d-9f01-41cd-b595-00164acc76f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_donald-trump-januar-6-capitolium-ashli-babbitt-usa","timestamp":"2025. május. 20. 09:32","title":"Trump kormánya 5 millió dollárt fizet a nő családjának, akit rendőr lőtt le a Capitolium ostroma alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02395377-deb9-471e-881a-b3d99e113156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetés várhat a vádlottakra.","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetés várhat a vádlottakra.","id":"20250520_Kinzas-a-tiszaloki-bortonben-csilis-kesztyuvel-vizsgalt-aranyeret-az-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02395377-deb9-471e-881a-b3d99e113156.jpg","index":0,"item":"50ca46ab-e0db-4c2b-952a-ac79deb17480","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kinzas-a-tiszaloki-bortonben-csilis-kesztyuvel-vizsgalt-aranyeret-az-orvos","timestamp":"2025. május. 20. 09:21","title":"Kínzás a tiszalöki börtönben: csilis kesztyűvel vizsgált aranyeret az orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0157b541-90e5-4bac-804f-0a8c50c47af1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz főügyész szerint a szervezet az „ukrán neonácik” oldalán áll.","shortLead":"Az orosz főügyész szerint a szervezet az „ukrán neonácik” oldalán áll.","id":"20250519_oroszorszag-amnesty-international-nemkivanatos-szervezet-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0157b541-90e5-4bac-804f-0a8c50c47af1.jpg","index":0,"item":"1dd51ec2-ce2e-4dca-9497-a8e514983ba8","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_oroszorszag-amnesty-international-nemkivanatos-szervezet-betiltas","timestamp":"2025. május. 19. 13:11","title":"Moszkva betiltotta az Amnesty Internationalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tiborcz és Rasi a harcosok között szelfizgetve próbálta szexivé tenni a nepotizmust és a korrupciót – értékelte az eseményt a stand-upos.","shortLead":"Tiborcz és Rasi a harcosok között szelfizgetve próbálta szexivé tenni a nepotizmust és a korrupciót – értékelte...","id":"20250519_pottyondy-edina-harcosok-klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11.jpg","index":0,"item":"c567e385-6de7-4d43-bca3-0a04e634c20b","keywords":null,"link":"/elet/20250519_pottyondy-edina-harcosok-klubja","timestamp":"2025. május. 19. 08:07","title":"„Valami megmagyarázhatatlan fideszes babona” Pottyondy Edina szerint, hogy elítélt pedofil is hallgatta Orbánt a Harcosok Klubja rendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef6386a-6ee0-485a-b989-768e2ea9f5dc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A háromszázmillió forintos egyedi kocsit nem volt nehéz felismerni. ","shortLead":"A háromszázmillió forintos egyedi kocsit nem volt nehéz felismerni. ","id":"20250520_McDrive-Charles-Leclerce-az-imolai-verseny-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef6386a-6ee0-485a-b989-768e2ea9f5dc.jpg","index":0,"item":"58438287-6761-49d6-b211-8601a28363e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_McDrive-Charles-Leclerce-az-imolai-verseny-utan","timestamp":"2025. május. 20. 07:57","title":"Ilyen Ferrari is ritkán tűnik fel a McDrive-ban, mint Charles Leclerc-é az imolai verseny után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]