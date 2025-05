Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c37fc8b-9ca6-402d-8228-458ea4cf9f16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az eladási problémákkal küszködő Maserati áthelyezi a GranTurismo és GranCabrio modellek gyártását.","shortLead":"Az eladási problémákkal küszködő Maserati áthelyezi a GranTurismo és GranCabrio modellek gyártását.","id":"20250520_kicsi-fiatok-keszulnek-hamarosan-a-nagy-es-draga-maseratik-szulohelyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c37fc8b-9ca6-402d-8228-458ea4cf9f16.jpg","index":0,"item":"8f3135ad-b1ba-4696-9a17-2a19fb179384","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_kicsi-fiatok-keszulnek-hamarosan-a-nagy-es-draga-maseratik-szulohelyen","timestamp":"2025. május. 20. 06:41","title":"Kicsi Fiatok készülnek hamarosan a nagy és drága Maseratik szülőhelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendezőt egy interjúban arról kérdezték, hogyan tette helyre magában, hogy kollégája szerint ő egy „közepesnél szarabb színész”, és milyen volt ennek fényében együtt dolgozni vele. ","shortLead":"A színész-rendezőt egy interjúban arról kérdezték, hogyan tette helyre magában, hogy kollégája szerint ő...","id":"20250519_Alfoldi-Robert-Cserhalmi-Gyorgy-kozepesnel-szarabb-szinesz-reakcio-Partizan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb.jpg","index":0,"item":"dec9d7da-3d40-487a-8a8b-e57d4d957d33","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_Alfoldi-Robert-Cserhalmi-Gyorgy-kozepesnel-szarabb-szinesz-reakcio-Partizan","timestamp":"2025. május. 19. 15:15","title":"Alföldi Róbert Cserhalmi Györgyről: Azért, mert ő azt gondolja rólam, hogy szar színész vagyok, én nem gondolom róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c05eb0-4b66-439e-8a94-aa31279dda63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Robert Palladino szerint Magyarország vezetése is pozitívan reagált a megújult elköteleződésükre.","shortLead":"Robert Palladino szerint Magyarország vezetése is pozitívan reagált a megújult elköteleződésükre.","id":"20250519_egyesult-allamok-robert-palladino-ideiglenes-ugyvivo-ukrajna-haboru-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10c05eb0-4b66-439e-8a94-aa31279dda63.jpg","index":0,"item":"8eedfb64-ba3c-4632-b646-5c14ddae0197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_egyesult-allamok-robert-palladino-ideiglenes-ugyvivo-ukrajna-haboru-europa","timestamp":"2025. május. 19. 15:53","title":"Budapesti amerikai ügyvivő: Olyan Európát szeretnénk, amely jobban támogatja Ukrajnát, és nem függ Moszkvától vagy Pekingtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6115e3-b336-4e1b-ae9a-b4a3de9702d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új üzenetküldési lehetőségek jelennek meg a Viber alkalmazásban. A felhasználók a márkákkal való kommunikáció során találkozhatnak a Carousel és a List néven bemutatott új interaktív megoldással.","shortLead":"Új üzenetküldési lehetőségek jelennek meg a Viber alkalmazásban. A felhasználók a márkákkal való kommunikáció során...","id":"20250520_viber-uzleti-uzenetek-carousel-list-markak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b6115e3-b336-4e1b-ae9a-b4a3de9702d6.jpg","index":0,"item":"f6c23dea-53d0-4f2f-8d32-4f5cc384a81f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_viber-uzleti-uzenetek-carousel-list-markak","timestamp":"2025. május. 20. 08:03","title":"Újfajta üzeneteket fog kapni a Viberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi szándékait.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi...","id":"20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e.jpg","index":0,"item":"26fd2d8e-9f95-4606-aeb7-def8004894a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","timestamp":"2025. május. 21. 08:10","title":"Washington azt várja, hogy Moszkva gyorsan ismerteti feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A közel egy éves ukrán betörés lezárását ünnepelte az orosz elnök egy vizittel. Győzelmi narratíván és a visszatelepítés alatt álló helyi menekültek megnyugtatásán volt a hangsúly.","shortLead":"A közel egy éves ukrán betörés lezárását ünnepelte az orosz elnök egy vizittel. Győzelmi narratíván és...","id":"20250521_Putyin-Kurszkba-latogatott-az-ukranok-kiuzese-alkalmabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"7284661f-e8c3-4449-bca2-bb8ab2ed8b16","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Putyin-Kurszkba-latogatott-az-ukranok-kiuzese-alkalmabol","timestamp":"2025. május. 21. 12:00","title":"Putyin az ukrán invázió óta először látogatott Kurszkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe691e-e455-456e-9be5-26aa68be0a22","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz és a kormány szerint a közélet átláthatóságát javítja, bírálói viszont úgy látják, több ponton jogsértő, megfélemlítő és üldöző-jellegű a törvényjavaslat, amely Orbán Viktornak lehetőséget ad arra, amiről korábban azt ígérte, hogy nem tenné: „Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk.” Olvassa vissza a parlamenti vitát, ahol ellenzéki össztűz zúdult a javaslatra, amit a Fidesz viszont igyekezett megvédeni.","shortLead":"A Fidesz és a kormány szerint a közélet átláthatóságát javítja, bírálói viszont úgy látják, több ponton jogsértő...","id":"20250520_A-lex-poloskarol-vitaznak-a-Parlamentben-atlathatosag-vagy-putyini-modell-elo-kozvetites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebfe691e-e455-456e-9be5-26aa68be0a22.jpg","index":0,"item":"86073a73-7ddb-47e4-838b-f795499abbc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_A-lex-poloskarol-vitaznak-a-Parlamentben-atlathatosag-vagy-putyini-modell-elo-kozvetites-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 17:26","title":"Kocsis Máté szerint nem zárják be a szolgasajtót, de nem lehet majd külföldi spekuláns megbízásából hatalomra törni – az üldözési törvényről vitáztak a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8433a6-1a46-42ef-977f-ba6fd7a5ac64","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Borászata és étterme már van L. Simon Lászlónak.","shortLead":"Borászata és étterme már van L. Simon Lászlónak.","id":"20250521_l-simon-laszlo-kapolnasnyek-sorfozde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed8433a6-1a46-42ef-977f-ba6fd7a5ac64.jpg","index":0,"item":"5bcfe528-7e04-4819-8137-1524a3e4b9b5","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_l-simon-laszlo-kapolnasnyek-sorfozde","timestamp":"2025. május. 21. 12:59","title":"Uniós támogatással épült sörfőzdével bővült a fideszes kultúrpolitikus cégbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]