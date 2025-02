Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter személyisége mellett a volt vezérkari főnök tudását is kritizálta.","shortLead":"A honvédelmi miniszter személyisége mellett a volt vezérkari főnök tudását is kritizálta.","id":"20250218_Szalay-Bobrovniczky-Kristof-Ruszin-Szendi-Romulusz-Magyar-Peter-tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5.jpg","index":0,"item":"c59d4c32-f64f-4ffe-b657-6c8c1b402b21","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Szalay-Bobrovniczky-Kristof-Ruszin-Szendi-Romulusz-Magyar-Peter-tisza","timestamp":"2025. február. 18. 16:17","title":"„Folyamatos szerepzavarban van\" – Szalay-Bobrovniczky Kristóf is elmondta véleményét Ruszin-Szendi Romuluszról, aki nem késett a válasszal, és vitára hívta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6a8dd2-309c-4c17-9bb0-eda3b99c729c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A metanollal szennyezett alkoholt egyesek vélhetően közép-ázsiai tulajdonú étteremben, a piaci ár alatt szerezhették be.","shortLead":"A metanollal szennyezett alkoholt egyesek vélhetően közép-ázsiai tulajdonú étteremben, a piaci ár alatt szerezhették be.","id":"20250218_Pusztit-a-pancsolt-szesz-Torokorszagban-tobb-szaz-halalesetet-okozott-alig-ket-honap-alatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df6a8dd2-309c-4c17-9bb0-eda3b99c729c.jpg","index":0,"item":"bf1d2b3b-42e5-4531-aa16-fc9f6b12e70a","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Pusztit-a-pancsolt-szesz-Torokorszagban-tobb-szaz-halalesetet-okozott-alig-ket-honap-alatt","timestamp":"2025. február. 18. 07:09","title":"Pusztít a pancsolt szesz Törökországban, több mint száz halálesetet okozott alig két hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0581bb9-7f0f-459f-af02-7c9969fd7d23","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A végső döntést a közgyűlés hozza meg, de az a Magyar Ökölvívó Szakszövetség szerint már csak formalitás. ","shortLead":"A végső döntést a közgyűlés hozza meg, de az a Magyar Ökölvívó Szakszövetség szerint már csak formalitás. ","id":"20250218_magyar-okolvivo-szakszovetseg-world-boxing-bokszvilagszervezet-iba-kovacs-koko-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0581bb9-7f0f-459f-af02-7c9969fd7d23.jpg","index":0,"item":"bcf97ec0-6959-4c81-b650-06f96b08bb91","keywords":null,"link":"/sport/20250218_magyar-okolvivo-szakszovetseg-world-boxing-bokszvilagszervezet-iba-kovacs-koko-istvan","timestamp":"2025. február. 18. 17:34","title":"Elfogadta a magyarok csatlakozási kérelmét az új bokszszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","shortLead":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","id":"20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336.jpg","index":0,"item":"1d5d9ac7-2108-49ba-baa5-94d9a75204b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","timestamp":"2025. február. 17. 20:20","title":"700 millió forintért adtak el egy rendszámtáblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18fddae-9333-4720-9e00-a791b1cc8788","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Wizz Airt tisztességtelen szerződési kikötések és kereskedelmi gyakorlat miatt marasztalták el Ausztriában, az érintett osztrák utasok visszamenően érvényesíthetik igényeiket a légitársaság honlapján.","shortLead":"A Wizz Airt tisztességtelen szerződési kikötések és kereskedelmi gyakorlat miatt marasztalták el Ausztriában...","id":"20250217_Tisztessegtelen-uzleti-mukodes-miatt-iteltek-el-a-Wizz-Airt-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e18fddae-9333-4720-9e00-a791b1cc8788.jpg","index":0,"item":"cda6fea9-fa72-4f22-96ac-2b40e036b2ff","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Tisztessegtelen-uzleti-mukodes-miatt-iteltek-el-a-Wizz-Airt-Ausztriaban","timestamp":"2025. február. 17. 20:51","title":"Tisztességtelen üzleti működés miatt ítélték el a Wizz Airt Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8fe694-340e-4a2e-aab3-dd8518273a9a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A gyógyszercégeknek masszív bevételük lett az mRNS-vakcinákból, ezek jelentős részét visszaforgatják a kutatásokba, így már nem évi 5-6, hanem 40-50-100 klinikai vizsgálat folyik mRNS-alapú készítményekkel – mondja Pardi Norbert, a Pennsylvaniai Egyetem mikrobiológiai tanszékének professzora, aki még 2011-ben csatlakozott a Karikó Katalin és Drew Weissman laboratóriumában zajló kutatásokhoz. Jelenleg már a saját laboratóriumát vezeti Philadelphiában, ahol vakcinák fejlesztésével foglalkoznak részben olyan fertőző betegségek ellen, mint az influenza, de vannak eredményeik az mRNS-alapú rákvakcinák területén is.","shortLead":"A gyógyszercégeknek masszív bevételük lett az mRNS-vakcinákból, ezek jelentős részét visszaforgatják a kutatásokba...","id":"20250218_mrns-vakcina-covid-rak-influenza-pardi-norbert-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b8fe694-340e-4a2e-aab3-dd8518273a9a.jpg","index":0,"item":"b2a1cf39-d476-4275-805b-0a03f6ccd78f","keywords":null,"link":"/360/20250218_mrns-vakcina-covid-rak-influenza-pardi-norbert-interju","timestamp":"2025. február. 18. 06:30","title":"A tudósok nem hittek Karikó Katalinéknak – Pardi Norbert az mRNS-vakcinák rák elleni bevethetőségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0f5108-c337-443f-a7ee-64e617127ac4","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Kubatov Gábor a gutaütés határára került, miután a Fradi két egymást követő meccsén 44 gólhelyzetet puskázott el. A címvédő húsz forduló után öt ponttal van lemaradva a tabellát vezető „kis csapat”, a Puskás Akadémia mögött, a vezetése pedig egyelőre csak reménykedik, hogy nem kér túl sokat a játékosoktól. ","shortLead":"Kubatov Gábor a gutaütés határára került, miután a Fradi két egymást követő meccsén 44 gólhelyzetet puskázott el...","id":"20250218_ferencvaros-bajnoksag-nbI-europa-liga-robbie-keane-kubatov-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d0f5108-c337-443f-a7ee-64e617127ac4.jpg","index":0,"item":"f3342b59-5ac1-4a31-87b7-714e52d3eb19","keywords":null,"link":"/sport/20250218_ferencvaros-bajnoksag-nbI-europa-liga-robbie-keane-kubatov-gabor","timestamp":"2025. február. 18. 13:30","title":"Gól ellen beoltva – mekkora bajban van a Ferencváros a bajnokságban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe9cc7a-92a6-4e0b-b650-3192e03b8239","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Február egyik legizgalmasabb hete elé nézünk, már ami a sportot illeti.","shortLead":"Február egyik legizgalmasabb hete elé nézünk, már ami a sportot illeti.","id":"20250217_februar-sportesemenyek-fradi-bl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebe9cc7a-92a6-4e0b-b650-3192e03b8239.jpg","index":0,"item":"6a471146-f3dd-417a-8196-3d388ff0a9e3","keywords":null,"link":"/sport/20250217_februar-sportesemenyek-fradi-bl","timestamp":"2025. február. 17. 16:42","title":"A saját sírját áshatja meg a Ferencváros, ha továbbjut az Európa-ligában, a BL királya végleg tönkreteheti a Manchester City szezonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]